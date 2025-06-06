|Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией
16:42 06.06.2025
Подписан План Военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании
06 июня 2025
Подписание документа состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация Министерства обороны Республики Казахстан под руководством руководителя аппарата МО РК полковника Ербола Құмарбекұлы.
В ходе мероприятия обсуждены текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.
Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.
По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год.