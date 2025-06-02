Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста

20:31 07.06.2025

Пояснение Министерства обороны по вопросу рейдов в отношении граждан призывного возраста



В связи с распространением в СМИ и социальных сетях видеоматериалов, касающихся якобы принудительного задержания и доставки граждан призывного возраста в местные органы военного управления, Министерство обороны сообщает следующее.



