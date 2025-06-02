Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием

14:04 06.06.2025

Точка сборки: Узбекистан едет на Мундиаль



Накануне сборная Узбекистана по футболу переписала свою футбольную историю. Обозреватель "Газеты" Дмитрий Поваров - о том, как с холодной головой и горячим сердцем команда Тимура Кападзе досрочно оформила финишный рывок за первой в истории путевкой на чемпионат мира.



История не всегда начинается с фейерверка. Иногда - с бюрократии и паспортного контроля. Болельщики сборной Узбекистана, пробираясь на стадион "Аль-Нахайян" в Абу-Даби, сделали это буквально. Их ждал не матч года и не шоу. Их ждал шаг в новую реальность - путевка национальной сборной на чемпионат мира в 2026 году.



