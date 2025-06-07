"Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана

21:24 07.06.2025

"Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана



7 июня 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Решение Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) может нанести серьезный ущерб экономике страны, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев. В интервью Podrobno.uz политолог назвал ВТО "полумертвой организацией", созданной в эпоху глобализации, и предупредил о рисках для узбекского бизнеса и промышленности.



Эргашев убежден, что ВТО изначально создавалась для обеспечения экономического и политического превосходства развитых стран над развивающимися. Он подчеркнул, что организация не способствует индустриализации, а, наоборот, мешает развивающимся странам создавать собственные перерабатывающие производства.



"ВТО создано для того, чтобы обеспечить условия для перетока ресурсов из развивающихся стран в страны так называемого "золотого миллиарда", где они должны перерабатываться, а потом в виде готовой продукции возвращаться на периферию. [...] И если страна добровольно вступает в ВТО, она соглашается на то, что ее экономика будет вскрыта, как консервная банка для доступа транснациональных компаний", – заявил эксперт.



Большая историческая ложь



