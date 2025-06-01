 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 05.06.2025
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Среда, 04.06.2025
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Вторник, 03.06.2025
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Понедельник, 02.06.2025
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Воскресенье, 01.06.2025
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ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея ШойгуЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу
04:06 05.06.2025

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу

Пхеньян, 5 июня. /ЦТАК/-- Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня в штаб-квартире ЦК ТПК принял Сергея Шойгу, посетившего с визитом нашу страну в качестве главы делегации СБ РФ по поручению Президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина.

Товарищ Ким Чен Ын тепло встретился с Сергеем Шойгу, прилетевшим вновь в Пхеньян спустя 70 с лишним дней, и провел с ним беседу в дружественной и доверительной обстановке.

Шойгу почтительно передал уважаемому товарищу Ким Чен Ыну теплый привет от Президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый товарищеский привет уважаемому товарищу Владимиру Владимировичу Путину.

Шойгу передал особую благодарность от российского руководства за несравненную доблесть и самоотверженность самых лучших сыновей корейского народа, которые плечом к плечу с российскими бойцами в одном окопе сражались в операции по освобождению Курской области и защитили ценную часть российской территории, как свою Родину.

Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность за это.

На встрече подробно обсуждены ряд важных вопросов для защиты совместных основных интересов путем дальнейшего укрепления особого и прочного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами – КНДР и РФ, также вопросы взаимного сотрудничества в разных областях, состоялся широкий обмен взглядами и мнениями руководств двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке, и подтверждено полное совпадение позиций.

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддержать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора.

Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия и впредь будет непременно завоевывать победу в справедливом священном деле для защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.

В ходе беседы выражена твердая воля руководств двух стран динамично расширять и развивать корейско-российские отношения в мощное и всестороннее стратегическое партнерство, в полной мере соответствующее государственным интересам и благосостоянию народов двух стран и вносящее вклад в осуществление настоящей международной справедливости.

Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только победа, процветание и счастье, и попросил передать теплые пожелания уважаемому Президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, правительству, армии и народу России.

Источник - ЦТАК
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