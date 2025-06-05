МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией

21:35 05.06.2025

5 июня 2025



Россия предостерегает дружественные страны от сближения с Великобританией и создания в своих государствах благоприятных условий для таких организаций, как "Британский совет" (признана нежелательной в России). Об этом 5 июня говорится в заявлении МИД России.



"Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и заигрывания с англичанами. Создание для таких организаций, как "Британский совет", благоприятных условий, допуск до работы с молодежью и реализации на первый взгляд безобидных культурно-образовательных проектов чреваты рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами", - говорится в тексте.



