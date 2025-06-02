Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ РФ. Главное

14:33 06.06.2025

6 июня Центробанк РФ впервые за 3 года снизил ключевую ставку: с 21% до 20%. Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров регулятора. Какие еще заявления сделали в ЦБ - в подборке "Ъ".



Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%, после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор подтвердил необходимость продолжения жесткой денежно-кредитной политики.



- Безработица в России сохраняется на минимальных уровнях, однако неизменной остается и тенденция к постепенному сокращению дефицита кадров.



- Годовая инфляция в России, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. По прогнозам, к 2026 году она вернется к отметке в 4%.



- Проинфляционные риски в РФ несколько уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.



- Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда.



- Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне, что может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.



- Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, внутренний спрос замедляется, но по-прежнему превышает предложение.



