О встрече С.Бердымухамедова и У.Хурэлсуха. Что обсуждали президенты Туркмении и Монголии

16:31 04.06.2025 Переговоры между Президентом Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Ухнаагийном Хурэлсухом



02.06.2025



В Улан-Баторе в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Монголию состоялись переговоры между главами двух дружественных стран Сердаром Бердымухамедовым и Ухнаагийном Хурэлсухом.



Утром автомобильный кортеж Президента Туркменистана проследовал к Государственному дворцу Монголии. Здесь, на расположенной перед Дворцом площади Сухэ-Батора, прошла церемония официальной встречи высокого гостя.



Своего туркменского коллегу тепло и радушно приветствует Президент Ухнаагийн Хурэлсух. Главы Туркменистана и Монголии обмениваются дружескими рукопожатиями.



Здесь девочка в монгольском национальном костюме со словами "Добро пожаловать", произнесенными на туркменском языке, преподносит Президенту Сердару Бердымухамедову букет цветов. Затем происходит совместное памятное фотографирование глав государств с юной жительницей дружественной страны.



Президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух поднимаются на специальный подиум.



Торжественно рапортует командующий Почетным караулом.



Исполняются Государственные гимны Туркменистана и Монголии.



Президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух отдают дань уважения воинскому знамени Монголии и обходят строй воинов Почетного караула.



Военнослужащие Почетного караула проходят по площади торжественным маршем.



Затем главы двух государств знакомятся с членами официальных делегаций Туркменистана и Монголии, а также приветствуют руководителей аккредитованных в стране дипломатических представительств и международных организаций.



По завершении церемонии, Президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух проследовали в Государственный дворец Монголии.



В фойе Дворца Президент Туркменистана сделал памятную запись в Книге почетных гостей.



После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран состоялись переговоры Президентов Сердара Бердымухамедова и Ухнаагийна Хурэлсуха в узком формате.



Сердечно приветствуя главу Туркменистана на монгольской земле, лидер дружественной страны поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Монголию с государственным визитом.



Выразив Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху признательность за оказанный теплый и радушный прием, Президент Сердар Бердымухамедов, пользуясь представившейся возможностью, передал своему монгольскому коллеге слова приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Как отмечалось, Герой-Аркадаг с особой теплотой вспоминает государственный визит Президента Монголии в Туркменистан в октябре прошлого года и его активное участие в Международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.



В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил нацеленность Туркменистана на развитие и расширение сотрудничества с Монголией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



Отметив, что нынешний государственный визит делегации Туркменистана призван придать двустороннему взаимодействию новый импульс, глава государства выразил уверенность, что сегодня совместными усилиями мы сможем сделать многое для достижения этой цели.



Президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Ашхабаде в минувшем году переговоров на высшем уровне, стали действенным шагом на пути расширения плодотворных межгосударственных отношений. Пользуясь случаем, глава Монголии передал теплые приветствия Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.



В продолжение переговоров, проходивших в доверительной атмосфере и деловом ключе, были конкретизированы приоритетные направления туркмено-монгольского сотрудничества с расчетом на долгосрочную перспективу. Констатировав наличие разнопланового потенциала для активизации торгово-экономических связей, Президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух также отметили важность укрепления культурно-гуманитарных контактов, способствующих сближению народов двух стран.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.



Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием официальных делегаций двух стран.



Вновь сердечно приветствуя Президента Сердара Бердымухамедова и членов сопровождающей его делегации, Президент Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил приверженность Монголии укреплению дружественных связей с Туркменистаном, а также расширению и развитию двустороннего сотрудничества во всех областях. При этом была выражена уверенность, что взаимные визиты на высшем уровне еще более укрепят дружбу между народами обеих стран.



Затем слово было предоставлено главе Туркменского государства.



Еще раз поблагодарив Президента Ухнаагийна Хурэлсуха от имени делегации Туркменистана за оказанный теплый прием и гостеприимство, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодняшняя встреча служит логическим продолжением содержательных переговоров, состоявшихся в ходе государственного визита главы Монголии в нашу страну осенью прошлого года. В данной связи констатировалось, что ныне туркмено-монгольские отношения обретают системный и регулярный характер, выходят на уровень устойчивого взаимовыгодного партнерства.



Как отметил далее глава Туркменистана, в повестке дня нынешней встречи в верхах – широкий спектр вопросов сотрудничества: в политике, экономике, торговле, культурно-гуманитарной сфере. Подготовлен к подписанию солидный пакет документов.



Туркменистан признателен Монголии за поддержку его нейтрального внешнеполитического курса и международных инициатив, выдвигаемых в рамках Организации Объединенных Наций и других авторитетных структур. В свою очередь наша страна намерена и впредь поддерживать выдвигаемые Монголией международно значимые предложения.



В последние годы на международной арене особую роль также обрела парламентская дипломатия, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.



Подтвердив настроенность Туркменистана на интенсификацию и расширение торгово-экономического сотрудничества с Монголией, глава государства выразил убеждение, что сегодня имеются все предпосылки для придания этим связям динамичного и многопланового характера.



Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, по итогам сегодняшних переговоров предусматривается подписание Соглашения о создании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, деятельность которой призвана обеспечить системный подход к развитию партнерства в ключевых сферах.



Сделав акцент на транспортной составляющей сотрудничества, глава Туркменистана констатировал наличие больших возможностей для эффективного сложения усилий в данном направлении. Как известно, Туркменистан выдвинул инициативу "Возрождение Великого Шелкового пути", которая предполагает реализацию крупных проектов по формированию сети комбинированных транспортно-логистических коридоров, охватывающих территории целого ряда стран. Данные проекты имеют самое непосредственное отношение к проблематике государств, не имеющих выхода к морю.



Сообщив, что в августе на туркменском побережье Каспийского моря, в Авазе, на уровне глав государств и правительств пройдет Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, под девизом "Продвижение прогресса через партнерство", Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Монголию к участию в работе данного Форума. Отмечалось, что Туркменистан рассчитывает на продолжение целенаправленного диалога с монгольской стороной по этой важной тематике.



В продолжение темы отмечалось, что в апреле текущего года Туркменистан официально присоединился к "Многостороннему соглашению о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", подтвердив готовность нашего государства к активному сотрудничеству с данным Центром, расположенным в Улан-Баторе.



Обозначив в ряду сфер партнерства энергетику, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что здесь также имеются возможности для предметного взаимодействия.



Наша страна готова также рассмотреть предложения монгольских партнеров, оказывать поддержку предпринимателям в установлении прямых контактов, обеспечивать благоприятные правовые условия для осуществления взаимных торговых операций.



Обширное поле для совместной деятельности имеется и в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнул Президент Туркменистана. Кроме того, глава государства констатировал наличие благоприятных перспектив для взаимодействия в сфере туризма.



Обозначив одним из важных направлений сотрудничества спорт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Монголия была достойно представлена на Азиатских играх в Ашхабаде в 2017 году, где выступила с большим успехом, предложив продолжить традицию спортивных обменов.



Нынешний год – особенный для нашей страны, так как ознаменован 30-летием ее нейтралитета. Наряду с этим, 2025 год по инициативе Туркменистана провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН "Международным годом мира и доверия". По случаю этих событий 12 декабря в Ашхабаде состоится Международный форум, сказал глава Туркменистана, пригласив Президента Ухнаагийна Хурэлсуха принять в нем участие.



В завершение глава Туркменистана выразил Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху и всем членам монгольской делегации признательность за конструктивные переговоры, доброжелательность и готовность к дальнейшему упрочению отношений между двумя народами и государствами.



Затем слово вновь взял глава Монголии, отметивший содержательность состоявшихся переговоров, в ходе которых были обсуждены достижения в межгосударственных отношениях за прошедший период, а также рассмотрены перспективы и приоритеты сотрудничества с акцентом на экономическую составляющую.



Поддержав все озвученные Президентом Сердаром Бердымухамедовым предложения, Президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул важность предстоящих к подписанию документов между Правительствами и профильными структурами Туркменистана и Монголии. При этом констатировалось, что на переговорах достигнута договоренность о дальнейшем укреплении правовой базы туркмено-монгольских отношений, а также об обогащении содержания и наращивании партнерства в торгово-экономической сфере и гуманитарно-культурной области.



Вместе с тем подчеркивалась важность создания Совместного комитета по автомобильному транспорту в целях развития транспортного сообщения и логистики, а также соответствующих комитетов по сельскому хозяйству, ветеринарии и животноводству.



Глава Монголии отметил значение достигнутых договоренностей о совместной реализации проектов и программ в сфере легкой промышленности в контексте увеличения взаимного торгового оборота и расширения номенклатуры товаров.



Наряду с этим была выражена готовность Монголии к углублению связей с Туркменистаном в области образования, науки и культуры, к налаживанию тесных контактов по линии высших учебных заведений двух стран, подготовки квалифицированных кадров.



Глава дружественного государства также подтвердил приверженность дальнейшему активному сотрудничеству с Туркменистаном в формате международных и региональных организаций, где наши страны оказывают взаимную поддержку предложений и инициатив друг друга.



Президент Ухнаагийн Хурэлсух высказал в адрес Туркменистана искреннюю признательность за присоединение к монгольской инициативе "Многостороннее соглашение о создании Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю".



В завершение руководитель дружественного государства вновь подтвердил нацеленность Монголии на дальнейшее развитие многоаспектного плодотворного сотрудничества с нашей страной.



По окончании переговоров в расширенном составе, состоялась церемония подписания двусторонних документов.



Под аплодисменты присутствующих Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ставят подписи под Совместным заявлением.



В присутствии глав государств подписываются:



Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о создании Комиссии по двустороннему сотрудничеству; Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Монголии на 2026–2027 годы; Рамочное Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии об экономическом сотрудничестве; Среднесрочная Программа развития сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии в области торговли, экономики и инвестиций на 2026–2028 годы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по сотрудничеству в области легкой промышленности; Соглашение между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в области образования; Меморандум о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Монгольским национальным университетом медицинских наук в области образования и здравоохранения; Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Школой политических наук, международных отношений и общественного управления при Национальном университете Монголии; Меморандум между хякимликом города Ашхабад и мэрией города Улан-Батор об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Улан-Батор; Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Национальным музеем Монголии; Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Монгольской академией наук; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальным телевидением Монголии по сотрудничеству в области телерадиоканалов; Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана (TDH) и Монгольским национальным информационным агентством "MONTSAME".



По завершении церемонии подписания документов, главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.



Комментируя итоги переговоров, Президент Ухнаагийн Хурэлсух вновь выразил Президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю благодарность за принятое приглашение посетить с визитом Монголию.



Отмечалось, что взаимные визиты глав двух государств ярко свидетельствуют об общем стремлении развивать и расширять дружественный диалог и туркмено-монгольское сотрудничество. Подчеркивалось, что первый с момента установления двусторонних дипломатических отношений визит Президента Туркменистана в Монголию открыл новую страницу в истории межгосударственного диалога.



Было также отмечено, что в ходе государственного визита Президента Туркменистана в Монголию рассмотрены вопросы, связанные с реализацией документов о сотрудничестве, подписанных в рамках государственного визита Президента Монголии в Туркменистан в 2024 году, и обсуждены перспективы наращивания партнерства.



В данной связи, подчеркнув значимость подписания по итогам сегодняшних переговоров Совместного заявления, Президент Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность, что этот документ определит будущие направления сотрудничества, внесет значительный вклад в развитие двустороннего взаимодействия.



В продолжение темы отмечалось, что в рамках госвизита Президента Монголии в Туркменистан в минувшем году были подписаны межправительственные Соглашения о воздушном и международном автомобильном сообщении, Соглашение о сотрудничестве в животноводческой отрасли и ветеринарии, а также другие документы, составляющие основу для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, туризма, сельского хозяйства.



Наряду с этим в ходе госвизита Президента Туркменистана в Монголию подписано 14 документов, нацеленных на укрепление двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, по линии легкой промышленности, науки, образования, культуры и здравоохранения.



Высоко оценив личный вклад и усилия Президента Сердара Бердымухамедова в развитие и расширение дружественного межгосударственного диалога, глава Монголии выразил в этой связи искреннюю признательность.



Как подчеркивалось, в ходе переговоров Монголия и Туркменистан подтвердили стремление к укреплению сотрудничества в рамках ООН и других международных структур. Отмечалось также, что в текущем году исполняется 30 лет признания Организацией Объединенных Наций статуса постоянного нейтралитета нашей страны. Пользуясь случаем, глава Монголии поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и дружественный народ Туркменистана с этой знаменательной датой.



В завершение глава Монголии выразил убеждение в дальнейшем развитии и наращивании межгосударственного диалога, упрочении уз дружбы в интересах благополучия и процветания двух стран и народов.



Озвучивая результаты завершившихся переговоров на высшем уровне между делегациями Туркменистана и Монголии, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что они прошли в дружественной, доверительной рабочей атмосфере. Обсуждены все основные сферы двустороннего взаимодействия, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики.



В сфере внешней политики наши страны продолжат совместную работу в целях сохранения и упрочения глобального и регионального мира и стабильности. Туркменистан и Монголия будут содействовать достижению Целей устойчивого развития, сотрудничать по экологической и продовольственной повесткам, по проблематике энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности.



– Я выразил господину Президенту признательность за поддержку Монголией нейтралитета Туркменистана, наших международных инициатив, направленных на обеспечение всеобщей безопасности и сотрудничества, продвижение доверительного диалога в межгосударственных отношениях, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.



Приоритетное место в ходе переговоров было отведено торгово-экономическому партнерству. При этом отмечалась перспективность объединения усилий двух стран в достижении транспортной связанности, совместной работы в деле создания трансконтинентальных транспортных коридоров из Азии в Европу. В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость инициативы Туркменистана "Возрождение Великого Шелкового пути". Отмечалось также наличие предпосылок для налаживания партнерства в сферах энергетики и коммуникаций.



Глава Туркменистана отметил, что в ходе переговоров были детально рассмотрены вопросы парламентского взаимодействия, призванного стать одной из опор межгосударственных отношений. Наряду с этим достигнуты договоренности о расширении культурно-гуманитарного, научного, образовательного, спортивного сотрудничества.



Как подчеркивалось, по итогам состоявшихся переговоров подписан солидный пакет двусторонних документов.



Президент Сердар Бердымухамедов выразил признательность Президенту Ухнаагийну Хурэлсуху, всем членам монгольской делегации за открытость, конструктивизм, готовность к сотрудничеству, проявленные в ходе переговоров.



– Туркменистан и Монголия подтвердили твердый настрой на уверенное и последовательное выстраивание отношений дружбы, равноправия и взаимной выгоды на долгосрочную перспективу, – подчеркнул глава государства, и, пользуясь случаем, адресовал пожелания мира и благополучия народу дружественной страны.



В этот же день в рамках визита Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.



Завершив государственный визит в Монголию, Президент Туркменистана проследовал в Международный аэропорт "Буянт-Ухаа" города Улан-Батор, откуда отбыл на Родину.



Через несколько часов президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту туркменской столицы. Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло встретили официальные лица.



* * *



Сегодня, в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию, в Улан-Баторе состоялся Туркмено-монгольский бизнес-форум.



Нынешняя встреча была посвящена определению актуальных направлений торгово-экономического партнерства на новом этапе межгосударственного диалога, обмену мнениями о перспективах инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов. В форуме приняли участие руководители и представители профильных государственных структур и деловых кругов Монголии и Туркменистана.



Перед началом встречи, местом проведения которой стал конференц-зал Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, ее участники ознакомились с экспозицией произведений декоративно-прикладного искусства Туркменистана и выставкой-ярмаркой туркменских ковров. Оригинальные изделия традиционных видов ремесел нашего народа, великолепные ковровые полотна, сотканные талантливыми туркменскими ковровщицами, вызвали огромный интерес монгольских партнеров к уникальному культурному наследию нашей страны.



Представитель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии тепло приветствовал туркменских гостей, прибывших в Улан-Батор.



Открывая встречу, выступавшие с удовлетворением констатировали, что традиционно дружественные отношения между Туркменистаном и Монголией переживают новый подъем и характеризуются нарастающей динамикой сотрудничества, нацеленного на конкретные результаты.



Подтверждением готовности сторон к наращиванию и диверсификации эффективного партнерства стали крупные пакеты документов, подписанные в ходе государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан в октябре прошлого года и нынешнего государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Монголию.



На большом мониторе были продемонстрированы специально подготовленные видеофильмы с презентацией экономического и инвестиционного потенциала двух стран, представившие всестороннюю информацию об их инвестиционном климате, законодательстве и преференциях.



По мнению монгольских партнеров, эта встреча дает возможность обсудить ключевые сферы сотрудничества, наладить продуктивные двусторонние контакты. Являясь одной из быстро растущих экономик в Центральной Азии, Туркменистан, обладающий богатыми природными ресурсами и внушительным экономическим потенциалом, представляет большой интерес для зарубежных, в том числе монгольских деловых кругов. Этому также способствуют выгодные льготы, предоставляемые нашей страной иностранным инвесторам.



Бизнес-сообщество Монголии было ознакомлено с приоритетами развития экономики Туркменистана, осуществляемыми в данном направлении комплексными программами и реформами. Подчеркивалось, что целью этих масштабных преобразований, инициированных Героем-Аркадагом и ныне успешно реализуемых под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, является индустриально-инновационное развитие страны, внедрение в производственную сферу достижений науки, техники и передовых технологий.



Далее на форуме выступили представили ряда монгольских и туркменских компаний, специализирующихся в различных отраслях. Отмечалось, что в Туркменистане создана оптимальная среда для поддержки частного предпринимательства и стимулирования деловой активности, сформирована соответствующая законодательно-правовая база. Бизнес-структуры – члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – успешно осваивают новые направления деятельности, создают инновационные продукты и услуги. Это способствует расширению горизонтов взаимовыгодного сотрудничества, обуславливает новые возможности для активизации торгового оборота, увеличения объемов экспортно-импортных операций.



Представители монгольских бизнес-кругов выразили высокую заинтересованность в налаживании прямых деловых контактов с туркменскими партнерами. В данной связи также отмечалась значимая роль регулярного обмена делегациями, организации на систематической основе профильных форумов, выставок и т.д.



Подтверждая обоюдную нацеленность двух дружественных государств на интенсификацию сотрудничества, участники форума определили его приоритетные векторы, подробно рассмотренные в рамках сессии, посвященной перспективам туркмено-монгольского торгово-экономического взаимодействия.



На полях форума состоялись встречи между представителями государственных структур и частного бизнеса двух стран, в ходе которых были детально обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного партнерства, претворения в жизнь инвестиционных проектов. В данном контексте подчеркивалась важность договоренностей, достигнутых в рамках прошедших переговоров на высшем уровне, и подписанных по их итогам документов, призванных способствовать практической реализации имеющегося большого потенциала взаимодействия в различных направлениях.



По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов.



Выразив уверенность, что нынешняя встреча придаст туркмено-монгольским экономическим отношениям новую динамику, участники бизнес-форума высказались за продолжение практики проведения подобных совместных мероприятий.



* * *



Сегодня в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию в Государственном академическом театре оперы и балета Улан-Батора состоялся совместный концерт мастеров искусств двух стран. Этот яркий творческий праздник стал зримым символом приверженности наших государств и народов традиционным отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества.



Для членов делегации Туркменистана также была организована экскурсия в Национальный музей Монголии. Источник - Туркменистан: Золотой век

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