Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня

00:05 07.06.2025

ВС РФ ворвались в Новоэкономическое на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 июня в разрезе СВО. Русские войска пробили передовую линию обороны ВСУ в одном из ключевых сел Покровско-Мирноградской агломерации. В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли комплексный удар по военным и промышленным объектам Украины, среди прочего поражен комплекс ПРО Patriot.



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