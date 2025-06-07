Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом

17:00 07.06.2025

infoBRICS Китай

07 июня 2025



США обрушились с критикой на Индию после того, как Россия предложила ей исходный код Су-57. А Франция отказалась предоставить исходный код для Rafale

infoBRICS: США разозлились на Индию после того, как та купила у России Су-57



Вашингтон отчаянно стремится включить проблемный F-35 в оружейные сделки с Индией, пишет infoBRICS. Но Дели не хочет тратить деньги на самолет с такой ужасной репутацией. Су-57Э и исходный код, предложенный Россией, сделали это практически невозможным.



Драго Боснич (Drago Bosnic)



Тесные связи между Россией и Индией в области обороны насчитывают более полувека. В 1970-х годах Советский Союз сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Индии перед лицом агрессии со стороны США. Это привело к установлению стратегического партнерства между двумя странами, которое продолжается и по сей день. Дели остается крупнейшим и важнейшим клиентом Москвы по заказам в сфере обороны. Ежегодно из России экспортируются тысячи танков, бронемашин, систем ПВО и сотни самолетов.



ОКБ Сухого – важнейший партнер ВВС Индии (IAF) – эксплуатирует сотни Су-30МКИ. Эти многоцелевые истребители сыграли ключевую роль в недавних столкновениях с Пакистаном. Индийские военные высоко оценили их эффективность в отличие от бесполезных Rafale. Это побудило Индию пересмотреть свое отношение к французским истребителям.



