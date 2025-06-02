|Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
01:47 07.06.2025
Киев заявляет, что обмен пленными и передача тел погибших еще не начинались
Процедуры обмена пленными и репатриации тел погибших между Украиной и Россией еще не начались. Об этом заявил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев отказываться принимать тела погибших боевиков.
"Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращению тел павших", – сообщили в украинском координационном штабе.
Там утверждают, что украинская сторона готова к проведению репатриационных мероприятий и обмену пленными.
Договоренность о проведении обмена военнопленными была достигнута в ходе переговоров представителей РФ и Украины в Стамбуле 2 июня.
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что Россия готова начать эту процедуру 7-9 июня.
В первую очередь в списки на обмен будут включены раненые, тяжелобольные и военнопленные младше 25 лет.
Кроме того, Россия готова в одностороннем порядке передать украинской стороне тела 6 тысяч украинских боевиков.