ФСК: Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа

12:56 05.06.2025

Париж безуспешно призывает Азию к борьбе против России и Китая

Попытки конструирования деструктивных альянсов не находят отклика в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона



05.06.2025 | Владислав КЛЮЧИНСКИЙ



Обращаясь к участникам форума по безопасности Шангри-Ла, который проходил 30 мая – 1 июня в Сингапуре, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) сплотиться с Европой, дабы не попасть в ловушку геополитической конкуренции Китая и США.



"Франция – друг и союзник Соединенных Штатов, а также друг и партнер Китая, даже если мы в чем-то не соглашаемся или соперничаем", – подчеркнул французский президент, указав, что противостояние двух супердержав является самой большой угрозой для ИТР.



Европейцы и азиаты должны сообща не допустить пересмотра границ от Европы до Южно-Китайского моря державами-ревизионистами, сказал Макрон. "Если позволить России без ограничений и не сдерживая ее завладеть частью территории Украины, не оказав сопротивления со стороны [сложившегося] международного порядка, что тогда сказать Тайваню? Что делать, если что-то случится с Филиппинами?" – вопрошал хозяин Елисейского дворца.



Россию и Китай на берегах Сены рассматривают как угрозу французскому влиянию в Европе и в Океании, соответственно.



После выхода Великобритании из ЕС Париж стремится сделать Европу более "французской", так как до этого она была преимущественно "англосаксонской". В свою очередь, Берлин увидел шанс сделать Европу более "немецкой". Франция и Германия неоднократно заявляли о совместной ответственности за судьбу объединенной Европы, геополитическая ось Париж – Берлин выступает противовесом стремлению Лондона превратить Восточную Европу в плацдарм англосаксонского влияния и взять Францию и Германию в своего рода "клещи".



Специальная военная операция ВС России по демилитаризации и денацификации Украины сорвала планы Макрона. Рассчитывать на стратегическую монополию в Европе Париж более не может, так как Россия четко продемонстрировала, что у нее есть свои интересы на континенте, отличные от французских и она готова их защищать.



Пекин в этом вопросе занял позицию, которую Париж считает пророссийской. Разведка НАТО утверждает, что Россия получает от китайцев оружие, боеприпасы и дроновые технологии. Таким образом, противостояние Парижа российскому влиянию в Европе есть в определенной степени противостояние с Китаем.



Параллельно Франция видит угрозу в укреплении китайского присутствия в ИТР. Франция – единственная европейская держава с постоянным присутствием в Океании. Здесь проживают 2 млн. французских граждан, площадь исключительной экономической зоны составляет 9 млн. кв. км – самый большой показатель в регионе. Контроль над Океанией должен компенсировать Парижу утрату контроля над франкоязычной Африкой. Французские войска выдворены из Буркина-Фасо, Центрально-Африканской республики, Чада, Нигера, Мали. О возможности допуска на свою территорию других воинских контингентов, кроме французского, заявляет Габон. Фраза Шарля де Голля о том, что Африка делает Францию великой, меняется на предположение о том, что "Океания вместо Африки позволит Франции оставаться великой".



Китай активно развивает отношения с островными тихоокеанскими государствами – Палау, Вануату, Соломоновыми о-вами, Папуа-Новой Гвинеей, Кирибати, Маршалловыми о-вами, Фиджи, Ниуэ, Самоа, Тонга, о-вами Кука, Федеративными Штатами Микронезии и, главное, с Новой Каледонией – административно-территориальным образованием Франции в Океании. Париж опасается, что автономный статус Новой Каледонии и Французской Полинезии позволит им пойти на активизацию сотрудничества с Китаем в ущерб Франции.



Вышеперечисленные островные государства выполняют барьерные функции на подступах к границам Французской Полинезии, французской исключительной экономической зоны и союзников Франции в регионе – Австралии, Новой Зеландии. Усиление китайского экономического и политического присутствия здесь свидетельствует, что барьерные функции островными государствами Тихого океана утрачены и теперь они служат точками опоры Пекина в данном регионе.



Призыв Макрона прозвучал на фоне его визитов в Индонезию и Вьетнам для подписания соглашений о военно-техническое сотрудничестве. По итогам визитов индонезийцы согласились приобрести французские истребители Rafale и подлодки Scorpene, вьетнамцы – военную технику на 10 млрд. долл. и 20 самолетов Airbus A330–900 в дополнение к аналогичному контракту на 20 лайнеров, подписанному с европейским авиаконцерном в 2024 году (со своей стороны, американцы одновременно ведут переговоры о продаже Ханою 250 "Боингов"). По экспертным оценкам, продукция Airbus, основного поставщика самолетов во Вьетнам, составляет 86 % парка страны. Вместе с тем Ханой заинтересован в приобретении не менее 250 самолетов Boeing, стремясь сократить профицит в торговле с Америкой, что едва ли станет легкой задачей. Что же касается распиаренных самолетов Rafale, то их уязвимость была зримо явлена в ходе недавнего индо-пакистанского обострения и неспроста в Джакарте уже раздумывают, не заменить ли французские машины на китайские истребители J-10.



Таким образом, маршрут поездки выбран не случайно. Вьетнам – бывшая французская колония, сопротивляющаяся китайскому доминированию в Азии. В силу этого Ханой углубляет сотрудничество в экономике и сфере безопасности с США, Индией и другими государствами, способными уравновесить влияние Пекина. Теперь среди этих государств значится и Франция.



Индонезия расположена на перекрестке из Тихого океана в Индийский, воспринимая себя как связующее звено между двумя океанами. Это выражается в официально принятой характеристике внешней политики Джакарты – "открытость, прозрачность, вовлеченность". Для Индонезии ИТР – это стратегически важный треугольник, расположенный на пространстве Индийского и Тихого океанов, упирающийся на севере в Японию, на юго-востоке – в Австралию, на юго-западе – в Индию и с Индонезией в его центре.



Джакарта видит угрозу безопасности ИТР в американо-китайском геополитическом соперничестве и в качестве сдерживающих рычагов полагается на развитие партнерства одновременно с Индией, США, Австралией и Китаем. Индонезия полагает, что любой крупный конфликт в регионе помешает ей стать авторитетной региональной державой, заставит выбрать одну из сторон, а это губительно для индонезийских интересов. Открытый конфликт между Пекином и Вашингтоном неизбежно затронул бы зону стратегического контроля Индонезии – Яванское, Арафурское, Молуккское, Тиморское моря, море Сулу и море Саву. Джакарта избегает такой ситуации и видит во Франции одну из внешних точек опоры для диверсификации региональных политических процессов.



Россия – основной поставщик энергоресурсов в Китай. Налажено неафишируемое взаимодействие между Москвой и Пекином в оборонной сфере. Париж считает политику России "прокитайской" и видит в российско-китайском тандеме опасность для французского неоколониального присутствия в Тихом океане. Вот почему Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа. Впрочем, потуги эти безуспешны, и можно сказать, что "галльскому петуху" еще повезло, так как полученная им от жены пощечина, попавшая в объективы СМИ, до некоторой степени заслонила провал содержательной части его поездки "за три моря".