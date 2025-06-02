 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
15:10 07.06.2025

Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными.

"Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", – заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"В настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена. В колонне находятся 1212 тел. Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", – уточнил он.

По словам Александра Зорина, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок. Он также рассказал, что "российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих".

"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", – подытожил Александр Зорин.

Источник - Минобороны России
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