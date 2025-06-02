|Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием
14:04 06.06.2025
Точка сборки: Узбекистан едет на Мундиаль
Накануне сборная Узбекистана по футболу переписала свою футбольную историю. Обозреватель "Газеты" Дмитрий Поваров - о том, как с холодной головой и горячим сердцем команда Тимура Кападзе досрочно оформила финишный рывок за первой в истории путевкой на чемпионат мира.
История не всегда начинается с фейерверка. Иногда - с бюрократии и паспортного контроля. Болельщики сборной Узбекистана, пробираясь на стадион "Аль-Нахайян" в Абу-Даби, сделали это буквально. Их ждал не матч года и не шоу. Их ждал шаг в новую реальность - путевка национальной сборной на чемпионат мира в 2026 году.
Команда Тимура Кападзе выходила на поле, где все слишком просто: не проиграй - и ты в истории. А вместе с тобой - страна, которой футбольный бог давно был должен билет на большой праздник. Сборная Узбекистана в этом отборе на ЧМ-2026 идет уверенно, будто наконец разрешила себе не только мечтать, но и верить. Вечный недолетевший участник чемпионатов мира, вечный "почти" - теперь стоял на пороге: нужно было лишь не споткнуться.
Но в Абу-Даби тоже ждали. Румынский наставник Космин Олариу - человек с холодным профилем и балканским нервом - только пришел, но уже поклялся, что Эмираты не будут разменной монетой в чужой сказке. И если не получается быть героем, можно хотя бы испортить чужой хэппи-энд.
Вечер для команды Узбекистана начался с напряженной заминки: едва успел разогреться Остон Урунов, как уже потянул пах и передал эстафету Аббосу Файзуллаеву - тому самому, что должен был быть джокером во втором тайме, а оказался вынужденным ходом уже в дебюте встречи. Но если у Кападзе были иные планы, он их не выдал ни словом, ни взглядом. Его команда продолжала гнуть свою линию - не всегда прямую, но верную.
Эмиратцы доминировали на правах хозяев, раз за разом пытались нащупать слабину. Луанзиньо, один из пяти натурализованных бразильцев, мелькал, как рекламный баннер, но терялся в плотной вязи узбекских опорников. Али Салех стиснул зубы и приложился со штрафного - мяч улетел, как обещание, в никуда.
Подопечные Кападзе комбинировали, искали края, дышали футболом. Но все это - без финального аккорда. Файзуллаев падал чаще, чем хотелось бы, но каждый его спурт был попыткой найти вход в ту дверь, которую Шон Эванс, австралийский рефери, как будто запер на ключ и выбросил его в Персидский залив. Джалолиддин Машарипов в добавленное к тайму время рухнул в штрафной, раздвигая пространство между двух защитников, - но вместо пенальти получил лишь пыль газона.
Во втором тайме все неожиданно зашевелилось. Луанзиньо бодро протиснулся через двух, как нож в мягкий плов. А потом настал миг, который мог бы навсегда остаться в анналах. Аббос Файзуллаев - парень роста скромного - бьет головой. И - перекладина! Словно сама Вселенная захотела напомнить: еще не время.
Желтая карточка Хусниддину Аликулову стала символом напряжения, как кипящий самовар перед чайной церемонией. Олариу метался у кромки, как дирижер, которому не дали партитуру. Его Лима бил точно, но кипер Уткир Юсупов прыгал красиво - и главное, результативно. Наконечник атакующего копья Эльдор Шомуродов в какой-то момент остался один - как герой дастана, окруженный тучей врагов. Протащил, продвинул, пробил - но все как в тумане.
Этот вечер требовал не подвигов, а терпения. Команда приехала не за героизмом, а за задачей: не проиграть. Ровно это она и сделала. И все же - в этом матче не было ощущения серой рутины. Но это был не "автобус", не унылый обряд выноса и страха. Это был минимализм как осознанный выбор.
Это, наверное, и есть квинтэссенция сегодняшнего Узбекистана: не блестящий, но надежный, спокойный, выверенный. Стиль, который отлично развил в олимпийской команде Тимур Кападзе, а теперь реализовал в главной сборной страны. Сначала - выдержать. Потом - дождаться. И наконец - использовать шанс. А в конце - кульминация, как положено в хорошем сценарии. Когда нервы висели в воздухе, как провода без изоляции, наступил момент Юнусова. Удар, шальная траектория, и он - как будто вырастает из земли - в падении, на ленточке, выцарапывает мечту.
Но чтобы оказаться здесь - в Абу-Даби, в нулевой ничьей, которая дороже победы, - нужно было пройти путь. И где-то в начале этого пути стоял словенец Сречко Катанец, не написать о котором сегодня было бы непростительно.
Именно он задал тон, начал собирать команду не по телефону, а по идее, структуре, работе с мячом. И когда он ушел - из-за болезни, никто не сказал: "Катастрофа". Потому что он уже многое сделал.
Такие матчи - это не только спорт. Это политическая география, это история поколений, это осознание, что футбол - не просто игра. В случае с Узбекистаном - это точка сборки всего местного футбола: академий, детей, болельщиков, реформ, разочарований и маленьких побед. Потому что выйти на чемпионат мира - это не просто событие. Это заявление: мы здесь, мы взрослая футбольная страна.