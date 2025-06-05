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Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных? - Дмитрий Шевченко
02:26 05.06.2025

"Верхушка айсберга", или Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных?
В Киеве составляют списки на мобилизацию тех, кому еще нет 18 лет

05.06.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

Одним из результатов второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, кроме договоренности о новом обмене военнопленными, стало предложение российской стороны о передаче Киеву 6000 тел замороженных украинских военных. Причем речь шла об их передаче Россией "в одностороннем порядке".

По словам главы российской делегации Мединского, "они хранились у нас. Все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, специальными составами нас следующей неделе передадим".

Несколько составов замороженных тел военнослужащих ВСУ произвели бы сильное впечатление на общество, поэтому на подходе к прессе украинский министр обороны Умеров постарался выдать это предложение за договоренность об обмене телами военных "6000 на 6000". Однако факт остался неизменным: Москва предложила передать Киеву тела, а Киеву передавать практически нечего.

Вдобавок российская сторона в Стамбуле инициировала прекращение огня "на отдельных участках фронта на 2-3 дня", чтобы собрать тела погибших. Это также не вызвало ни радости, ни энтузиазма киевского режима, который отказался от этого предложения.

Комментируя отказ Киева от короткого перемирия на отдельных участках фронта для сбора тел, Президент РФ Владимир Путин отметил, что это его "не удивляет", потому что украинским властям "мир вообще не нужен, так как он будет означать утрату власти".

Хунта Зеленского всеми силами старается приуменьшить цифры реальных потерь ВСУ, опасаясь не взрыва народного негодования и шока общества от реальных цифр погибших. Хотя еще в декабре 2024 года российские военные оценивали украинские потери (возможно, не все полностью безвозвратные) в один миллион военнослужащих.

Поэтому 6000 тел – это только вершина айсберга. На самом деле эту цифру можно смело увеличить на два порядка, судя по тому, что все украинские военные кладбища переполнены и постоянно расширяются.

Главная причина, по которой Киеву не нужны тела украинских военных, – это финансовые платежи семьям погибших. За каждого из них правительство должно выплатить 15 миллионов гривен (около 28,5 млн. рублей). Если выплатить компенсацию за 6 тысяч военных, то общая сумма составит 90 миллиардов гривен (около 2,2 млрд. долл. США).

Даже с учетом того, что это не единовременная выплата, а растянутая на три с лишним года, все равно это огромные расходы для украинского бюджета. Причем на конец мая перерасход бюджетных средств на ВСУ составил около 200 млрд гривен (почти 5 млрд долларов). Дополнительных расходов киевскому режиму абсолютно не нужно, поэтому он будет всеми силами затягивать и передачу тел, и их идентификацию, и выплаты семьям.

Родственникам также нужно будет добиться подтверждений, что погибшие выполняли боевое задание, были трезвыми и не совершали преступлений. В противном случае, а также если их объявят дезертирами или добровольно сдавшимися в плен, выплат не будет.

Зеленский уже усомнился, что все передаваемые Россией замороженные тела – это украинские потери: "Как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат".

Фактически главарь киевской хунты сам себе противоречит. С одной стороны, он говорит, что надо "проверить", а с другой – уже определил максимальную цифру украинских потерь в 15%, или 900 тел из 6000. Кроме того, Зеленский своими словами пытается зародить у общества сомнения, намекая, что часть трупов может быть россиянами.

Некоторые депутаты Верховной рады считают, что тысячи замороженных тел – это военнослужащие ВСУ, погибшие при спешном отступлении из Курской области, которое было "плохо организованным" и "сопровождалось большими потерями".

О нехватке живой силы в ВСУ говорят несколько решений киевского режима, подчиненные одной цели, – отправить воевать против России как можно большее количество украинских граждан.

Киевская хунта составляет списки на мобилизацию тех, кому еще нет 18 лет, чтобы по достижении этого возраста закрыть им выезд из страны, как мобилизационному резерву.

Тех же, кто уже стал совершеннолетним, но еще не достиг возраста мобилизации, пытаются завлечь в ВСУ другим путем. Например, выгодным контрактом для молодежи возрастом 18-24 лет. Сбежать с Украины они уже не могут (всех мужчин от 18 до 60 лет просто не выпускают за границу), поэтому им предложили выплаты, которые эти юноши могли бы потратить на бургеры, робуксы и встречи с модельными девушками после демобилизации. Только забыли уточнить, что целый год в ВСУ проживают "не только лишь все" и придется "готовится к земле", как любил говорить киевский мэр Кличко.

Поэтому на такой "вкусный" контракт "согласилось" лишь несколько сотен молодых людей, и те по большей части "добровольно-принудительно".

Теперь Киев хочет разрешить "добровольную мобилизацию" в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Верховная рада 4 июня приняла в первом чтении соответствующий закон, который предлагает годовой контракт с испытательным сроком на 2 месяца и возможностью разрыва контракта. Скорее всего, об "испытательности" первых месяцев, как и о разрыве контракта военные начальники забудут сразу же после прибытия контрактника в часть.

Украинское Минобороны не очень поддерживает указанную инициативу, предлагая отправлять "пожилых" солдат только на небоевые должности. Госпогранслужба также указала на риск коррупции и поставила под сомнение возможность мужчин 60+ физически выполнять условия военного контракта.

Еще одним источником поставок живой силы в ВСУ стали военно-врачебные комиссии (ВВК). Пройти ВВК повторно до 5 июня обязали всех "ограниченно годных", после чего 86% из них были признаны годными к службе в тылу. Наверное, каким-то чудом излечились. Остальные разделились пополам – по 7% на "непригодных" и "полностью годных к службе". Теперь же всех, кто не должен был пройти ВВК, но не сделал этого, будут ловить на улицах и "бусифицировать" в ВСУ, невзирая на состояние здоровья.

Отлов мужчин на улицах уже привел к тому, что учебные центры ВСУ стали жаловаться на контингент, который им доставляют. Как отметила депутат Верховной рады Соломия Бобровская: "Я, наверное, еще никогда не слышала такого количества жалоб от инструкторов учебных центров на ТЦК, даже от случайных прохожих. Каких людей ловят, отбирают и направляют и что потом из этого выходит в бригадах боевых. В бригадах нет людей".

Для всех остальных украинских граждан, которых не удастся мобилизовать в ВСУ силой или контрактами, киевский режим разворачивает сеть т. н. "Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению".

В разработанном законопроекте, который находится в Верховной раде, указано, что такую подготовку будут проходить как мужчины, так и женщины. Она будет состоять в том числе в использовании огнестрельного оружия на стрельбищах. Формат подготовки будет не только добровольным, но и обязательным – в рамках образовательных программ учебных заведений (школы и вузы). Ожидается, что руководство и инструкторы этих центров будут состоять из боевиков ВСУ с боевым опытом.

Так что, каким бы старым, глухим и немощным ни был гражданин Украины, его заставят взять в руки оружие и направить его против русских. А перемирие и мирное урегулирование, что очевидно из вышеизложенного, хунте Зеленского абсолютно не нужны. Как и тела украинских военнослужащих.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749079560


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