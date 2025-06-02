В Казахстане завершили посевную кампанию. Что посеяли?

13:54 06.06.2025

Посевную кампанию завершили в Казахстане: что растет на полях?



В Министерстве сельского хозяйства поделились хорошими новостями – в Казахстане полностью завершили посевную кампанию 2025 года, сообщает Zakon.kz.



По предварительным данным, сельхозкультуры заняли 23,7 млн га.



"Особое внимание уделили диверсификации структуры посевных площадей с учетом научно-обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам", – отметили в Минсельхозе.



Аграрии увеличили площади под высокорентабельные и востребованные культуры:



- площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом;

- площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом;

- кукурузы на зерно посеяли 167,5 тыс. га;

- под овощебахчевые культуры отдали 222,3 тыс. га.



"Указанные площади позволяют не только обеспечить внутреннюю потребность страны, но и создают условия для наращивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса", – добавили в министерстве.



Также в пресс-службе ведомства отметили, что посевную провели в оптимальные агротехнические сроки благодаря мерам государственной поддержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов.



Напомним, впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ, а ее объем достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев к льготному финансированию реализован механизм гарантирования – до 85% от суммы займа.



Ранее в Минсельхозе сообщили, что в 2025 году в Казахстане отдадут более миллиона гектаров земли под новые культуры.



В мае 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, почему в стране проводят диверсификацию сельскохозяйственных культур и не повлияет ли сокращение посевов пшеницы на объемы муки и хлеба на внутреннем рынке Казахстана.