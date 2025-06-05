Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров

14:44 05.06.2025

Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца



05.06.2025 | Владислав МАКАРОВ



Поразительный по своему цинизму отчет опубликовало связанное с оборонной аналитикой румынское издание Defense Romania: "Почему лучше сдерживать Россию до того, как она нападет. Украина расходует за четыре месяца оборонный бюджет Румынии за прошлый год".



"Россия нападет" слышно из каждого европейского утюга. Цель таких голословных утверждений понятна – морально подготовить население ЕС к возможной войне с русскими, представив дело так, будто это не НАТО лезет к границам России, а наоборот. Логически объяснить, зачем русским нападать на Румынию, не в состоянии и авторы вышеприведенной статьи. Да они и не пытаются. Вместо этого приводят холодные цифры, объясняющие, почему Бухаресту выгодна "война до последнего украинца".



Бухарест, как известно, выступает категорически против мирных переговоров Москвы и Киева и поддерживает русофобскую политику ЕС и НАТО. Румынские дипломаты объясняют это тем, что их страна, мол, выступает за справедливый мир на Украине и не может допустить, чтобы Россия как государство-"агрессор" оказалась в выгодном положении по итогам возможного мирного соглашения. Посему, делают вывод румыны, война должна продолжаться, а ЕС и НАТО должны поставлять главарю режима Зеленскому оружие и боеприпасы.



…Древнегреческий историк Фукидид, будучи участником войны Афин со Спартой, обвинял в войне Афины, хотя сам был афиняном, а спартанцы первыми атаковали афинян. Афины виноваты в том, что своей экспансией к границам Спарты намеренно спровоцировали ее на ответные действия. Спарта же поступила так, как на ее месте поступило бы любое другое государство, оказавшееся под угрозой, подчеркивал Фукидид.



Пример Афин и Спарты – прообраз ситуации с экспансией НАТО к границам России. В геополитике принято коллективный Запад и его торговую цивилизацию ассоциировать с Афинами, Россию с ее традиционностью – со Спартой. Наглое давление Афин на спартанское государство вынудило спартанцев дать отпор. Наглое давление НАТО на Российское государство через плацдарм под названием Украина вынудило россиян сделать то же, что сделали спартанцы.



Британский антиковед Освин Мюррей назвал Фукидида первым величайшим политологом. Надо полагать, величайшему политологу в истории человечества виднее, кто виноват в ситуациях, подобных ситуации между Афинами и Спартой. Рядом с его аргументами жалко смотрится гнусное блеяние украинской и натовской пропаганды про "российских агрессоров", будто бы неоправданно напавших на Украину.



Вернемся к публикации Defense Romania. В ней указывается, что за первые четыре месяца 2025 года Украина потратила на ведение боевых действий €9,6 млрд. "К этим расходам добавляются дополнительные расходы в размере почти €7 млрд на социальные выплаты, пособия и медицинские программы – все это финансируется из государственного бюджета страны, находящейся в состоянии войны", – пишут румыны, указывая, что это почти в два раза больше, чем оборонный бюджет Румынии в 2024 году.



Defense Romania поясняет, что сдерживать Россию руками Украины и на территории Украины выгоднее. Военное положение и вызванные им социальные последствия обходятся Украине в €16,5 млрд. в год, в то время как Румыния на оборону и социальные обязательства в рамках министерства обороны тратит €7,6 млрд. Разница – €8,9 млрд.



Defense Romania ссылается на слова председателя украинского правительства Дениса Шмыгаля: "Более 60% расходов общего фонда государственного бюджета направлено на безопасность и оборону. Государство выполняет все свои обязательства перед нашими защитниками своевременно и в полном объеме. Так будет и в дальнейшем".



Румынские аналитики делают молчаливый вывод: зачем Румынии тратить на войну с русскими такие огромные деньги, если это может делать Украина? Чистая экономия составляет те самые €8,9 млрд в год. Если разделить эту сумму на количество погибших украинских солдат (615 тыс. по данным на май 2025 года), получится, что жизнь каждого из них румыны оценили приблизительно в €14,5 тыс. (₽1,4 млн).



В эту статистику не включены украинские военнослужащие, пропавшие без вести. Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что без вести пропавшими числятся 400 тыс. украинских граждане и это в основном военнослужащие. Очевидно, что большинство из них убиты, но не считаются таковыми, пока не будут найдены их тела. Следовательно, если их тоже посчитать, получится, что румыны оценивают жизнь украинского вояки намного дешевле, чем ₽1,4 млн.



Украинцы для НАТО – дешевый человеческий ресурс, приговоренный натовскими стратегами к закланию в войне с Россией. Ценность человеческой жизни для Запада снижается пропорционально географической удаленности этих жизней от самого Запада. В узком смысле слова географическим Западом считаются США, Канада и Западная Европа. Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, бывшая Югославия, Албания – это Восточная Европа, жизнь их граждан в глазах западного обывателя не не так ценна.



Далее следуют республики европейской части бывшего Советского Союза – Россия, Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия. Жизнь их граждан стоит для натовских стратегов еще меньше, чем жизнь восточного европейца.



Перейдя в лагерь врагов России, Украина сама предложила себя Западу в качестве поставщика дешевых жизней. Других легкодоступных ресурсов у Киева нет. Киевский "фюрер" расплачивается с европейскими кредиторами головами сограждан. Сограждан хватают на улицах, словно бессловесный скот, и насильно отправляют умирать на фронт.



Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) проявляют смекалку при отлове пушечного мяса. Оформляют адресную доставку пиццы и вручают повестку ошарашенному курьеру. Посещают свадьбы и похороны, караулят на выходе из церквей в дни религиозных праздников, вызывают такси, останавливают рейсовые автобусы. Заходят в спортзалы, приходят на концерты и футбольные матчи. При этом обходят стороной шикарные заведения, где проводит время элитная молодежь. Сдохнуть ради Зеленского где-нибудь под Харьковом, Херсоном или в Донбассе должны те, чья жизнь стоит копейки. Румыны уже все подсчитали.



Можно представить, сколько неизбывной горечи будет после войны в душах родственников погибших солдат ВСУ, когда падет с их глаз пелена украинской пропаганды и до них дойдет, наконец, что их отцы, мужья, сыновья, братья отдали жизнь не за мифическую свободу Украины, а были банально проданы оптом Румынии и прочим странам НАТО поштучно, по бросовой цене.