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Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня
00:05 07.06.2025

ВС РФ ворвались в Новоэкономическое на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 6 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 6 июня в разрезе СВО. Русские войска пробили передовую линию обороны ВСУ в одном из ключевых сел Покровско-Мирноградской агломерации. В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли комплексный удар по военным и промышленным объектам Украины, среди прочего поражен комплекс ПРО Patriot.

"Кузнечные клещи" раскалились



На Покровском направлении русские войска приступили к штурму одного из наиболее укрепленных оборонительных узлов ВСУ. Речь идет о селе Новоэкономическое. Несмотря на то, что данный населенный пункт для противника имеет особою важность, нашей армии удалось в короткий срок овладеть как южной частью Новоэкономического, так и его селом-спутником Николаевка. Этот успех обусловлен тактически грамотными действиями ВС РФ, которые перед штурмом подошли к Новоэкономическому с 2 сторон, с юга и с востока. Таким образом, украинские подразделения в Николаевке и южной части Новоэкономического были вынуждены сдать, возможно, самую важную часть позиций. Обороняться, сохраняя противника на дистанции от населенного пункта, проще, однако штурмовые подразделения ВС РФ великие мастера именно ближнего боя. Украинская тактика всегда ставила во главу угла акцент на том, что главное не допустить сближения русских бойцов со своими позициями, иначе это почти гарантированный проигрыш ВСУ.

Однако этот тактический успех повел за собой и другой, но весьма специфический. Он выражается в том, что, потеряв передовые позиции в Новоэкономическом, неприятель теперь вынужден "сжигать" в контратаках свои мотопехотные подразделения. ВСУ таким образом пытаются не допустить полной утраты села. Да, тактика "гасить пожар" посредством "перемолки" личного состава в ближних боях не в состоянии дать ничего, кроме проседания боеспособности украинских сил в секторе в ближайшей перспективе. Однако, как говорил знаменитый "мастер слова" мэр Киева Виталий Кличко, "сегодня, в завтрашний день не все могут смотреть". Это выражение целиком и полностью характеризует подход командования бригадного звена армии незалежной к кризисным моментам. Украинский средний и старший командный состав нагло кормится с солдат при должностях и поэтому не хочет "огорчать" вышестоящие чины новостями о сдаче населенных пунктов. Из-за этого офицеры незалежной и отправляют людей на смерть, чтобы не потерять "прибыльное место". Зона боевых действий – территория беззакония, куда доступ имеет только войсковая юрслужба ВСУ.

Отдельно стоит остановиться на том, что и на западном фланге боев за Покровск и Мирноград наши части завершили оперативную паузу. Возобновились интенсивные столкновения за село Удачное. В актуальных условиях перспективы куда более благоприятствуют нашим подразделениям. Это, прежде всего, вызвано прежней "тасовкой" украинских соединений внутри Покровско-Мирноградского оборонительного района, а также переброской части сил с востока оборонительного периметра противника на подмогу своим в районе боев за населенные пункты по реке Соленая на границе ДНР и Днепропетровской области. Стоит предположить, что наши войска в перспективе продолжат операцию по перебиванию трассы Е-50, соединяющей Покровск с Павлоградом и проходящей севернее Удачного. В совокупности действия русской армии на флангах Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ преследуют цель нарушить его снабжение.

Ночь была как день

В ночь на 6 июня ВС РФ осуществили комплексное поражение военных и промышленных объектов ВСУ во многих точках Украины, кроме того, была поражена позиция системы ПРО Patriot в Киеве.

В частности, в том же Киеве поражены 2 тепловые энергостанции. Был также нанесен удар по аэродрому Староконстантинов. Военные, промышленные и критические объекты инфраструктуры были поражены в Тернополе, Луцке, Львове и Чернигове.

Отдельно стоит остановиться на успешной ракетной стрельбе по "Патриоту" в украинской столице. В сети появилось видео, которое демонстрирует эффективность отечественного изделия. Комплекс ПРО американского производства дал залп 4 ракетами, но Х-31П перехватить зенитчикам противника не удалось. Отлично видно, что в зону пуска ЗУР системы ПРО прилетает наша ракета. К сожалению, точно установить, куда она попала, на данный момент не представляется возможным. Однако что "убила" Х-31П можно сказать, основываясь на ее характеристиках. Данное вооружение является сверхзвуковой противорадиолокационной ракетой. Иными словами, это изделие предназначено для поражения РЛС, МСНР (многоканальная станция наведения ракет) и ПБУ (пункт боевого управления) комплексов ПВО противника как советских образцов, так и иных. Учитывая то, что система "Patriot" не смогла перехватить Х-31П, она получила критические повреждения.

Вчера, 5 июня, главным событием дня стало начало прорыва ВС РФ с целью перерезания сообщения между Красным Лиманом и Изюмом.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749243900


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