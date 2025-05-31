История успеха YTO в Казахстане. Год назад китайская компания запустила трансграничную курьерскую доставку

19:23 04.06.2025

Китай и Центральная Азия: вместе по пути дружбы, логистики и процветания



В июне 2024 года состоялся значимый шаг в развитии логистического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии - китайская компания YTO Express официально запустила первую линию трансграничной курьерской доставки между Китаем и Казахстаном. Этот шаг стал символом новой эпохи, в которой экономика, технологии и взаимопонимание народов переплетаются в единую ткань, создавая прочную основу для устойчивого будущего региона.



Через месяц после запуска первой линии, в июле 2024 года, было создано совместное предприятие YTO и национальной почтовой службы Казахстана - QazPost. Этот союз стал образцом практического взаимодействия между двумя странами, демонстрируя, как плодотворное партнерство может трансформировать целую отрасль. Всего за год совместными усилиями была выстроена полноценная сеть трансграничной курьерской логистики, охватывающая не только крупные города, но и отдаленные регионы Казахстана. В Алматы и Астане сейчас активно работают около ста пунктов выдачи, через которые ежедневно проходят свыше 30 тысяч посылок, а доставка из Китая занимает всего семь дней.



Такой прогресс еще недавно казался невозможным. До 2023 года процесс доставки был медленным и трудоемким - сортировка осуществлялась вручную, а ожидание посылок могло растянуться на один-два месяца. Однако благодаря внедрению инновационных технологий, включая автоматизированное сортировочное оборудование и систему трехуровневого штрихкодирования, процесс доставки стал полностью цифровизированным. Скорость сортировки теперь достигает шести тысяч посылок в час, а качество и надежность доставки соответствуют международным стандартам.



Это технологическое обновление оказало ощутимое влияние на жизнь потребителей. Казахстанские пользователи теперь могут в реальном времени отслеживать свои заказы через современную информационную систему, получая более персонализированный и удобный сервис. Пункты выдачи открыты в популярных местах - от супермаркетов до автозаправок, что делает получение товаров максимально комфортным. Более того, компания планирует увеличить долю доставки до двери, что особенно важно в условиях стремительного роста интернет-торговли.



Развитие логистики невозможно без грамотной ценовой политики. Несмотря на повышение скорости и качества услуг, YTO Express сохраняет выгодные тарифы на трансграничную доставку. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, а также для онлайн-продавцов, стремящихся сократить издержки и повысить конкурентоспособность. В ответ на растущий спрос казахстанских потребителей на крупногабаритные товары, такие как бытовая техника или мебель, максимальный допустимый вес посылки был увеличен до двадцати килограммов.



Наряду с этим, в Алматы началось строительство крупного инфраструктурного проекта - Центральноазиатского логистического хаба YTO. Этот интеллектуальный мультимодальный центр объединит в себе складские мощности в режиме свободной таможенной зоны, торговые сервисы, центры управления поставками и цифровые технологии. Предполагается, что он будет обслуживать не только электронную коммерцию, но и оптовую торговлю, а также координировать производственные и логистические цепочки, играя важную роль в формировании современной индустриальной экосистемы Центральной Азии.



Проект выходит далеко за рамки логистики - он создает рабочие места, способствует передаче передовых знаний, развивает человеческий капитал. YTO активно нанимает местных специалистов, обучает персонал и формирует команды, в которых бок о бок работают китайские и казахстанские сотрудники. Это формирует новые мосты дружбы и доверия, закладывая прочную основу для еще более тесного взаимодействия между странами.



Казахстан исторически играет роль ключевого узла на "Шелковом пути", и сегодня его значение в рамках инициативы "Один пояс, один путь" возрастает как никогда ранее. Деятельность YTO в регионе не только способствует развитию трансграничной торговли, но и укрепляет гуманитарные связи, объединяя страны региона в стремлении к общему процветанию. Повышение логистической эффективности оказывает заметное влияние на повседневную жизнь - потребители все чаще заказывают товары из Китая, расширяя ассортимент доступной продукции и улучшая качество жизни.



Сортировочный центр YTO в Алматы стало еще одним подтверждением открытости компании и ее стремления развивать диалог. Такое сотрудничество позволяет лучше понять масштаб происходящих изменений и осознать важность логистики как инструмента интеграции, обмена и взаимного обогащения культур.



История успеха YTO в Казахстане - это не просто пример делового сотрудничества. Это наглядная иллюстрация того, как инициативы, рождающиеся на стыке технологий, доверия и стратегического мышления, могут изменить целый регион. Дружба между народами Китая и Центральной Азии получает новое дыхание через совместную работу, развитие инфраструктуры и укрепление экономических связей. В этом едином стремлении к прогрессу закладываются прочные основы будущего - мирного, технологичного и взаимовыгодного.