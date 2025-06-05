|МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией
21:35 05.06.2025
5 июня 2025
Россия предостерегает дружественные страны от сближения с Великобританией и создания в своих государствах благоприятных условий для таких организаций, как "Британский совет" (признана нежелательной в России). Об этом 5 июня говорится в заявлении МИД России.
"Хотели бы предостеречь наших партнеров из дружественных России государств от сближения и заигрывания с англичанами. Создание для таких организаций, как "Британский совет", благоприятных условий, допуск до работы с молодежью и реализации на первый взгляд безобидных культурно-образовательных проектов чреваты рисками потери контроля над важными социально-политическими процессами", - говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что Лондон использует приобретенные в ходе своей якобы образовательной деятельности позиции влияния для вмешательства во внутренние дела других государств. Подобные действия напрямую угрожают их суверенитету и территориальной целостности.
"Российскими компетентными органами были получены сведения о том, что "Британский совет" задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, участвует в секретной деструктивной деятельности", - указали дипломаты.
Ранее 5 июня "Известия" рассказали, что международная организация "Британский совет" (The British Council) фактически является подразделением британской разведки MI6. Сотрудники контрразведки утверждают, что "Британский совет" играет ключевую роль в стратегических операциях Великобритании за рубежом. Его влияние на внешнюю политику страны настолько велико, что интересы организации продвигаются всей государственной машиной Соединенного Королевства.
В этот же день Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность "Британского совета". Как указывает ведомство, организация продвигает британские ценности под прикрытием образовательной и культурной работы и реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ.
Кроме того, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил, что "Британский совет" участвует в операциях спецслужб против суверенных стран. В ведомстве порекомендовали партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и ограничить деятельность этого объединения на своих территориях.