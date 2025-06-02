В России 6 июня в день рождения Пушкина отмечают День русского языка

11:00 06.06.2025

6 июня в России отмечается #ДеньРусскогоЯзыка.



В ЭтотДень в 1799 году, 226 лет назад, родился величайший поэт, прозаик, драматург, историк, публицист, создатель современного русского литературного языка Александр Сергеевич Пушкин.



6 июня 2011 года Президент Российской Федерации подписал Указ о ежегодном проведении Дня русского языка в целях "сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации".



Русский язык - один из самых популярных в мире.



Он обладает богатым литературным наследием и является одним из наиболее динамичных и перспективных языков. Сегодня на русском говорят свыше 250 млн граждан России и других стран.



