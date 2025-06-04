Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест

13:36 04.06.2025

4 июн 2025



Гендерный дисбаланс грозит кризисом главной отрасли сельского хозяйства, а главное ставит под вопрос сам кочевой образ жизни – уникальное отличие и цивилизационное преимущество центральноазиатской страны.



Молодые скотоводы в Монголии в возрасте от 18 до 30 лет испытывают трудности с поиском жен. Многие из их сверстниц уезжают в города учиться и там же остаются, делая выбор в пользу несравненно более комфортного городского образа жизни. В итоге гендерное равенство в степи сходит на нет. В настоящее время женщины составляют более 60 процентов населения в Улан-Баторе, что затрудняет молодым скотоводам поиск жен в сельской местности.



Напомним, жизнь в малонаселенной Монголии стала более урбанизированной. Почти половина населения живет в столице - Улан-Баторе, и в других провинциальных центрах. В сельской местности по-прежнему преобладает полукочевой образ жизни, но оседлые сельскохозяйственные общины становятся все более распространенными. Темпы роста населения Монголии оцениваются в 1,6% (по данным переписи 2020 года). Около двух третей всего населения моложе 30 лет, 36% из них - моложе 14 лет.