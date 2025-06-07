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"Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
21:24 07.06.2025

"Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана

7 июня 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Решение Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) может нанести серьезный ущерб экономике страны, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев. В интервью Podrobno.uz политолог назвал ВТО "полумертвой организацией", созданной в эпоху глобализации, и предупредил о рисках для узбекского бизнеса и промышленности.

Эргашев убежден, что ВТО изначально создавалась для обеспечения экономического и политического превосходства развитых стран над развивающимися. Он подчеркнул, что организация не способствует индустриализации, а, наоборот, мешает развивающимся странам создавать собственные перерабатывающие производства.

"ВТО создано для того, чтобы обеспечить условия для перетока ресурсов из развивающихся стран в страны так называемого "золотого миллиарда", где они должны перерабатываться, а потом в виде готовой продукции возвращаться на периферию. [...] И если страна добровольно вступает в ВТО, она соглашается на то, что ее экономика будет вскрыта, как консервная банка для доступа транснациональных компаний", – заявил эксперт.

Большая историческая ложь



Эргашев назвал идею свободной торговли, которая является основным постулатом ВТО, "исторической ложью". Он напомнил, что в XIX веке, когда зарождалась эта теория, Британская империя подчиняла рынки других стран силой, а не честной конкуренцией.

"Это огромная историческая ложь – свободной торговли никогда не было. Был неэквивалентный обмен под дулами пушек. Сырье привозили в Англию, перерабатывали и продавали обратно, разоряя и убивая любую возможность развивать свою промышленность", – отметил он.

По его мнению, вступление в эту организацию окончательно добьет узбекских производителей, открыв страну для иностранных товаров. Он также подверг сомнению аргументы сторонников ВТО в Узбекистане о расширении доступа к мировым рынкам.

"Китай, Россия и Казахстан – наши главные торговые партнеры, и все они члены ВТО. Но разве отсутствие Узбекистана в организации мешает сотрудничеству? Нет", – заявил Эргашев.

Также он задался вопросом, с какими товарами республика планирует выходить на рынки ЕС или Азии. Он убежден, что там не ждут узбекских автомобилей, как и в США – узбекскую сельхозпродукцию.

"Разве ждут узбекские автомобили в Европе или Японии? Наш основной экспорт – золото, уран, металлы. Они и так продаются. А перерабатывающую промышленность нам развивать не дадут – никому не нужны конкуренты", – пояснил он.

Будущее за региональными союзами

Политолог назвал ВТО "полумертвой организацией". Он указал на кризис ее арбитражного механизма и намерение США выйти из ряда соглашений.

"США решили отказаться от этой организации. Она нужна только Китаю. Россия после десятков тысяч односторонних, нелегитимных с точки зрения международного права санкций, поняла, что ВТО ничем помочь не может. Вступление в организацию очень сильно аукнется Узбекистану, его экономике, бизнесу и перспективам индустриализации", – сказал он.

Вместо нее Эргашев предлагает сосредоточиться на региональных объединениях, таких как, например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По мнению эксперта, вступление в ЕАЭС – более перспективный шаг, чем присоединение к ВТО.

"ЕАЭС связывает страны транспортными и логистическими цепочками. Российский и казахстанский рынки очень интересны для узбекского бизнеса с точки зрения платежеспособного спроса. Так это и останется", – отметил он.

Эргашев считает, что Узбекистан в 2019 году принял верное решение об эволюционном вхождении в союз. Он убежден, что рано или поздно республика доведет это дело до конца исходя из своих национальных интересов.

Турция – сотрудничество с ограничениями

Говоря о сотрудничестве с Турцией в рамках различных международных площадок, эксперт отметил, что Анкара заинтересована в ресурсах Центральной Азии. При этом, по его словам, она не готова к масштабным инвестициям.

"Турция сейчас является третьей страной по количеству созданных совместных предприятий в Узбекистане после российских и китайских. Однако большинство из них – торгово-посреднические компании, занимающиеся, прежде всего, импортом турецкой продукции. Мало производственных компаний", – сказал он.

Эксперт не ожидает каких-либо проектов прорывного характера между Узбекистаном и Турцией, на которые понадобились бы серьезные инвестиции. Ничего не может предложить Анкара и в области технологий, так как сама является заимствующей стороной, а не инновационным лидером.

Зато страны прорабатывают достаточно инициатив, касающихся гуманитарно-образовательного сотрудничества, где не требуются инвестиции и технологии. Также развивается взаимодействие в военно-технической сфере. Турция обладает вооружением, которое может представлять интерес для стран Центральной Азии, уточняет Эргашев.

При этом он подчеркнул, что Узбекистан не допустит давления со стороны Турции, не позволит себя "тащить в непонятные проекты" и не поддержит инициативы вроде создания общетюркских вооруженных сил.

"Узбекистан никогда не позволит диктовать ему какие-то условия, навязывать себе статус старшего брата. В отношениях с Турцией Узбекистан не будет младшим братом, это должны понять", – говорит он.

Торговая война США

Эскалация торгового противостояния, которое развернулось между США, Китаем и ЕС, несет риски для узбекской экономики, считает эксперт. Вторичные санкции серьезно бьют по узбекскому бизнесу и экономике в целом. Если начнется полноценная торговая война с азиатскими партнерами, это ударит по узбекскому экспорту.

"В этих условиях реализация взвешенной внешнеэкономической политики очень трудная задача. Здесь очень много проблем, и, как мне представляется, проблемы будут только нарастать. Потому как ни на йоту не улучшается ситуация с военно-политической безопасностью в зоне Юго-Восточной Азии, Южно-Китайского моря, Тайваня. Так что тяжелые времена впереди, и никто не обещает Узбекистану легкой жизни", – предупредил он.

В этой связи, по его мнению, Узбекистану стоит делать ставку на региональное сотрудничество, а не на изжившие себя глобальные институты. Он обращает внимание на инициативы по формированию пояса добрососедства в Центральной Азии. Эргашев убежден, что укрепление экономических связей, формирование цепочек промышленной кооперации внутри региона могли бы постепенно привести к идее создания здесь зоны свободной торговли.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749320640


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