ФСК: Трамп анонсировал удары по Украине

10:01 06.06.2025

Трамп анонсировал удары по Украине, или "Менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание"

Киевский режим очень боится, что Москва нанесет убийственный удар, результаты которого будут смертельны для Украины



06.06.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



Как ни странно, но первым об ударах возмездия по Украине за теракты на железной дороге и обстрелы аэродромов стратегической авиации России публично объявил президент США Дональд Трамп. Сделал он это 4 мая сразу же после своего четвертого с возвращения на президентский пост разговора с российским лидером Владимиром Путиным.



Сам разговор был короче предыдущей двухчасовой лекции по украинской проблематике, возможно потому, Трамп стал разбираться в ней гораздо больше.



На этот раз Путин рассказал Трампу о переговорах в Стамбуле, которые "были полезными", и о попытках киевской хунты их сорвать путем проведения терактов против гражданских поездов и атак на российские стратегические самолеты. Кстати, часть из атакованных Ту-160 и Ту-95, когда-то доставшиеся Украине в наследство от СССР, 25 лет назад были переданы России за газовые долги.



Нужно также отметить, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на несостоятельность бравурных заявлений киевской власти о внушительных результатах атак на российские стратегические аэродромы: "И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена Минобороны".



При этом американские чиновники, по сообщению Reuters, считают, что Украине удалось повредить "до 20 российских военных самолетов и уничтожить около 10 из них".



В любом случае, Трамп заверил Путина, что не знал о подготовке украинского удара по российской стратегической авиации. На что российский президент заявил, что РФ обязательно "ответит на атаку по аэродромам тогда и так, как посчитают целесообразным военные". А Трамп после звонка в Москву фактически анонсировал будущие удары по Украине, фактически согласившись с их нанесением, а сам разговор назвал "хорошим".



Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, атаки на гражданские поезда – это терроризм на государственном уровне, и в Москве предпочли бы услышать от Трампа слова осуждения терактов со стороны киевского режима. Тем более, что 5 июня киевские террористы подорвали железнодорожный путь в Воронежской области прямо перед прохождением поезда, и лишь профессионализм машинистов позволил избежать новой трагедии.



Американская газета The New York Times считает, что Трамп настроен враждебно к Зеленскому и неоднократно отмечал, что тот "плохой парень", который "подталкивает мир к пропасти ядерной войны".



Зеленский остался очень недовольным результатами разговора лидеров России и США: "Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы".



По его словам, "с каждым ударом по Украине и каждой паузой в дипломатии Россия фактически показывает миру средний палец". Звучит странно, ведь когда Зеленский всем показывал, как он умеет играть на рояле другой частью тела, он считал это приличным и веселым.



Обиженный на Трампа за анонсы ударов по Украине, главарь киевской хунты обвинил того в пособничестве: "Если сильные не останавливают Путина, значит они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными".



Аналогично высказался в эфире CNN глава комитета по внешней политике Верховной рады Мережко: "Президент Трамп не сказал ничего вроде "Владимир, остановись". И это очень тревожно, потому что может показаться, что он дает зеленый свет этому новому преступлению, которое пытается совершить Путин". А народный депутат Костенко допустил, что Россия нанесет удар по главным центрам принятия решений – правительству, парламенту и т.п., а также прокомментировал слова Трампа: "Так выглядит, как будто он одобрил".



Киевский режим очень боится, что Москва нанесет убийственный удар, результаты которого будут смертельны для Украины. При этом Вашингтон заранее согласился с ее правом на возмездие.



Ряд американских военных также публично осудили украинские удары по российской стратегической авиации. Например, бывший старший помощник главы Пентагона Дэн Колдуэлл отметил: "Не в интересах Америки, чтобы Украина атаковала стратегические ядерные силы России за день до очередного раунда мирных переговоров. Это может привести к высокой эскалации и повысить риск прямой конфронтации между Россией и НАТО. США должны не только дистанцироваться от этой атаки, но и прекратить любую поддержку, которая может прямо или косвенно им способствовать".



Отставной генерал ВВС США Блейн Холт подчеркнул: "Я никогда в жизни не беспокоился о глобальной или национальной безопасности больше, чем сейчас. Я понимаю, что это тактическая победа украинцев, но они нанесли удар по трети стратегических бомбардировщиков, которые подпадают под действие договора СНВ". По его словам, "нет ни одного россиянина в вооруженных силах РФ, который бы считал, что Украина смогла добиться этого без помощи западных разведок, в том числе и нашей страны".



Бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал Майкл Флинн заявил: "Если правда, что с нашим президентом не консультировались и не информировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак". Он также отметил, что "те бомбардировщики, которые были поражены, должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленским воспользовался этим".



Касательно указанных обязательств России держать бомбардировщики на виду, как говорится, так-то оно так, да не совсем.



Действительно, в статье IX Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), правопреемником которого стала Россия, содержатся положения о том, что стороны обязуются "не применять меры маскировки, затрудняющие осуществление контроля за соблюдением положений настоящего Договора национальными техническими средствами".



Естественно, что речь изначально шла о контроле военными спутниками одной стороны присутствия стратегических бомбардировщиков на конкретных аэродромах другой стороны. В статье XII разъясняется, что данный контроль осуществляется путем выставления "под открытым небом всех тяжелых бомбардировщиков и бывших тяжелых бомбардировщиков, находящихся в пределах одной авиационной базы".



Вместе с тем, во-первых, это обязательно делать только "в случае обращения" другой стороны. А во-вторых, согласно той же статье соглашения "бомбардировщики выставляются путем выдвижения целого самолета из его стационарного сооружения, если таковое имеется".



Пока хунта Зеленского со страхом ждет удара возмездия со стороны России, ей остается вспомнить слова, которые сказал древнеримский поэт Публий Овидий Назон: "Менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание".