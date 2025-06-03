Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине

00:05 08.06.2025

Гонка ответок. Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине



Евгений Норин



СВО



Последняя неделя прошла под знаком терактов и диверсий. Противник подрывал мосты в Брянщине (в поезде, врезавшемся в обломки, были погибшие), минировал пути под Воронежем, наконец, атаковал дронами аэродромы стратегической авиации, и, к сожалению, не без успеха. Путин уже заявил, что Украина дрейфует к статусу огромной террористической организации – в контексте гибели мирных людей в поезде это чистая правда. Сейчас нам стоит успокоиться и без гнева и пристрастия понять, чего нам стоила эта неделя и что делать дальше.



