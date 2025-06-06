США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана

17:00 06.06.2025

6 июня 2025



Геологическая служба США планирует привлечь подрядчиков для изучения водного режима рек в Узбекистане, выяснил RT.



Планируется реализовать два проекта. Детали:



- первый проект предполагает научный анализ информации "о поверхностных водах и снежном покрове Узбекистана" и формирование базы цифровых данных. Предполагается оценить "риски наводнений и селевых потоков";



- второй проект направлен на изучение источников и объемов пополнения русла реки Кашкадарья и сезонной динамики процесса;



- оба проекта призваны "развить научно-технический потенциал правительства Узбекистана в области оценки водных ресурсов";



- США будут пытаться использовать водную проблематику в Центральной Азии как рычаг для продвижения своих интересов и создания неудобств геополитическим соперникам, заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



RT ранее сообщал, что США выделили финансирование на поддержку гражданского общества и СМИ в Узбекистане.



Госдеп также запускал программы по противодействию "российской дезинформации", охватывающие ряд государств Центральной Азии, включая Узбекистан.



