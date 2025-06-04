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НГ: Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
01:10 05.06.2025

Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
Учащиеся из КНР хотели испортить жизнь фермерам

Владимир Скосырев
04.06.2025

Следователь объявил, что два китайских студента-стажера пытались контрабандным путем ввезти в США грибок, который заражает озимую пшеницу и другие зерновые. Молодой человек сумел скрыться и сбежать в Китай, а его девушку арестовали. Это судебное разбирательство обрело широкий резонанс на фоне того, что Белый дом обвинил китайских студентов в связях с органами безопасности в Пекине и стал лишать их въездных виз.

В судебном процессе, затеянном американской юстицией, есть сомнительные моменты. Начать с того, что студент Лю Цзуньюн по прилете в аэропорт Детройта в июле прошлого года с маленькими сумками был задержан. Таможенники предложили ему открыть сумки, а он сказал, что это не его багаж. Потом он признал, что это его вещи. Грибок обнаружили, и все же студента не стали арестовывать. Ведь Лю объяснил, что он имеет доступ в лабораторию Университета Мичиган в некоторые дни, а в другие дни ему будет помогать проводить исследования его девушка Цзянь Юнцин.

Этот заразный грибок хорошо известен фермерам, особенно в северных и восточных штатах. Он может нанести урон озимой пшенице, ячменю, рису. Министерство сельского хозяйства США в прошлом году провело обследование и обнаружило грибок в 32 штатах.

Джером Гордон, временный прокурор Детройта, подчеркнул, что исследователи своими действиями "создали самый серьезный риск для национальной безопасности". В чем же этот риск заключается?

Китайцы пытались доставить "оружие потенциального аграрного терроризма в самое сердце Америки".

Этот юридический кейс возник в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа разворачивает масштабную кампанию, направленную на то, чтобы ограничить, если не вовсе запретить выдачу виз китайским студентам для получения образования в американских университетах. Власти заявляют, что эти молодые люди добывают в американских лабораториях технологические секреты, а также секреты в сфере торговли и передают их в соответствующие учреждения на родину.

Хотел ли прокурор подыграть Трампу? Пресса на этот счет ничего не пишет. Но девушке беглого китайского студента не позавидуешь. Мало того что она почти год просидела в тюрьме, ее доставили в суд и подвергают допросу. А улики против нее имеются.

Цзянь и ее парень Лю обменивались по телефону посланиями. Из этих посланий, перехваченных американскими спецслужбами, явствует, что эта пара, возможно, и раньше ввозила тайно какие-то материалы в Соединенные Штаты. Так, в 2022 году Цзянь провезла что-то в своем ботинке. А в начале 2024-го Цзянь получила от коллеги в Китае посылку в виде книги, в которой был спрятан пластиковый пакет. В прошлом году, как видно из содержимого ее мобильного телефона, девушка представила отчет о своей работе китайскому университету. В этом документе, похожем на анкету, она обещала хранить верность руководству Коммунистической партии Китая, любить родину, хорошо учиться, сплачивать товарищей по учебе. Цзянь и Лю предъявлено обвинение в том, что они вступили в сговор, выступали с фальшивыми заявлениями, подделывали визы.

Американские службы безопасности в течение десятилетий следили за китайскими учеными, работавшими в США. Иногда тех из них, кого подозревали в краже научных секретов или данных о бизнесе, подвергали аресту. Администрация Трампа зашла на этой тропе гораздо дальше. Она лишила необнародованное число студентов виз, которые ранее им были выданы.

Некоторые эксперты говорят, что такой подход приносит больше вреда американским научным исследованиям, чем пользы. Ведь эта кампания ставит палки в колеса примерно 277 тыс. китайских студентов, которые ежегодно приезжают в США, чтобы получить образование.

Но кейс Цзянь и Лю все-таки особый. Впервые китайских учащихся преследуют не за то, что они хотели добыть американский секрет и вывезти его домой. Тут все иначе. Этой паре вменяется доставка вредного элемента в Соединенные Штаты.

Источник - НГ
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