 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
00:05 06.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 июня в разрезе СВО. Русские войска открыли новую полосу наступления на коммуникации ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом. В одном из ТЦК Киева произошел бунт мобилизованных. Своевременные и профессиональные действия машиниста в Воронежской области помогли спасти жизни пассажирам.

Наполнить флягу из Северского Донца



144-я мотострелковая дивизия ВС РФ на Краснолиманском направлении приступила к окружению противника в Зеленой Долине. Задача состоит в том, чтобы обвалить передний край обороны ВСУ и начать прорыв в направлении группы сел Шандриголово, Новоселовка, Яровая и Дробышево.

В случае успеха данная полоса станет крупным "фортом" наших сил. Эта группа сел представляет из себя весьма удобную для обороны позицию, которая еще и находится у излучины Северского Донца. Особенности местности и положения войск позволяют гарантировать устойчивость ВС РФ на указанной позиции. А у ВСУ, в свою очередь, нет возможности оборонять данную местность, поскольку они не имеют достаточного количества войск в условиях сохраняющихся угроз на соседних участках. Однако контроль над этими населенными пунктами нужен не просто так. Этим будет достигнута одна из главных задач русской армии на данном оперативном направлении. ВС РФ смогут перебить сообщение между городами Изюм и Красный Лиман. В изоляции окажется не только Красный Лиман, но и Северск со всеми украинскими частями, развернутыми в округе. Более того, при систематическом уничтожении импровизированных переправ через Северский Донец стабильный подвоз грузов и переброска личного состава будут крайне затруднены для противника.

Неприятель, в свою очередь, в качестве попытки остановить дальнейшую деградацию оперативной картины перебросил из района Северска 115-ю ОМБр. Однако данная часть далека от возможности сильно повлиять на ход боев в описываемом секторе. Причина не только в том, что она прежде понесла потери, которые не были полностью восполнены. Это соединение отличается относительно слабой бронетанковой составляющей. Основное вооружение данной украинской бригады – это пестрый парк разного типа БМП и БТР.

Русские войска также пробиваются к самому Изюму от недавно освобожденного села Редкодуб, начался штурм Карповки. Стоит заметить, что противник в этом секторе Краснолиманского направления получил сразу 2 участка нашего прорыва к логистическим маршрутам, критически важным для Северской группировки ВСУ. Украинские войска не в состоянии одновременно реагировать на сразу 2 кризиса, особенно при угрозе получить еще как минимум один в районе сел Торское и Заречное. Следовательно, "перекрытие кислорода" неприятелю в Северске и Красном Лимане – это вопрос хоть и не кратчайших сроков, но отнюдь не отдаленной перспективы.

С ручейка начинается река

В одном из ТЦК Киева произошел бунт насильно мобилизованных. В сеть попали кадры того, как в казарме военкомата люди попытались забаррикадироваться от "людоловов". По всей видимости, приехали "покупатели" из фронтовых частей ВСУ, но невольники не пожелали распределяться кому на каком направлении ловить ФАБ. Это вылилось сначала в разговоры на повышенных тонах с руководством ТЦК, а потом несогласные воевать за Зеленского мужчины и вовсе забаррикадировались в казарме, готовясь дать отпор. К сожалению, киевская полиция и усиление из местной военной комендатуры бунт подавили.

Тем не менее история показательна. Очередное свидетельство готовности простых украинцев хоть в каком-то виде самоорганизовываться и сопротивляться режиму. Единственное, чего не хватает местным жителям – что в случае отбивания соседа у "людоловов", о котором сообщала редакция Readovka, что и сейчас в казарме ТЦК – так это агрессии, настоящей агрессии. Проблема украинцев в том, что они не понимают, что их настоящий враг не где-то там на востоке, он стоит перед ними и рассказывает про "справжній патріотизм" и какие-то конституционные обязанности. Тем не менее самоорганизация перед лицом беды, готовность выручить соседа или просто незнакомого соплеменника – это уже верная дорога к пониманию, кто настоящий губитель и враг.

Взрыв путей под Воронежем – еще один теракт Киева, но без жертв благодаря случаю и профессионализму машиниста

На перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области подорваны железнодорожные пути. Пострадавших нет, но ситуация остается серьезной, а в движении составов возникли перебои, некоторые задержаны в пути. Полотно было подорвано непосредственно перед поездом, и никто не погиб благодаря своевременным и четким действиям машиниста и команды.

Государство отреагировало быстро, уже сформирован оперштаб по ликвидации последствий, пассажиров оперативно информируют о сбоях в движении поездов.

ФСБ уже признала происшествие террористическим актом.

Жизнь в тени террористической угрозы должна научить нас не терять бдительность. Сейчас от образцового выполнения своего долга самыми обычными людьми зависит жизнь и смерть.

Это не фигура речи. Мужики-дальнобойщики спасают от дронов бомберы; машинисты спасают людей от гибели. Герой не какой-то трехметровый титан с кровью из ртути, супермен носит спецовку, а не трико. Это каждый из нас.

Не спи за рулем; не бойся сообщить в полицию о подозрительном, будь ответственным гражданином. И очень возможно, что тем самым ты спасешь свою и чужие жизни.

Вчера, 4 июня, главным событием дня стала неудачная попытка ВСУ пробиться в пгт Теткино Курской области.

Источник - Readovka
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