|Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
12:33 06.06.2025
Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
Битва миллиардеров может дорого обойтись их империям
06.06.25
Последствия громкого скандала между Дональдом Трампом и Илоном Маском поднимают важный вопрос: кто рискует потерять больше.
В один из самых значимых моментов конфликта Трамп пригрозил отозвать миллиарды долларов федеральных контрактов у компаний Маска. Если это произойдет, волны пройдут по всей бизнес-империи Маска, включая SpaceX, которая запускает астронавтов для NASA и спутники для Пентагона.
За всей этой драмой скрываются реальные политические и финансовые риски для обоих миллиардеров.
Tesla, компания по производству электромобилей, которую Маск возглавляет как генеральный директор, потеряла $152,4 млрд рыночной стоимости в четверг - это стало самым большим однодневным падением капитализации в истории компании. Трамп же может потерять более трех голосов республиканцев в палате представителей, что может сорвать его "большой, красивый законопроект". Членов Фракции свободы палаты представителей уже трудно контролировать; они высказывают опасения по поводу вклада законопроекта в дефицит - тот же аргумент, который Маск выдвигает против него.
Вот что поставлено на карту для каждого:
Илон Маск
Маск, генеральный директор Tesla, SpaceX и xAI, имеет миллиарды долларов в правительственных контрактах и добивается изменений в федеральном регулировании. Эти изменения помогут ему выполнить обещание инвесторам: превратить Tesla в гиганта ИИ и робототехники стоимостью в триллионы долларов.
Трамп пригрозил в четверг прекратить правительственные контракты с компаниями Маска. По словам человека, близкого к президенту, союзники Трампа продвигали эту идею с тех пор, как генеральный директор SpaceX начал атаковать ключевой законопроект президента в начале этой недели.
SpaceX Маска годами тесно сотрудничала с правительством, выстраивая близкие связи с Пентагоном, разведывательным сообществом и NASA. Компания часто запускает военные грузы, а NASA во многом зависит от SpaceX в. своих самых громких миссиях.
Чиновник администрации заявил, что Маску теперь будет крайне сложно найти сочувствующий голос в администрации Трампа.
Tesla
Чтобы развернуть общенациональный флот самоуправляемых автомобилей, Tesla нуждается в федеральных регулятивных изменениях, которые Маск активно лоббирует. В настоящее время штаты решают, могут ли самоуправляемые транспортные средства работать на общественных дорогах.
В апреле министр транспорта Шон Даффи посетил штаб-квартиру Tesla в Остине. "Мы здесь, в Остине, Техас, на заводе Tesla с Илоном Маском, великим", - сказал Даффи в видео, опубликованном в X. "Очевидно, было бы замечательно для Соединенных Штатов иметь национальный набор правил для автономного вождения", - сказал Маск в видео.
Ожидается, что Tesla запустит свой первый сервис такси на самоуправляемых автомобилях в Остине в конце этого месяца, готовясь конкурировать с Waymo.
Маск давно винит регулятивные препятствия в неспособности компании развернуть функции автономного вождения. Многие инвестиции Tesla в самоуправляемые автомобили и гуманоидных роботов подпитываются продажами Tesla, которые резко упали в США и по всей Европе в последние месяцы, когда отношения Маска и Трампа стали ближе.
Больший удар по Tesla могут нанести попытки Белого дома ослабить правила экономии топлива и выбросов. Tesla зарабатывает сотни миллионов долларов каждый квартал от продаж регулятивных кредитов конкурирующим автопроизводителям, которым приходится их покупать, чтобы избежать штрафов за превышение лимитов выбросов из выхлопных труб. В прошлом месяце Конгресс проголосовал за устранение способности Калифорнии устанавливать собственные лимиты на выбросы из выхлопных труб, фактически уничтожив один из крупнейших драйверов инвестиций в электромобили в США.
SpaceX
SpaceX тесно сотрудничает с правительством США по множеству контрактов на миллиарды долларов. Несколько правительственных агентств используют ее ракеты Falcon, космические аппараты на орбите и Starlink - сеть из более чем 7500 интернет-спутников, которая также привлекла внимание своей ролью в поддержке Украины в конфликте с Россией.
SpaceX нуждается в том, чтобы регуляторы авиационной безопасности рассматривали ее планы полетов, а экологические агентства помогали регулировать планы компании по стартовым площадкам. В апреле она получила контракт на $5,9 млрд для запуска грузов национальной безопасности для военных.
Компания Маска - единственная американская космическая фирма, регулярно транспортирующая астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. В 2022 году NASA присудило SpaceX еще пять пилотируемых полетов на космическую станцию, доведя общий контракт компании на такие операции почти до $5 млрд. SpaceX также является большой частью флагманской программы NASA по исследованию человеком космоса, имея контракты примерно на $4 млрд для разработки своего аппарата Starship для будущих визитов астронавтов на Луну. NASA выбрало SpaceX для работы над космическим кораблем, который позволит безопасно свести с орбиты космическую станцию в 2030 году - сделка стоимостью до $843 млн.
SpaceX также заключила соглашения с американскими шпионскими агентствами, включая засекреченную сделку на $1,8 млрд с Национальным разведывательным управлением, агентством, которое управляет спутниками наблюдения. Маск выглядел вероятным победителем более значительных сделок при администрации Трампа. SpaceX, работая с двумя другими компаниями, стремится участвовать в программе противоракетной обороны президента под названием "Золотой купол для Америки".
Дональд Трамп
Трамп втиснул всю свою законодательную повестку в один массивный законопроект - смесь налоговых льгот, финансирования границы и сокращений программ, таких как Medicaid и продовольственные талоны. Законопроект с трудом прошел палату представителей голосованием 215–214 и сейчас проходит через Сенат, прежде чем снова вернется в Палату. Оппозиция Маска может его сорвать.
Маск заявил, что законопроект добавит $2,5 трлн к федеральному дефициту, назвав его "отвратительной мерзостью" и пригрозив уволить политиков, "которые предали американский народ". Его аргументы могут найти отклик у законодателей, озабоченных дефицитом.
Миллиардер также может задействовать массивный военный сундук, который он использовал для поддержки Трампа на прошлогодних выборах, финансируя праймериз против законодателей, поддерживающих законопроект, или вкладывая деньги более тонкими способами, чтобы склонить республиканцев голосовать против законопроекта. Маск пожертвовал более $250 млн на переизбрание Трампа и заявил в четверг, что Трамп проиграл бы выборы без его поддержки. "Такая неблагодарность", - написал он в X, платформе социальных сетей, которой владеет.
Пока законодатели пытались разобрать ядовитую риторику в четверг, большинство республиканцев все еще казались сплоченными за президентом. Но Маску нужно лишь отвлечь горстку диссидентов.
Помощники Белого дома заявили, что атаки Маска на Трампа, скорее всего, ослабят тех республиканцев, которые изначально рассматривали комментарии миллиардера о законопроекте как полезные для их дела. Логика в том, что избиратели Трампа будут, как они делали снова и снова, сплачиваться на стороне президента.
Маск получил публичную поддержку только от трех республиканцев палаты представителей, включая конгрессменов Томаса Масси (республиканец, Кентукки) и Уоррена Дэвидсона (республиканец, Огайо), которые ранее голосовали против законопроекта. Конгрессмен Дэвид Швайкерт, республиканец из Аризоны, который пропустил первое голосование, заявил The Wall Street Journal в четверг, что хочет "множественных изменений" в законопроекте, прежде чем поддержит его.
"Это момент, когда республиканцы и все в стране начинают понимать угрозу и масштаб финансирования этого долга?" - сказал Швайкерт, который рассматривается как уязвимый на промежуточных выборах в следующем году. О долге он сказал: "Маск абсолютно прав".
Старший республиканский член Комитета по финансовым услугам палаты представителей заявил, что комментарии Маска не помогают в попытке принять законопроект Трампа. Он добавил, что спор с президентом, вероятно, будет иметь негативные остаточные эффекты на отношения Маска с республиканскими законодателями.
В долгосрочной перспективе постоянный раскол между Маском и Трампом может повредить шансам республиканцев сохранить свое тонкое большинство в палате представителей на промежуточных выборах 2026 года, учитывая важность поддержки массивной аудитории бизнесмена в X для GOP, чтобы одержать победы на промежуточных выборах.
В четверг Маск размышлял о создании новой политической партии, спрашивая своих 220,5 млн подписчиков в X, поддержали бы они создание таковой. К четвергу вечером более 81% из примерно 3,5 млн респондентов высказались "за".
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Wall Street Journal