Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией

16:42 06.06.2025

Подписан План Военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании



06 июня 2025



Подписание документа состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация Министерства обороны Республики Казахстан под руководством руководителя аппарата МО РК полковника Ербола Құмарбекұлы.



В ходе мероприятия обсуждены текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.



Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.



По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год.