 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.06.2025
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Понедельник, 02.06.2025
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Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест
13:36 04.06.2025

4 июн 2025

Гендерный дисбаланс грозит кризисом главной отрасли сельского хозяйства, а главное ставит под вопрос сам кочевой образ жизни – уникальное отличие и цивилизационное преимущество центральноазиатской страны.

Молодые скотоводы в Монголии в возрасте от 18 до 30 лет испытывают трудности с поиском жен. Многие из их сверстниц уезжают в города учиться и там же остаются, делая выбор в пользу несравненно более комфортного городского образа жизни. В итоге гендерное равенство в степи сходит на нет. В настоящее время женщины составляют более 60 процентов населения в Улан-Баторе, что затрудняет молодым скотоводам поиск жен в сельской местности.

Напомним, жизнь в малонаселенной Монголии стала более урбанизированной. Почти половина населения живет в столице - Улан-Баторе, и в других провинциальных центрах. В сельской местности по-прежнему преобладает полукочевой образ жизни, но оседлые сельскохозяйственные общины становятся все более распространенными. Темпы роста населения Монголии оцениваются в 1,6% (по данным переписи 2020 года). Около двух третей всего населения моложе 30 лет, 36% из них - моложе 14 лет.

Источник - Буряад унэн
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