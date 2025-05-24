Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона (история)

01:38 06.06.2025 Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона.

По материалам Архива внешней политики Российской Федерации



Масштабные, глобальные по своим последствиям мероприятия Д.Трампа, направленные на выправление торговых балансов США и повышение финансовой устойчивости американской экономики, привели к обострению ситуации на мировых рынках, осложнили деятельность финансовых институтов.



Оживились настроения в пользу проведения контактов и переговоров с целью выработки новой, более прогнозируемой и устойчивой глобальной системы финансовых и экономических отношений. Сегодня в очередной раз определяется принципиальная схема и наших отношений с США, в том числе в сфере финансов. При этом российским представителям приходится оценивать многие факторы, относящиеся к переговорной стратегии и тактике сложных, но столь важных для нас партнеров - американцев. Возникают, в частности, вопросы, связанные со степенью готовности американской стороны к компромиссам, модификации своих заранее заготовленных, "запросных" требований в ходе переговорного процесса. Наконец, важнейшее значение имеет способность американцев на деле выполнять достигнутые договоренности.



Здесь большую роль играет знание прецедентов, сложившихся стереотипов поведения представителей США в политико-дипломатической сфере. На этом направлении нами накоплен опыт главным образом по тематике переговоров по сокращению вооружений, региональным конфликтным и кризисным ситуациям, значительно меньше нам знакомы подходы представителей США при ведении дел в сфере финансов, мировой экономики и торговли. Здесь они ограничиваются в основном довольно неоднозначными, вязкими переговорами по проблемам, которые возникали в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации и при обсуждении вопросов оказания помощи развивающимся странам в рамках специализированных агентств ООН.



Начало "финансового" диалога с США



В этом контексте полезен свежий ретроспективный взгляд на историю взаимодействия с Вашингтоном в сфере финансов, включая период формирования послевоенной, так называемой Бреттон-Вудской системы мировых финансов, инструменты которой - Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития - продолжают и в наши дни серьезно влиять на мировые процессы.



В последнее время по этой теме уже началась интересная и содержательная научная полемика, в том числе и на страницах журнала "Международная жизнь". Нужно идти дальше. Одно из ключевых направлений - более полное использование уникальных документов, включая ранее закрытые, которыми располагает Архив внешней политики Российской Федерации. Эти документы отражают динамику развития ситуации в мире в контексте отношений, которые складывались между двумя главными государствами-победителями во Второй мировой войне - США и СССР.



Инициатива создания в послевоенное время организаций, которые контролировали бы ситуацию в сфере мировых финансов и экономики, принадлежала американцам и англичанам. В предназначенном для руководства Наркомата иностранных дел справочно-аналитическом документе, датированном 20 января 1945 года, приводилась такая последовательность событий в этом вопросе. В начале 1943 года Министерство финансов США и Казначейство Великобритании выступили с проектами регулирования послевоенных международных валютных и финансовых отношений. В феврале 1943 года помощник государственного секретаря США Берди направил Посольству СССР в Вашингтоне разработанный Министерством финансов США меморандум о "Стабилизационном фонде Объединенных и Присоединившихся Наций". Как указывалось в меморандуме, Стабилизационный фонд должен был иметь своей задачей следующее: стабилизация валютных курсов стран - членов фонда, освобождение блокированных сумм в банках противоборствующих сторон, "исправление" неравномерного распределения золотых резервов, облегчение проводки и регулирование международных платежей, обеспечение стабильных цен.



Далее в игру вступили представители Великобритании. 20 февраля 1943 года британский посол в Москве лорд Арчибальд Керр передал министру иностранных дел СССР В.М.Молотову документ под названием "Предложения о создании Международного клирингового союза". Этот документ был первоначально подготовлен для Казначейства Великобритании английским экономистом лордом Джоном Кейнсом. Как отмечалось в справочном материале НКИД СССР, британский проект ставил те же задачи, что и американский, - наметить мероприятия по регулированию международного денежного общения и валютных курсов стран - членов создаваемого Клирингового союза, но методы разрешения этих задач предлагались другие.



Американский проект исходил из того, что в основе послевоенной международной стабилизации валют должна лежать идея признания активной роли золота, но при том условии, что золото имело бы в качестве общепризнанного эквивалента американский доллар. Британский проект предлагал построить финансовую систему на принципе регулирования платежей путем безналичных расчетов между странами внутри новой международной структуры - Клирингового союза. Американцы свой план международной стабилизации валют связывали с идеей создания международного банка долгосрочного кредитования, членами которого могли быть только страны, участвующие в фонде. 16 июня 1943 года помощник министра финансов США Гарри Декстер Уайт представил советскому посольству в Вашингтоне проект организации Международного стабилизационного фонда и Международного банка реконструкции и развития.



В аналитическом документе Наркомата иностранных дел различия в подходах США и Великобритании к решению послевоенных международных валютно-финансовых проблем объяснялись прежде всего особенностями финансово-экономического положения каждой из этих стран, и прежде всего состоянием их золотых запасов. Золотые запасы США в конце 1942 года составили, по данным советских экспертов, 23 726 млн долларов, то есть более трех четвертых мировых запасов4.



Англичане же, как указывалось в справке Наркомата иностранных дел СССР, за время войны серьезно истощили свои золотые запасы, а также капиталы в иностранных государствах. В 1939-1941 годах из Англии, Канады и Южно-Африканского Союза было вывезено в США золота на сумму 6,6 млрд долларов. За время войны Англия растеряла часть своих вложений в иностранных государствах (на сумму около 4 млрд долларов), а ее внешняя задолженность выросла до 10 млрд долларов.



Американский и английский планы подверглись широкому обсуждению в США и Великобритании - в печати, Конгрессе, Палате общин и т. д. В конце 1943 года и в начале 1944-го в Вашингтоне были проведены неофициальные переговоры финансовых экспертов ряда западных стран - США, Великобритании, Канады и др. Затем в январе - апреле 1943 года состоялись неофициальные переговоры между финансовыми экспертами Наркомфина СССР и Казначейства США.



13 апреля 1943 года было опубликовано в печати совместное заявление финансовых экспертов "Объединенных и Присоединившихся Наций" об основных принципах организации Международного валютного фонда. В основу этого заявления финансовых экспертов был положен американский план, хотя и несколько измененный по итогам переговоров и консультаций, которые проводились американскими представителями.



Таким образом, был запущен механизм контактов и переговоров по вопросам финансового устройства послевоенного мира, которые велись параллельно, но без видимой увязки с основными контактами по военным и политическим вопросам, проходившими на уровне первых лиц - Председателя Совета Министров СССР И.В.Сталина с Президентом США Ф.Рузвельтом, Президентом США Г.Трумэном, с премьер-министром Великобритании У.Черчиллем и премьер-министром Великобритании К.Эттли.



Американцы вежливые, но неуступчивые



Прежде всего, следует отметить подчеркнуто уважительный, солидный, вежливый - с точки зрения высоких дипломатических стандартов протокола - характер контактов Москвы и Вашингтона, в том числе в финансовой сфере, который в немалой степени предопределил успешный запуск переговорного процесса по созданию глобальной финансовой системы.



Приведем выдержки из отчета советской делегации, которая участвовала в подготовке и проведении в период с 1 по 22 июля 1944 года Валютно-финансовой конференции Объединенных Наций в Бреттон-Вудсе (США, штат Нью-Гэмпшир): "Секретно. Приложение №1 к "Отчету о работе советской делегации на валютной и финансовой конференции Объединенных Наций". "Советской делегации были предоставлены места в руководящих органах Конференции. Председатель Советской делегации был избран первым заместителем Председателя Конференции (Г.Моргентау) и вошел в состав Руководящего Комитета Конференции, состоящего из представителей следующих стран: США, СССР, Бельгии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии, Франции, Ирана, Мексики, Англии. Член Советской делегации т. Малетин был избран Председателем 2-го Комитета Первой Комиссии. Кроме того, Советской делегации были предоставлены места в ряде специальных комитетов, образованных с участием лишь небольшого числа стран - в Комиссии по координации, в Комиссии по квотам, в Комитетах по неразрешенным вопросам по Валютному фонду и Банку реконструкции и в Редакционном комитете".



Вместе с тем можно утверждать, что этот вежливый, казалось бы, позитивный настрой был связан во многом с соображениями тогдашнего геополитического положения, в котором находились в тот момент США. Война продолжалась, впереди были и высадка американских войск в Европе, и эвентуальное завершение войны как на германском фронте, так и на Дальнем Востоке в борьбе против Японии. США, конечно же, нуждались в продолжении союзнических отношений с Москвой. Однако это обстоятельство не меняло стратегического курса Вашингтона на доминирование в будущей послевоенной мировой финансово-экономической системе.



СССР: мало надежд на успех переговоров



На что действительно рассчитывало советское руководство в тот период времени, направляя свою делегацию в Бреттон-Вудс? Вот что говорится на этот счет в секретном документе Наркоминдел - "Отчете о работе советской делегации на валютной и финансовой конференции Объединенных Наций": "Основной функцией Международного валютного фонда будет - способствовать стабилизации валют путем предоставления кредита своим членам для урегулирования временной пассивности в их платежных балансах… В настоящее время трудно предугадать, в какой степени Валютному фонду удастся достигнуть этих целей. Несомненно, однако, что упорядочение валютных отношений между странами, постепенная отмена валютных ограничений и других дискриминационных валютных мероприятий в капиталистических странах не противоречит интересам советской внешней торговли… Наряду с этим Советский Союз, став членом Валютного фонда, будет иметь возможность извлечь из фонда некоторые прямые экономические выгоды в виде краткосрочных и среднесрочных кредитов для покрытия пассивного сальдо своего платежного баланса по внешней торговле в первые послевоенные годы... Эти кредиты не могут, конечно, разрешить основной кредитной проблемы, стоящей перед СССР после войны, - получение от иностранных государств крупных долгосрочных займов для скорейшего восстановления хозяйства, пострадавшего от вражеской оккупации и военных действий. Они могут, однако, дать известные дополнительные средства для закупки необходимого оборудования и материалов, пока не будет восстановлен советский экспорт".



Анализ этих положений свидетельствует о том, что "планка" ожиданий в отношении возможного участия СССР в деятельности фонда была достаточно "скромной", реалистичной. Более того, здесь уже в тот период просматривались расчеты Москвы на то, что взаимодействие с банком будет охватывать, скорее всего, ограниченный по времени период послевоенной стабилизации. Какой-либо стратегии "совместного управления" мировой финансовой системой здесь не просматривалось.



В период, последовавший за возвращением советской переговорной команды из Бреттон-Вудса, в Москве шла довольно напряженная работа, связанная с определением дальнейшей линии действий в отношении МВФ и МБРР, в целом параметров возможного участия СССР в формируемой системе мировых финансов. Основное внимание уделялось ведению дел с американской стороной.



Два подхода в переговорах с американцами



Фактически по этому вопросу сложилось два лагеря. Одни структуры выступали за продолжение диалога с МВФ, "внедрение" в эту организацию, другие считали это бесперспективным и даже опасным с точки зрения интересов СССР. В сложившихся условиях Москва дала промежуточный ответ по вопросу о присоединении к МВФ. 29 декабря 1945 года СССР официально информировал американское руководство в отношении того, что Советское правительство в настоящее время пока не считает возможным подписать проект Бреттон-Вудских соглашений. При этом было разъяснено, что Москва продолжит взаимодействие с этими органами и будет внимательно изучать дальнейшее развитие событий по данному вопросу.



Однако вскоре Москве пришлось вновь заняться данным вопросом. Советская сторона получила приглашение на запланированные на 8 марта 1946 года в США "заседания Советов управляющих Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития в целях официального учреждения этих организаций". Народный комиссариат финансов СССР и лично нарком А.Г.Зверев высказались за поддержание диалога - на уровне наблюдателей - с американцами по вопросам определения будущих взаимоотношений СССР с МВФ и МБРР.



А.Г.Зверев в своем письме на имя В.Г.Деканозова, заместителя наркома иностранных дел СССР, писал: "Поездка таких наблюдателей является целесообразной. Присутствие наблюдателей на заседании не свяжет СССР никакими обязательствами и вместе с тем поможет получить информацию о ходе заседаний и ведущихся в связи с ними переговорах. Посылка наблюдателей будет соответствовать также занятой в свое время позиции, что СССР воздерживается от подписания соглашений о Фонде и Банке по причине изучения вопроса в связи с изменившейся обстановкой".



В силу каких причин в высоких московских инстанциях имелись столь существенные разногласия по поводу ведения дел с МВФ и МБРР? В значительной мере это объяснялось объемом и характером информации, которой располагали эти структуры. Финансовые органы не имели той информационной "подпитки", которой располагали Наркомат иностранных дел, силовые ведомства. Они исходили из довольно узких, корпоративных интересов структур, которые были озабочены получением финансовых средств и возможной экономической помощи для быстрейшего восстановления народного хозяйства, развития внешней торговли, а также в целях получения из-за рубежа передовой техники и оборудования. Они в своем анализе во многом полагались на открытые источники, официальные заявления политиков стран Запада, в том числе касавшиеся "демократической и всеобъемлющей" природы создаваемых международных финансовых структур - МВФ и МБРР.



Народный комиссариат финансов высказывал такую точку зрения по поводу Банка реконструкции и развития: "Поскольку Банк ставит своей задачей оказание послевоенной помощи в основном путем предоставления кредитов и поскольку СССР будет страной, нуждающейся в таких кредитах, вступление СССР в Банк реконструкции и развития на условиях, указанных в отношении участия СССР в Стабилизационном фонде, желательно". Наркомфин выдвинул ряд положений, на которых, по его мнению, следует настаивать:



1. Предоставление более льготных, а в отдельных случаях бесплатных и даже безвозвратных кредитов для экономической реконструкции в послевоенный период.



2. Выдача льготных акций странам-участницам, непосредственно пострадавшим от войны.



3. Вместо распределения прибылей между участниками банка предлагается создать за счет прибылей специальный фонд восстановления. Из этого фонда будут выдаваться безвозвратные ссуды для возмещения прямого ущерба, нанесенного войной отдельным странам, и восстановления разрушений пропорционально их размеру и характеру.



Наркомат иностранных дел, силовые структуры, получавшие закрытую информацию, в том числе по линии специальных служб, все более склонялись к идее бесперспективности и даже потенциальной опасности вхождения в МВФ и МБРР вследствие общего, все более определенного отхода Вашингтона от политики союзнических отношений с Москвой и усиления антисоветских тенденций в "центрах силы" стран Запада. И.В.Сталин в этот период, уже имевший разнообразную оперативную информацию в отношении антисоветских военных приготовлений Запада, запустил механизм наращивания противостояния этим планам, в том числе в ядерной сфере. Конечно же, он был склонен больше доверять оценкам негативного характера, касавшимся намерений Вашингтона в отношении будущего разворота деятельности МВФ и МБРР. Вместе с тем И.В.Сталин не спешил прерывать переговорный процесс с Западом. Он не исключал, что Запад, столкнувшись с достаточно жесткой позицией Москвы, отступит. Помимо этого, он был заинтересован побольше "вытянуть" конкретных данных, касавшихся намерений США и используемых американцами методик ведения дел.



В этом контексте представляет интерес, как развивалась далее ситуация в вопросе об определении линии поведения в связи с предложением американцев направить советских представителей на учредительные сессии МВФ и МБРР. Заместитель наркома иностранных дел В.Г.Деканозов 2 марта 1946 года завизировал и направил наркому иностранных дел В.М.Молотову записку, к которой был приложен его вариант проекта ответа американцам. В проекте говорилось: "Советское правительство не будет посылать представителей для участия в качестве наблюдателей в первых заседаниях Советов управляющих Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития". Высказывалось мнение в отношении того, что для целей дальнейшего изучения вопросов Бреттон-Вудских соглашений в свете новых условий экономического развития мира, которые складываются в послевоенный период, достаточно будет получать материалы упомянутых заседаний Советов - доклады, резолюции и т. д., которые будут опубликованы к заседаниям Советов или приняты самими Советами. "За предоставление этих и других материалов, помогающих изучению этих вопросов, Советское правительство было бы весьма признательно Правительству США" - говорилось в этом документе.



Однако В.М.Молотов и И.В.Сталин это предложение не приняли. Советский лидер в свое время смог осуществить сложнейшую операцию по получению немалой технической помощи от американцев в начале и середине 1930-х годов в условиях отсутствия, затем достаточно слабого развития политических отношений между двумя странами. И в этом случае он решил до полного прояснения ситуации действовать более гибко, неспешно, не отрезая пути к решению проблем привлечения западного капитала для восстановления объектов экономики страны, разрушенных войной.



5 марта 1946 года Д.Кеннану, поверенному в делах Соединенных Штатов Америки в СССР, было направлено послание следующего содержания: "Уважаемый г-н Поверенный в делах, в ответ на Ваше письмо от 28 февраля 1946 года по вопросу о Международном валютном фонде и Международном банке реконструкции и развития сообщаем, что Советское правительство продолжает изучение вопросов, затронутых проектами Соглашений… и свое отношение к Фонду и Банку сможет высказать по окончании изучения этих вопросов. Настоящим мне поручено передать через Вас Правительству США благодарность за приглашение прислать советских наблюдателей на первые заседания Совета управляющих Фонда и Банка… и сообщить Вам, что Советское правительство направит своих наблюдателей на эти заседания. В.Деканозов".



Последний раунд переговоров



В целях реализации этого решения была сформирована небольшая делегация, которая вылетела на встречу в США. Ее возглавил ответственный работник Наркомата финансов СССР Ф.П.Быстров, назначенный наблюдателем Правительства СССР на Учредительной сессии Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития.



Делегации были направлены составленные весьма лаконично Директивы Правительства СССР, которые заключались в следующем: "Информировать о ходе Сессии кратко, по телефону, и полный отчет представить диппочтой. На Сессии не выступать и не принимать на себя никаких обязательств. Получить от представителей Польши информацию о заседаниях Руководящего комитета и о расхождении между странами в этом комитете. Поддерживать также контакт с представителями Чехословакии и Югославии". Фактически речь шла о нашем "минимальном" участии в целях получения информации о заседании руководящих органов МВФ, при отказе от каких-либо обязательств в отношении этих организаций.



Эта линия была делегацией выдержана. В отчете, который был представлен после ее возвращения в Москву, говорилось, что основную роль на конференции играла делегация США, которая провела свои предложения по всем существенным вопросам. Делегация информировала о том, что "американцы сильно обрадовались решению Правительства СССР послать наблюдателей. Уайт и Коэн выразили благодарность на этот счет". Однако в вопросах по существу американская делегация проявляла большую жесткость, неуступчивость, кроме вопросов второстепенного и технического характера.



В целом, исходя из материалов, представленных в качестве отчета нашей делегацией, и анализа другой информации, содержащейся по этой тематике в Архиве внешней политики Российской Федерации, можно сделать следующие выводы. В отличие от политических аспектов обсуждения итогов Второй мировой войны и будущего устройства мира, где роль Советского Союза была исключительно весома, а переговоры велись на самом высоком уровне, финансовая тематика обсуждалась, как правило на уровне экспертов. Необходимо признать, что, несмотря на наше положение главной военной силы, сокрушившей фашизм, в сфере финансовой нам не удалось "конвертировать" в получение соответствующего положения одного из ключевых кураторов переговоров по этой тематике. Лидерство на переговорах здесь с самого начала захватили Соединенные Штаты. Произошла также очень важная передвижка в лагере западных держав: Великобритания, которая традиционно считала себя ведущей финансовой державой мира, в новых условиях все же вынуждена была уступить это место Вашингтону. После неудачных попыток продвинуть проекты устройства мировых финансов англичане пересмотрели свою переговорную тактику и стали заниматься главным образом обеспечением себе "второго места" в ранжире ключевых финансовых держав и главного стратегического экономического партнера Вашингтона. Все основные проекты документов разрабатывались первоначально американцами. Они были готовы идти на изменение положений проектов, которые касались второстепенных вопросов, но не уступали в главных аспектах.



Поучительные выводы



Стратегия американцев в отношении СССР заключалась в привлечении Москвы к переговорному процессу на "вторых ролях". Вежливое обращение к российским представителям сопровождалось отсутствием интереса к учету предложений нашей делегации, касающихся попыток отстоять самостоятельный характер принятия решений по вопросам, связанным с установлением и поддержанием независимой финансовой системы в СССР.



Также важным и тревожным для Москвы обстоятельством было практическое отсутствие каких-либо существенных внешних союзников, партнеров, готовых поддержать советские аргументы и предложения. Советская делегация пыталась наладить взаимодействие с представителями таких стран, как Чехословакия, Польша и некоторых других, однако в практическом плане это мало что давало. Китайская делегация, которая представляла гоминьдановское правительство, в то время ориентировалась на преимущественное развитие связей с США.



Положение советской делегации было весьма сложным, в то время как Вашингтон перешел к обеспечению своего доминирования в исполнительных органах МВФ и МБРР. В результате в Москве было принято решение приостановить дальнейшие попытки подключения СССР к системе финансового миропорядка, создавшейся по лекалам американцев. Последовала финансовая реформа 1947 года и ряд других мер, направленных на обособление СССР от финансовых институтов, находившихся под влиянием Вашингтона, - МВФ, МБРР.



Главный урок переговоров представителей нашей страны с американцами, по-видимому, заключается в том, что Вашингтон считает финансы основой всей системы мировых международных отношений и он готов к наиболее жесткому противостоянию и борьбе за свою гегемонию в данной сфере. Попытки повлиять на позицию США в этой области вряд ли могут иметь успех, даже если они сопровождаются умелой дипломатией и подбором самых, казалось бы, убедительных аргументов. Судя по историческим аналогам, повлиять на позицию США могут только два фактора - реальное соотношение сил и наличие значимых по своему влиянию союзников и партнеров. Учет этих уроков сегодня представляется весьма важным при разработке реалистичной позиции на переговорах с представителями США, в том числе по проблематике финансов, мировой системы экономических связей, функционирования международных профильных организаций и объединений.



Важно продолжить курс на формирование различных объединений и групп "единомышленников" - БРИКС, ШОС и др. - для получения более устойчивых позиций в контексте разворачивающихся в настоящее время процессов создания более сбалансированной и справедливой системы международных финансовых, экономических и торговых связей.



Особое место здесь принадлежит такому быстро набирающему силу центру финансовой активности, каким является Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и прежде всего Королевство Саудовская Аравия. Это важно делать и по линии государственных структур, и на экспертном уровне, в том числе на так называемом "втором треке" с участием известных общественно-политических деятелей, представителей бизнеса, ученых.



Недавно была создана важная площадка обмена мнениями между саудовскими и российскими экспертами высокого уровня, имеющими возможность представления рекомендаций руководству своих стран, - группа российско-саудовского стратегического взаимодействия и анализа "Хакимовский клуб". Одним из ключевых направлений работы этой группы признано формирование общих подходов и предложений по трансформации существующего финансово-экономического миропорядка в сторону учета интересов незападных стран.



Успех в обеспечении интересов нашей страны в политике, экономике, финансах базируется на многих факторах, в том числе на выстраивании политической линии, в полной мере учитывающей исторический опыт и понимание сложившихся стереотипов ведения дел нашими партнерами по переговорам. С учетом этого важно продолжить работу по исследованию истоков политики США и других ведущих стран по ключевым вопросам мирового развития.



Бакланов Андрей Глебович - профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", руководитель исследовательской группы по новому финансово-экономическому порядку, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов



Источник: журнал "Международная жизнь" № 5 2025

24 мая 2025 Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749163080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- "Цифровизация и развитие искусственного интеллекта": новый выпуск подкаста Taldau Talks

- Мажилис принял к сведению отчет ВАП об итогах аудита в сфере лекарственного обеспечения

- Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Беларуси Александр Турчин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

- Кадровые перестановки

- Казахстан выстраивает сквозную модель в животноводстве: от фермы до экспорта

- Единая цифровая платформа, Smart Turmys и call-центр: Канат Бозумбаев поставил задачи по МЭКС

- Казахстан и Италия намерены расширить двустороннее сотрудничество в сфере культуры

- Местная власть: династии акимов и чиновничий сексизм. Где? В Кызылорде…

- Осужден экс-заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения МСХ

