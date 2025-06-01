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Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня
00:05 05.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 4 июня в разрезе СВО. Русские войска продолжают подавлять оборону ВСУ в Сумской области. Украинские подразделения в надежде ослабить давление на этом направлении предприняли новую массированную атаку на район пгт Теткино. Британская пресса снова заговорила о возможности применения Россией ядерного оружия против незалежной. Это можно считать за очередную попытку Запада создать условия для провокации для последующего обвинения РФ. Редакция Readovka рассмотрела сегодняшние ключевые заявления со стороны Киева и Москвы.

Попытка "потушить пожар"

Русские части сумели извлечь выгоду после прорыва первого оборонительного эшелона украинских войск на Сумском направлении. Фланговыми действиями ликвидирован еще один укрепленный населенный пункт – село Андреевка. Украинские подразделения также оставили Новониколаевку. Готовится штурм Яблоновки и поселка Варачино. Продолжается методичное вышибание противника в Юнаковке, которая является самым "крепким орехом" в текущей конфигурации ЛБС.



Однако, несмотря на то что первый оборонительный эшелон добит не полностью, наши войска решили не медлить с развитием успеха. ВС РФ приступили к сближению с линией обороны второго эшелона противника со стороны Алексеевки, идут бои на подступах к селам Корчаковка и Малая Корчаковка.

Ситуация для противника становится все более критической. Более того, если наши передовые подразделения решили пойти по формально самому близкому и, соответственно, сложному участку, то можно сказать следующее. У ВСУ нет достаточных сил в полосе наступления ВС РФ, и подготовка территорий с населенными пунктами завершена не полностью. Это и дало русской армии шанс действовать без особой оглядки на характер обороны противника и "ковать железо, пока горячо".

Такое положение вещей вынудило командование ВСУ предпринять "ассиметричные действия". С позднего вечера 3 июня район пгт Теткино находится под ударом украинских пехотных групп. Неприятель пытался отрезать гарнизон ВС РФ от сообщения с тылом, противник атаковал со стороны села Искрисковщина с целью выйти к трассе 38К-040. Попутно с этим украинские штурмовики ударили по позициям наших войск в самом Теткино от Рыжевки. Кроме того, ВСУ пытались связать боями наши силы и восточнее Теткино, в районе заброшенного поселка Новый путь.

Примечательно, что ВСУ действовали без применения бронетехники и передвигались лишь пешим порядком. Это сделано не столько для того, чтобы уберечь технику от потерь, а для повышения шансов скрыть сосредоточение войск от наших средств разведки. Это и обусловило то, что неприятелю удалось преодолеть саму линию границы в 3 км к востоку от Теткино и пытаться пробиться в направлении трассы 38К-040. Однако задачу противник выполнить не смог. Но неприятель на этом не остановится. Генеральная цель ВСУ состоит в том, чтобы вынудить ВС РФ ослабить натиск на Сумском направлении и сконцентрироваться на обороне русского приграничья. Более того, возможны атаки и на других участках границы, для противника слишком многое поставлено на карту, и он готов идти на серьезные жертвы ради выигрыша времени на переброску войск для прикрытия города Сумы.

Угроза ядерной провокации, или Британия снова наследила

Ряд игроков НАТО никак не отказываются от идеи устроить на Украине провокацию и обвинить Россию в применении ядерного оружия. Очередной сигнал потенциальной подготовки к такого рода сценарию появился в британском издании Daily Mail.

"Путин вполне может посчитать, что так он может продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться. Ужасающая реальность заключается в том, что такой расчет может быть верным", – заявил в беседе с изданием полковник британских ВС и военный эксперт Ричард Кемп.

Британские спецслужбы при вовремя "заряженном" в прессу нарративе вполне могут использовать "окно возможностей". Редакция Readovka уже указывала на такую вероятность.

При совокупности признаков подготовки НАТО к агрессивной войне против России, Альянсу просто необходим повод. Им может быть как провокация против контингента Организации Североатлантического договора, так и формальные признаки применения РФ неконвенциональных вооружений. Этим, по замыслу "режиссеров войн и революций", будет достигнута консолидация международного сообщества против "злой России". Этой консолидации на данный момент нет и в помине.

Разумеется, речь не идет о том, что будет взорван полноценный ядерный боеприпас условно в пригороде Киева. В отечественном экспертном сообществе уже неоднократно поднималась тема угрозы реализации плана "грязная бомба", которая создаст признаки применения ЯО. Естественно, все будет подстроено так, что в катастрофе обвинят Кремль.

"Нет, летим в пропасть дальше"

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал российский меморандум об условиях прекращения конфликта как ультиматум и добавил, что не воспринимает его всерьез.

На самом деле от Зеленского иного никто и не ждал. Российский меморандум означает для Украины шанс вернуться в "домайданное" состояние и попытаться спастись как явление на политической карте мира. Но для Зеленского и его функционеров этот меморандум – смерть, и не только в политическом смысле. Соответственно, отказ брать его в расчет весьма закономерен. Именно поэтому он не видит смысла в Стамбульских переговорах, если там "только обмениваются пленными". Украинский лидер прямо не сказал, что выходит из мирных переговоров, но намек дал. Вероятно, Зеленский опасается, что его в очередной раз попросят взять свои слова обратно. В свою очередь, публичная "яркая" критика и "надувание щечек" могут быть призывом к Трампу принять более активную роль в переговорном процессе.

Patientia patitur omnia

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия проявила максимальную выдержку после серии террористических атак Украины на российский тыл. Некоторым горячим головам это может показаться проявлением слабости. Однако такой подход не отвечает стратегической цели нашей страны. То есть решить задачи обеспечения безопасности России и при том не допустить глобальной эскалации, на которую так надеется НАТО и ставит эту эскалацию как собственную глобальную задачу.

Однако важно понимать, что заявление Рябкова не равно "нас бьют по щеке, а мы подставляем другую", это значит, что приведенные выше слова полковника британских ВС Кемпа о якобы возможности нанесения ядерного удара по Украине – это всего лишь нарратив. А его переход в интересующую Лондон и компанию плоскость невозможен. Ведь терпение все побеждает, как гласит латинская поговорка. А дальнейший путь наших войск по дороге нанесения Украине полного военного поражения в рамках общевойсковых боев продолжается без каких-либо остановок.

Вчера, 3 июня, главным событием дня стало начало ликвидации оперативного выступа ВСУ к востоку от Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749071100


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