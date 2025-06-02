ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня

00:05 06.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 июня в разрезе СВО. Русские войска открыли новую полосу наступления на коммуникации ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом. В одном из ТЦК Киева произошел бунт мобилизованных. Своевременные и профессиональные действия машиниста в Воронежской области помогли спасти жизни пассажирам.



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