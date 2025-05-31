В Киргизии завезенных иностранных гастарбайтеров называют "этническими кыргызами"

13:24 04.06.2025

Под видом этнических кыргызов завозили нелегалов, - милиция



"Сводка" (АКИpress) – Пресечена организация незаконной миграции и незаконный ввоз мигрантов, сообщили 2 июня в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



14 мая оперативникам Кеминского РОВД поступила информация, что в гостевом доме в селе Кароол-Добо проживает и незаконно работает иностранец. По данному факту началась доследственная проверка, в рамках которой милиционеры установили личность нелегала. Им оказался Б.А., 2006 года рождения. С 14 марта он работал строителем в одном из ОсОО в селе Кароол-Добо. У него обнаружили поддельную визу.



В связи с чем ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по ст. 168 ("Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов") УК КР.



По версии следствия, в этой фирме работал бухгалтером другой иностранец. Он придумал схему, как можно привлечь иностранцев к работе, привезя их в Кыргызстан под видом этнических кыргызов. Так, он предлагал иностранным компаниям официальное трудоустройство и легализацию пребывания в Кыргызстане, обещая оформление разрешительных документов. Однако бухгалтер изготавливал поддельные документы, и эти данные вносились в МИД, где оформлялись как M-Visa to ethnic Kyrgyz сроком на один год.



По предварительным данным, более 200 иностранцев получили такие визы и пользуются ими.



31 мая Ж.М., 1989 года рождения, задержан и заключен под стражу в СИЗО-1.