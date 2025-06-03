 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 08.06.2025
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Суббота, 07.06.2025
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Пятница, 06.06.2025
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00:05  ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Четверг, 05.06.2025
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Среда, 04.06.2025
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Вторник, 03.06.2025
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Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:30 08.06.2025

Нью-Йорк, 7 июня /Синьхуа/ -- Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что решение о смене председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы /ФРС/ страны будет обнародовано в ближайшее время.

В беседе с журналистами на борту самолета Air Force One он добавил, что весьма подходящим кандидатом на этот пост представляется бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш.

Д. Трамп в пятницу утром вскоре после публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США за май снова обрушился с критикой на председателя Совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.

Президент назвал его "Мистером Слишком Поздно" и "катастрофой" в ФРС. Он также призвал Дж. Пауэлла снизить учетные ставки на 1 проц.

Процентные ставки как по долгосрочному, так и по краткосрочному долгу значительно уменьшатся, если глава ФРС понизит базовые ставки, написал Д. Трамп в соцсетях.

По его словам, инфляции в США уже практически нет, а политика Дж. Пауэлла обходится стране непомерно дорого. Если инфляция вернется, ФРС сможет поднять ставки, чтобы противодействовать этому, утверждает Д. Трамп.

Президент США может выдвинуть кандидата на пост председателя Совета управляющих ФРС, но для назначения требуется утверждение Сенатом.

Источник - Синьхуа
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