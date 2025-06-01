Афганистан. Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Кыргызстан

20:09 05.06.2025

Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию и Среднюю Азию



Ранее вишневая продукция из Панджшера и других провинций экспортировалась в Индию и Пакистан.



Местные власти Панджшера объявили, что около 100 тонн вишневой продукции из провинции будет экспортировано в несколько стран Центральной Азии и Россию.



По словам чиновников, торговцы из Узбекистана и Кыргызстана планируют закупать не только черешню, но также яблоки и виноград для экспорта в страны Центральной Азии.



Ранее черешневую продукцию из Панджшера и других провинций экспортировали в Индию и Пакистан. Однако, по словам местных властей Панджшера, в этом году этот экспорт был приостановлен по разным причинам.



Мохаммад Ага Хаким, губернатор Панджшера, сказал: "Экспорт черешни из Панджшера в Среднюю Азию начался, и это хорошая новость для владельцев садов Панджшера и всего Афганистана. Если один экспортный маршрут заблокирован, открывается другой".



Аминул Хак Масури, глава промышленности и торговли в Панджшере, заявил: "В прошлом году черешня экспортировалась в Индию, но в этом году из-за напряженности между Индией и Пакистаном экспортный рынок стагнирует. Яблоки, абрикосы и виноград Панджшера также имеют высокое качество".



Двое торговцев из Узбекистана и Кыргызстана посетили Афганистан и на встречах с местными чиновниками Панджшера заявили, что планируют закупить около 100 тонн вишневой продукции из провинции и экспортировать ее в некоторые страны Центральной Азии и Россию. Эти торговцы также упомянули, что, помимо вишни, они будут закупать яблоки и виноград для экспорта в Центральную Азию.



Хаджи Захид, киргизский торговец, сказал: "Мы будем закупать не только черешню Панджшера, но и виноград, яблоки и гранаты, возможно, из Панджшера или других провинций, и экспортировать их в Узбекистан, Кыргызстан и особенно в Москву".



Адли, торговец из Узбекистана, отметил: "Ранее я вел торговлю между Афганистаном и Узбекистаном с хорошими результатами. Мы намерены поощрять других торговцев из стран бывшего Советского Союза, с которыми у нас есть отношения, расширять свою торговую деятельность в Афганистане, особенно в сфере сухофруктов".



Житель Панджшера Абдул Басит так прокомментировал экспорт черешни: "Раньше черешня не продавалась по высоким ценам, но, к счастью, сейчас иностранные покупатели приезжают и экспортируют черешню из Афганистана, что, к счастью, улучшило ситуацию на рынках".



Между тем, по данным местных властей Панджшера, в прошлом году некоторые владельцы садов в провинции заработали более 360 миллионов афгани на продаже продукции из черешни.