 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СП: Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
12:40 05.06.2025

Хватит на всех! Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
Американские СМИ с уважением рассказывают о предприятии, для которого комплекс стал ключевой продукцией

Виталий Орлов
4 июня 2025

Усиленно муссируемые западными СМИ слухи о подготовке Вооруженных сил России к очередному удару гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник" по территории компактного проживания последователей Бандеры вновь подняли волну конспирологических гипотез и суждений о возможностях российского ВПК.

Так всегда бывает, когда от России ждут очередную "ответку" за украинские удары по мирным российским жителям, а уж вкупе с террористическими атаками на аэродромы ВКС… Ну точно должны ударить! Время "Орешника"!

Тем более недавно еще и Александр Лукашенко, что называется, подлил масла в огонь, заявив, что именно сейчас активно ведется процесс передачи этих комплексов для их размещения на территории Республики Беларусь.

Самые неангажированные в мире СМИ тут же дружно подняли истошный вой, назвав эту откровенно их пугающую информацию "элементом гибридной войны с оттенком блефа". Естественно, "агрессивных России и Беларуси" и, естественно, против "белого и пушистого" Запада.

Тем не менее и журналисты, и аналитики профильных изданий, и военные эксперты привычно открыли "сезон гадания на "Орешнике", пытаясь подвести хоть сколько-нибудь реалистичные основания под свои фантазии о количестве этих удивительно эффективных в боевом отношении изделий, ежемесячно производимых предприятиями российского Военно-промышленного комплекса.

Достаточно масштабное исследование на эту тему провело и опубликовало американское издание "Defense News", целевой аудиторией которого являются представители высшего командного состава армии США.

Его аналитики в первую очередь обратили внимание на спутниковые снимки предприятия в Удмуртии, на котором, по мнению американских разведывательных служб, и размещены главные мощности по выпуску "самой опасной из существующих русских ракет средней дальности".

По признанию специалистов Стратегического командования Вооруженных сил США (USSTRATCOM) АО "Воткинский завод" за последнее время заметно вышел за границы своей, так сказать, исторической территории. Только за последние три года построено восемь новых цехов. Причем, настолько крупных, что их без проблем видно из космоса.

Предприятие безостановочно набирает персонал, делая акцент на узких специалистах, приглашая их не только из соседних областей, но и из отдаленных регионов.

Считается, что большинство из них, особенно те, кто прибыл начиная с лета прошлого года, приглашены именно для обеспечения процесса производства ракетного комплекса "Орешник", поскольку предприятию поставлена задача сосредоточить на нем главные производственные активы.

В западном экспертном сообществе существует консолидированное мнение, что при известном напряжении сил и средств предприятие способно выпускать до двухсот комплексов "Орешник" в год, однако, строительство цехов продолжается, а потому указанную цифру нельзя считать окончательной.

Более того, у адекватных западных специалистов присутствует твердая убежденность, что антироссийские санкционные ограничения абсолютно не влияют ни на темпы, ни на объемы конечной продукции, так как производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" - самое локализованное среди отечественных высокоточных вооружений.

В соответствии с прогнозом аналитиков издания "Defense News", к концу текущего года в ракетных арсеналах Российской Федерации будет не менее четырех десятков подвижных грунтовых комплексов "Орешник", причем не менее четверти от этого количества будет дислоцировано на территории Республики Беларусь. Чем это грозит старушке Европе?

Telegram-канал Sputnik "Ближнее зарубежье" опубликовал недавно информацию об ориентировочном подлетном времени (в минутах) баллистической ракеты средней дальности "Орешник" при размещении комплекса на территории РБ:

- база ВМС США в Румынии - 5,5;
- база ВМС США в Польше - 3,2;
- Лондон - 8,8;
- Хельсинки - 5;
- Париж - 8,3;
- Киев - 2,7;
- Вильнюс - 1,7.

Однако, вернемся к информации издания "Defense News", в которой автор требует от американских разработчиков срочно создавать средства противодействия этой чрезвычайно серьезной угрозе, но реально глядя на вещи, анонсируют их появление не ранее 2030 года. Да и то при самом оптимистичном сценарии.

А вот что по этому поводу говорит Президент России Владимир Путин: "таких комплексов у нас немного, но они есть. Естественно, не один, как говорят некоторые наши „доброжелатели". А то, что мы не особенно торопимся их применять, так, во-первых, оружие очень мощное, а, во-вторых, предназначено для решения сугубо специальных задач".

"Орешник" уже пошел в серийное производство, и можно не сомневаться, что в указанные сроки будет произведено их должное и необходимое количество.

Что-то будет размещено в Беларуси. Тем не менее, мы предпочитаем действовать системно и не исключаем возможность его применения в случае возникновения такой необходимости", - добавил Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации.

Однако, вернемся к западным гаданиям на "Орешнике". По мнению "Military Watch Magazine", производственные мощности российской "оборонки" позволяют ежемесячно производить по двадцать пять баллистических ракет. Это три сотни в год.

Столько России вряд ли понадобится, даже если СВО одной Украиной не ограничится.

Источник - СвободнаяПресса
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