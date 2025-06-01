Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня

00:05 05.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 июня в разрезе СВО. Русские войска продолжают подавлять оборону ВСУ в Сумской области. Украинские подразделения в надежде ослабить давление на этом направлении предприняли новую массированную атаку на район пгт Теткино. Британская пресса снова заговорила о возможности применения Россией ядерного оружия против незалежной. Это можно считать за очередную попытку Запада создать условия для провокации для последующего обвинения РФ. Редакция Readovka рассмотрела сегодняшние ключевые заявления со стороны Киева и Москвы.



Попытка "потушить пожар"



Русские части сумели извлечь выгоду после прорыва первого оборонительного эшелона украинских войск на Сумском направлении. Фланговыми действиями ликвидирован еще один укрепленный населенный пункт – село Андреевка. Украинские подразделения также оставили Новониколаевку. Готовится штурм Яблоновки и поселка Варачино. Продолжается методичное вышибание противника в Юнаковке, которая является самым "крепким орехом" в текущей конфигурации ЛБС.



