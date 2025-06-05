 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.06.2025
14:44  Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
12:56  ФСК: Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа
12:49  Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
12:40  СП: Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
04:06  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу
03:14  80 лет назад союзники подписали "Декларацию о поражении Германии.."
02:26  Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных? - Дмитрий Шевченко
01:10  НГ: Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
00:05  Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Среда, 04.06.2025
20:41  Визит Мишустина в Душанбе: Москва держит руку на пульсе таджикского транзита власти, - МК
19:23  История успеха YTO в Казахстане. Год назад китайская компания запустила трансграничную курьерскую доставку
18:44  В Синьцзяне обнаружили наскальные рисунки возрастом 2500 лет
16:31  О встрече С.Бердымухамедова и У.Хурэлсуха. Что обсуждали президенты Туркмении и Монголии
14:04  Репрессии: политика или история, - Данияр Ашимбаев
13:36  Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест
13:32  В Афганистане начали строить ветроэнергетическую установку и солнечную электростанцию
13:24  В Киргизии завезенных иностранных гастарбайтеров называют "этническими кыргызами"
12:58  Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"
12:56  S&P Ratings: Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные"
12:45  Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро, "мы продолжим сотрудничество с ЕС", - Абдулазиз Камилов
12:30  Zamin.uz: Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?
02:30  В Узбекистане появится агентство по разведению лесов. Чем оно займется
01:21  Caravan.kz: Казахстан почти выбрал строителя для АЭС: кто из претендентов ближе всех к победе
00:43  В Киргизии депутаты решили перевести на государственный язык слово "порнография". Объявят конкурс?
00:05  Русские войска приступили к ликвидации группировки ВСУ к востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Вторник, 03.06.2025
23:51  НГ: Мировая торговая война становится реальностью
21:01  Полмиллиона сайгаков сбежали из Казахстана в Россию
20:01  Regnum: Как шесть тысяч трупов могут сдвинуть политику Украины
18:56  Кабул назначил Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в России
16:07  Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик"
15:56  Мединский ответил на главный вопрос переговоров, - Давид Нармания
13:27  Парламент Монголии не поддержал принятие постановления "О вотуме доверия Премьер-министру"
12:25  Как Америка скупает Британию, - Владимир Прохватилов
11:35  Олег Царев: На Украине чиновники используют русский язык. Переходят на мову только для публики
10:00  Памяти Егора Петровича Ковалевского, - П.В.Густерин
01:45  Узбекистан по правосудию отстает даже от Африки, - сенатор Абдурахим Эркаев
01:24  Центральная Азия – Китай: партнерство для модернизации. Подготовка к саммиту в Астане, - Андрей Захватов
01:18  ГКНБ Кыргызстана переходит в новую эпоху и в новое здание - в 10 раз большее и ближе к "Ынтымак Ордо"
01:12  Посольство России в Британии: "Мы не собираемся нападать на Альбион. Нам это абсолютно не интересно"...
00:34  Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран
00:05  Русские войска пробили первый эшелон обороны ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 2 июня
Понедельник, 02.06.2025
21:00  Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст
20:00  Интервью Такеру Карлсону: Западные пропагандисты изображают Россию совершенно не адекватно
18:23  Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
18:00  Стамбульская ловушка готова: страна может распасться, - Виктория Никифорова
17:00  Трамп навязывает японцам газовый проект на Аляске, - Анатолий Кошкин
16:50  В Узбекистане рассказали, когда признают талибов: - "когда придет время"
12:00  Россия как глобальный проект, - Александр Яковенко
11:31  Война с фейками: Операцию Зеленского следует называть "Паутина лжи"
11:03  Космодрому Байконур, откуда человечество шагнуло в космос, исполняется 70 лет
10:24  Минобороны КНР выступило решительно против высказываний США в адрес Китая на "Диалоге Шангри-Ла"
10:09  На президентских выборах в Польше победил Трамп
03:08  Так входила война. 2 июня 2014 года бандеровцы нанесли авиационный удар по центру Луганска, - Украина.ру
01:42  Президент Таджикистана предложил 7 шагов, направленных на замедление таяния ледников
01:28  Интерес российских соседей к Волге простирается аж до Черного моря, - Леонид Шепилов
01:00  Англосаксы и германский нацизм. Части I и II, - Валентин Катасонов
00:24  Известия: С чем делегации РФ и Украины прибыли на переговоры в Стамбул
00:05  Теракты Киева против мирного населения на фоне успешного наступление русской армии – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 01.06.2025
23:09  Между Шанхаем и Шымкентом официально запущен прямой пассажирский авиамаршрут
21:00  Драка на футбольном турнире LikeCup в Ташкенте - PR-ход, который "вышел из-под контроля"
19:57  Тот самый Олень: Украина рушит мосты в преддверии очередного раунда переговоров в Стамбуле
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
14:44 05.06.2025

Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца

05.06.2025 | Владислав МАКАРОВ

Поразительный по своему цинизму отчет опубликовало связанное с оборонной аналитикой румынское издание Defense Romania: "Почему лучше сдерживать Россию до того, как она нападет. Украина расходует за четыре месяца оборонный бюджет Румынии за прошлый год".

"Россия нападет" слышно из каждого европейского утюга. Цель таких голословных утверждений понятна – морально подготовить население ЕС к возможной войне с русскими, представив дело так, будто это не НАТО лезет к границам России, а наоборот. Логически объяснить, зачем русским нападать на Румынию, не в состоянии и авторы вышеприведенной статьи. Да они и не пытаются. Вместо этого приводят холодные цифры, объясняющие, почему Бухаресту выгодна "война до последнего украинца".

Бухарест, как известно, выступает категорически против мирных переговоров Москвы и Киева и поддерживает русофобскую политику ЕС и НАТО. Румынские дипломаты объясняют это тем, что их страна, мол, выступает за справедливый мир на Украине и не может допустить, чтобы Россия как государство-"агрессор" оказалась в выгодном положении по итогам возможного мирного соглашения. Посему, делают вывод румыны, война должна продолжаться, а ЕС и НАТО должны поставлять главарю режима Зеленскому оружие и боеприпасы.

…Древнегреческий историк Фукидид, будучи участником войны Афин со Спартой, обвинял в войне Афины, хотя сам был афиняном, а спартанцы первыми атаковали афинян. Афины виноваты в том, что своей экспансией к границам Спарты намеренно спровоцировали ее на ответные действия. Спарта же поступила так, как на ее месте поступило бы любое другое государство, оказавшееся под угрозой, подчеркивал Фукидид.

Пример Афин и Спарты – прообраз ситуации с экспансией НАТО к границам России. В геополитике принято коллективный Запад и его торговую цивилизацию ассоциировать с Афинами, Россию с ее традиционностью – со Спартой. Наглое давление Афин на спартанское государство вынудило спартанцев дать отпор. Наглое давление НАТО на Российское государство через плацдарм под названием Украина вынудило россиян сделать то же, что сделали спартанцы.

Британский антиковед Освин Мюррей назвал Фукидида первым величайшим политологом. Надо полагать, величайшему политологу в истории человечества виднее, кто виноват в ситуациях, подобных ситуации между Афинами и Спартой. Рядом с его аргументами жалко смотрится гнусное блеяние украинской и натовской пропаганды про "российских агрессоров", будто бы неоправданно напавших на Украину.

Вернемся к публикации Defense Romania. В ней указывается, что за первые четыре месяца 2025 года Украина потратила на ведение боевых действий €9,6 млрд. "К этим расходам добавляются дополнительные расходы в размере почти €7 млрд на социальные выплаты, пособия и медицинские программы – все это финансируется из государственного бюджета страны, находящейся в состоянии войны", – пишут румыны, указывая, что это почти в два раза больше, чем оборонный бюджет Румынии в 2024 году.

Defense Romania поясняет, что сдерживать Россию руками Украины и на территории Украины выгоднее. Военное положение и вызванные им социальные последствия обходятся Украине в €16,5 млрд. в год, в то время как Румыния на оборону и социальные обязательства в рамках министерства обороны тратит €7,6 млрд. Разница – €8,9 млрд.

Defense Romania ссылается на слова председателя украинского правительства Дениса Шмыгаля: "Более 60% расходов общего фонда государственного бюджета направлено на безопасность и оборону. Государство выполняет все свои обязательства перед нашими защитниками своевременно и в полном объеме. Так будет и в дальнейшем".

Румынские аналитики делают молчаливый вывод: зачем Румынии тратить на войну с русскими такие огромные деньги, если это может делать Украина? Чистая экономия составляет те самые €8,9 млрд в год. Если разделить эту сумму на количество погибших украинских солдат (615 тыс. по данным на май 2025 года), получится, что жизнь каждого из них румыны оценили приблизительно в €14,5 тыс. (₽1,4 млн).

В эту статистику не включены украинские военнослужащие, пропавшие без вести. Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что без вести пропавшими числятся 400 тыс. украинских граждане и это в основном военнослужащие. Очевидно, что большинство из них убиты, но не считаются таковыми, пока не будут найдены их тела. Следовательно, если их тоже посчитать, получится, что румыны оценивают жизнь украинского вояки намного дешевле, чем ₽1,4 млн.

Украинцы для НАТО – дешевый человеческий ресурс, приговоренный натовскими стратегами к закланию в войне с Россией. Ценность человеческой жизни для Запада снижается пропорционально географической удаленности этих жизней от самого Запада. В узком смысле слова географическим Западом считаются США, Канада и Западная Европа. Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, бывшая Югославия, Албания – это Восточная Европа, жизнь их граждан в глазах западного обывателя не не так ценна.

Далее следуют республики европейской части бывшего Советского Союза – Россия, Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия. Жизнь их граждан стоит для натовских стратегов еще меньше, чем жизнь восточного европейца.

Перейдя в лагерь врагов России, Украина сама предложила себя Западу в качестве поставщика дешевых жизней. Других легкодоступных ресурсов у Киева нет. Киевский "фюрер" расплачивается с европейскими кредиторами головами сограждан. Сограждан хватают на улицах, словно бессловесный скот, и насильно отправляют умирать на фронт.

Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) проявляют смекалку при отлове пушечного мяса. Оформляют адресную доставку пиццы и вручают повестку ошарашенному курьеру. Посещают свадьбы и похороны, караулят на выходе из церквей в дни религиозных праздников, вызывают такси, останавливают рейсовые автобусы. Заходят в спортзалы, приходят на концерты и футбольные матчи. При этом обходят стороной шикарные заведения, где проводит время элитная молодежь. Сдохнуть ради Зеленского где-нибудь под Харьковом, Херсоном или в Донбассе должны те, чья жизнь стоит копейки. Румыны уже все подсчитали.

Можно представить, сколько неизбывной горечи будет после войны в душах родственников погибших солдат ВСУ, когда падет с их глаз пелена украинской пропаганды и до них дойдет, наконец, что их отцы, мужья, сыновья, братья отдали жизнь не за мифическую свободу Украины, а были банально проданы оптом Румынии и прочим странам НАТО поштучно, по бросовой цене.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749123840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Цифровизация и развитие искусственного интеллекта": новый выпуск подкаста Taldau Talks
- Мажилис принял к сведению отчет ВАП об итогах аудита в сфере лекарственного обеспечения
- Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Беларуси Александр Турчин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Казахстан выстраивает сквозную модель в животноводстве: от фермы до экспорта
- Единая цифровая платформа, Smart Turmys и call-центр: Канат Бозумбаев поставил задачи по МЭКС
- Казахстан и Италия намерены расширить двустороннее сотрудничество в сфере культуры
- Местная власть: династии акимов и чиновничий сексизм. Где? В Кызылорде…
- Осужден экс-заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения МСХ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  