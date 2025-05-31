В Афганистане начали строить ветроэнергетическую установку и солнечную электростанцию

13:32 04.06.2025

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Строительство ветроэнергетической установки мощностью 43,2 МВт и солнечной электростанции мощностью 5 МВт началось в провинции Герат, сообщили в пресс-центре Национальной энергетической компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" (DABS).



"Проект по выработке электроэнергии мощностью 43,2 МВт является первой фазой крупного проекта ветроэнергетики мощностью 200 МВт в Герате, другие части которого также будут запущены в будущем. В этом проекте будет эффективно использовано географическое положение Афганистана как ветрового коридора", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на церемонии открытия этих проектов присутствовали заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар, министр экономики страны Дин Мухаммад Ханиф и губернатор провинции Герат Нур Ахмад Исламджар.