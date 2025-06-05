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Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
12:49 05.06.2025

Свой расчет: зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
Торговая площадка усилит позиции союза в мировой торговле

Софья Смирнова
5 июня 2025

Россия подготовит план предметных переговоров со странами БРИКС по созданию зерновой биржи объединения. В БРИКС поддержали идею России о создании зерновой биржи еще в апреле. Как торговая площадка усилит позиции БРИКС на мировой арене и укрепит продовольственную безопасность РФ - в материале "Известий".

Прозрачные цены без посредников

Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, с организацией биржи будут созданы необходимые предпосылки для формирования независимых ценовых индикаторов в рамках объединения. В совокупности это будет соответствовать более объективной оценке стоимости сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

По его словам, площадка позволит укрепить продовольственную безопасность и нарастить экспорт российского зерна. "Создание зерновой биржи БРИКС внесет значимый вклад в достижение этих целей, поможет снизить зависимость от западных торговых платформ, а также позволит сформировать необходимую инфраструктуру для повышения эффективности функционирования зернового рынка", - заявил Патрушев.

Россия - лидер по экспорту зерна. По итогам сельскохозяйственного сезона-2023/24 РФ поставила за рубеж рекордные 55,3 млн т пшеницы - это более 26% мирового экспорта.

Однако сегодня глобальные мировые цены на зерно формируются преимущественно через биржи США и Европы (например, Чикагская или Лондонская биржи). Эти площадки могут не в полной мере отражать реальный баланс спроса и предложения в регионах-производителях и потребителях, а также быть подвержены спекулятивным влияниям, указывает Кристина Баконина, вице-президент ACI Russia.

На бирже БРИКС российские экспортеры смогут продавать зерно по ценам, формирующимся на более репрезентативной площадке. Это позволит и устранить посредников.

- Большая часть российского зерна до недавнего времени продавалась через крупных западных трейдеров (Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge, Louis Dreyfus). Новая биржа позволит российским экспортерам напрямую взаимодействовать с покупателями из стран БРИКС и других государств Глобального Юга, минуя дорогостоящих и потенциально недружественных посредников, - поясняет экономист.

Создание зерновой биржи БРИКС - важный шаг к формированию альтернативной инфраструктуры мировой торговли сельскохозяйственными товарами, независимой от западных финансовых и логистических центров. Для России это прежде всего способ усилить контроль над ценообразованием собственной аграрной продукции и в первую очередь пшеницы, добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По оценкам Союза экспортеров зерна, товарная биржа БРИКС консолидирует 30–40% мирового предложения по ключевым зерновым культурам. Страны БРИКС - это 348 млн т пшеницы в год (44% мирового производства) при потреблении 323 млн т (41%). Речь идет и о ведущих поставщиках, и о крупнейших покупателях.

Продовольственная безопасность

Площадка не только позволит устанавливать справедливый ценовой диапазон с учетом заинтересованности всех стран объединения, но и укрепит продовольственную безопасность РФ.

Во-первых, запуск биржи стимулирует развитие собственной инфраструктуры: логистических хабов, портовых мощностей, систем хранения, фрахтовых услуг и финансовых инструментов, не привязанных к западным стандартам, указывает Кристина Баконина.

Кроме того, зерновая биржа создаст дополнительный механизм гарантированного сбыта продукции, стимулируя аграрное производство.

- Россия как крупнейший экспортер зерна получит рычаг для обеспечения стабильного сбыта своей продукции. Страны-импортеры (Китай, Индия, Египет, ЮАР, Бразилия) получат более предсказуемый и надежный доступ к продовольствию. Это укрепит экономический суверенитет объединения и его способность противостоять внешнему давлению, - поясняет аналитик.

Биржа позволит выстраивать цепочки поставок внутри БРИКС на базе расчетов в национальных валютах, что укрепляет экономический суверенитет стран-участников, подчеркивает Владимир Чернов.

Это ослабит зависимость и от долларовой системы. Оборот товаров потребует выстраивания и альтернативной финансовой инфраструктуры, которой опасается Запад. Как отмечал The Economist, это позволит действовать без оглядки на санкции: БРИКС превратится в ключевую политическую и экономическую силу на глобальном уровне.

Новая реальность

В конечном итоге создание такой площадки усилит геополитическое влияние России и всего объединения как на мировом продовольственном рынке, так и в целом в мировой экономике.

- Страны БРИКС создадут новую мировую реальность, с которой придется считаться западным странам. Страны БРИКС, в частности Россия, создадут мировую конкуренцию с более дешевым зерном и новый импульс мировой экономики, где западным странам придется считаться с Россией и странами БРИКС, - подчеркивает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров "Трансинвест".

Появление нового крупного игрока и новой торговой площадки усилит конкуренцию на мировом сельскохозяйственном рынке, что может привести к более выгодным условиям для стран-импортеров, добавляет Кристина Баконина.

Следующим шагом, как говорили на саммите БРИКС, должна стать трансформация зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу, включающую торговлю нефтью, металлами и другими ресурсами.

По мнению Владимира Чернова, это создаст прецедент появления глобального рынка с альтернативной инфраструктурой, способного бросить вызов таким гигантам, как CME Group или Euronext. Успех, его словам, будет зависеть от доверия к новой площадке, прозрачности клиринговых механизмов и ликвидности контрактов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749116940


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