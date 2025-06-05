Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС

12:49 05.06.2025

Свой расчет: зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС

Торговая площадка усилит позиции союза в мировой торговле



Софья Смирнова

5 июня 2025



Россия подготовит план предметных переговоров со странами БРИКС по созданию зерновой биржи объединения. В БРИКС поддержали идею России о создании зерновой биржи еще в апреле. Как торговая площадка усилит позиции БРИКС на мировой арене и укрепит продовольственную безопасность РФ - в материале "Известий".



Прозрачные цены без посредников



Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, с организацией биржи будут созданы необходимые предпосылки для формирования независимых ценовых индикаторов в рамках объединения. В совокупности это будет соответствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.



По его словам, площадка позволит укрепить продовольственную безопасность и нарастить экспорт российского зерна. "Создание зерновой биржи БРИКС внесет значимый вклад в достижение этих целей, поможет снизить зависимость от западных торговых платформ, а также позволит сформировать необходимую инфраструктуру для повышения эффективности функционирования зернового рынка", - заявил Патрушев.



Россия - лидер по экспорту зерна. По итогам сельскохозяйственного сезона-2023/24 РФ поставила за рубеж рекордные 55,3 млн т пшеницы - это более 26% мирового экспорта.



Однако сегодня глобальные мировые цены на зерно формируются преимущественно через биржи США и Европы (например, Чикагская или Лондонская биржи). Эти площадки могут не в полной мере отражать реальный баланс спроса и предложения в регионах-производителях и потребителях, а также быть подвержены спекулятивным влияниям, указывает Кристина Баконина, вице-президент ACI Russia.



На бирже БРИКС российские экспортеры смогут продавать зерно по ценам, формирующимся на более репрезентативной площадке. Это позволит и устранить посредников.



- Большая часть российского зерна до недавнего времени продавалась через крупных западных трейдеров (Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge, Louis Dreyfus). Новая биржа позволит российским экспортерам напрямую взаимодействовать с покупателями из стран БРИКС и других государств Глобального Юга, минуя дорогостоящих и потенциально недружественных посредников, - поясняет экономист.



Создание зерновой биржи БРИКС - важный шаг к формированию альтернативной инфраструктуры мировой торговли сельскохозяйственными товарами, независимой от западных финансовых и логистических центров. Для России это прежде всего способ усилить контроль над ценообразованием собственной аграрной продукции и в первую очередь пшеницы, добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.



По оценкам Союза экспортеров зерна, товарная биржа БРИКС консолидирует 30–40% мирового предложения по ключевым зерновым культурам. Страны БРИКС - это 348 млн т пшеницы в год (44% мирового производства) при потреблении 323 млн т (41%). Речь идет и о ведущих поставщиках, и о крупнейших покупателях.



Продовольственная безопасность



Площадка не только позволит устанавливать справедливый ценовой диапазон с учетом заинтересованности всех стран объединения, но и укрепит продовольственную безопасность РФ.



Во-первых, запуск биржи стимулирует развитие собственной инфраструктуры: логистических хабов, портовых мощностей, систем хранения, фрахтовых услуг и финансовых инструментов, не привязанных к западным стандартам, указывает Кристина Баконина.



Кроме того, зерновая биржа создаст дополнительный механизм гарантированного сбыта продукции, стимулируя аграрное производство.



- Россия как крупнейший экспортер зерна получит рычаг для обеспечения стабильного сбыта своей продукции. Страны-импортеры (Китай, Индия, Египет, ЮАР, Бразилия) получат более предсказуемый и надежный доступ к продовольствию. Это укрепит экономический суверенитет объединения и его способность противостоять внешнему давлению, - поясняет аналитик.



Биржа позволит выстраивать цепочки поставок внутри БРИКС на базе расчетов в национальных валютах, что укрепляет экономический суверенитет стран-участников, подчеркивает Владимир Чернов.



Это ослабит зависимость и от долларовой системы. Оборот товаров потребует выстраивания и альтернативной финансовой инфраструктуры, которой опасается Запад. Как отмечал The Economist, это позволит действовать без оглядки на санкции: БРИКС превратится в ключевую политическую и экономическую силу на глобальном уровне.



Новая реальность



В конечном итоге создание такой площадки усилит геополитическое влияние России и всего объединения как на мировом продовольственном рынке, так и в целом в мировой экономике.



- Страны БРИКС создадут новую мировую реальность, с которой придется считаться западным странам. Страны БРИКС, в частности Россия, создадут мировую конкуренцию с более дешевым зерном и новый импульс мировой экономики, где западным странам придется считаться с Россией и странами БРИКС, - подчеркивает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров "Трансинвест".



Появление нового крупного игрока и новой торговой площадки усилит конкуренцию на мировом сельскохозяйственном рынке, что может привести к более выгодным условиям для стран-импортеров, добавляет Кристина Баконина.



Следующим шагом, как говорили на саммите БРИКС, должна стать трансформация зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу, включающую торговлю нефтью, металлами и другими ресурсами.



По мнению Владимира Чернова, это создаст прецедент появления глобального рынка с альтернативной инфраструктурой, способного бросить вызов таким гигантам, как CME Group или Euronext. Успех, его словам, будет зависеть от доверия к новой площадке, прозрачности клиринговых механизмов и ликвидности контрактов.