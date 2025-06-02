Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались

01:47 07.06.2025

Киев заявляет, что обмен пленными и передача тел погибших еще не начинались



Процедуры обмена пленными и репатриации тел погибших между Украиной и Россией еще не начались. Об этом заявил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Киев отказываться принимать тела погибших боевиков.



