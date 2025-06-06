Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта

12:33 06.06.2025

Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта

Битва миллиардеров может дорого обойтись их империям



06.06.25



Последствия громкого скандала между Дональдом Трампом и Илоном Маском поднимают важный вопрос: кто рискует потерять больше.



В один из самых значимых моментов конфликта Трамп пригрозил отозвать миллиарды долларов федеральных контрактов у компаний Маска. Если это произойдет, волны пройдут по всей бизнес-империи Маска, включая SpaceX, которая запускает астронавтов для NASA и спутники для Пентагона.



