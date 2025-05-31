В Синьцзяне обнаружили наскальные рисунки возрастом 2500 лет

18:44 04.06.2025

Китайские археологи совершили открытие около горного озера Сайрам-Нур на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района.



На почти отвесной скале ученые обнаружили 30 изображений, включая человеческие фигуры, сцены охоты и животных.



По мнению ученых, в древности этот район изобиловал пастбищами, что способствовало развитию скотоводства. Особенно привлекло внимание специалистов изображение лука в руках охотников. Его конструкция близка к найденным на востоке Китая артефактам, датируемым 900–700 годами до н. э.



Это убедительное доказательство, что более 2 тысяч лет назад между регионами Центральной и Восточной Азии было активное культурное взаимодействие, считают археологи.



