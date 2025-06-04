НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию

01:40 08.06.2025 Большинство грузин разочаровались в ЕС

Попытка Брюсселя разрушить режим "Грузинской мечты" привела к его укреплению



Игорь Селезнев

05.06.2025



Европарламент в очередной раз призвал власти Евросоюза ввести санкции против Грузии и обвинил руководство республики в репрессиях и оккупации собственной страны. "Евробарометр" показал, что подобные заявления ведут к падению популярности евроинтеграции среди грузин.



Комитет по иностранным делам Европарламента принял отчет о политических событиях в Грузии в 2023–2024 годах, в котором правящая "Грузинская мечта" фактически была обвинена в оккупации республики. Документ поддержали 55 депутатов, 14 высказались против, 4 воздержались. Один из авторов доклада, литовский депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила: "Это пример того, как страна может быть захвачена изнутри пророссийским правительством без единого выстрела".



И далее: "Фальсификация выборов, решение правящей партии заблокировать ЕС, арест журналистов и оппозиционных политиков, нападения на ЕС и его представителей – вот лишь некоторые факты, упомянутые в докладе".



Как сказано в документе, комитет выражает "глубокое сожаление" о том, что правящая партия "не смогла использовать историческую возможность" для продвижения интеграции в ЕС, несмотря на широкую общественную поддержку. "Грузия не продвинулась вперед и, по сути, даже отступила" по ключевым девяти шагам в сфере развития демократии, обозначенным Еврокомиссией. В том числе в стране проводятся репрессии против участников протестных акций, оппозиционных политиков и критически настроенных СМИ, указывают евродепутаты.



В связи с этим в Европарламенте предложили Евросоюзу приостановить экономическое сотрудничество с Грузией и привилегии, которые республика получает от ЕС в рамках Соглашения об ассоциации. Также авторы доклада призывают немедленно ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, членов его семьи и связанных с ним компаний.



Кроме того, евродепутаты считают необходимым провести новые парламентские выборы, так как прошедшие в октябре 2024-го не вызывают у них доверия. Голосование должно состояться в ближайшие несколько месяцев "в улучшенной избирательной среде", чтобы разрешить "политический и конституционный кризис", сказано в докладе. Действующее правительство республики авторы доклада называют "самопровозглашенным".



"Резолюции Европарламента абсолютно неинтересны. Если что-то и напоминает советский институт, то, к сожалению, это Европарламент, который сегодня ничем не отличается от советского Верховного совета… Ситуация, которую мы наблюдаем в Европарламенте, очень печальная и тревожная, трагическая", – прокомментировал доклад премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Тем временем опрос "Евробарометра" показал падение привлекательности Евросоюза в Грузии. Опрос проводил тбилисский социологический центр GORBI, который традиционно лояльно относится к "Грузинской мечте". Вместе с тем "Евробарометр" работает под эгидой Еврокомиссии и предлагает регулярные межстрановые опросы общественного мнения. В связи с этим оппозиционеры не исключают, что полученные данные могут недостаточно точно отражать действительность, но даже они признают изменение общественных настроений.



Так, в октябре-ноябре 2024-го Евросоюзу доверяли порядка 58% грузин, а в марте-апреле – только 49%. Согласно тому же опросу, правительству Грузии доверяют 51% респондентов, а парламенту – 45%.



"Я не поклонник "Грузинской мечты", но обвинять ее в авторитаризме просто смешно. Сохранение власти в ее руках – вина абсолютно никчемной оппозиции. Видимо, европейцы нафантазировали себе каких-то других противников режима и считают, что те не могут победить только из-за политических репрессий", – заявил "НГ" политолог Демури Гиорхелидзе.



Вместе с тем, по его словам, подобные обвинения Европарламента только подрывают привлекательность Евросоюза для жителей Грузии. "Грузины хорошо знают и ценят классическую Европу. Но когда ради присоединения к ЕС нам предлагают проводить в Тбилиси парады сексуальных меньшинств, это не вызывает ничего, кроме отторжения".



Основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе придерживается похожего мнения. "Оценка Европарламента – это компиляция всех тех заявлений, которые делают представители той части грузинской оппозиции, которая давно не представляет интересы гражданского общества страны. Все эти рапорты, к сожалению, только наносят удар по престижу Европарламента, что и подтверждает "Евробарометр", – заключил Сихарулидзе.



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Грузии и России нужны не новые лица, а новые слагаемые

Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию



Арчил Сихарулидзе

Аспирант Классической Филологии СПбГУ и Основатель SIKHA foundation

Об авторе: Арчил Сихарулидзе – политолог (Тбилиси, Грузия).

04.06.2025



Европейский союз продолжает холодную войну против Грузии, надеясь, что можно будет заставить Тбилиси следовать всем требованиям Брюсселя, под угрозой финансового и политического отлучения. Это может показаться странным и парадоксальным, но для хорошо профинансированной и прозападно убежденной части местного общества такое развитие событий схоже с церковным отлучением в средневековой Европе. Этот кризис, вызванный желанием европейской номенклатуры сформировать отношения между двумя субъектами в формате стратегического повиновения, мог бы быть успешно использован российской стороной. Однако сопротивление Тбилиси желаниям Брюсселя стать новым "старшим братом" не особо активно используется Москвой. Слишком долго Кремль ждал какого-то иллюзорного разворота братского грузинского народа в сторону северного соседа; разворота, который не мог произойти ранее из-за религиозно-идеологического доктринального подхода грузинских элит к Западу, а сейчас по банальной причине: Тбилиси не может дружить с Москвой, пока Москва дружит с Сухуми и Цхинвали. И все же есть множество направлений, которые могли бы быть исследованы и развиты. Они связаны не с туризмом и бизнесом, а с диалогом между учеными, экспертами, разными гражданскими группами – публичная дипломатия.



Тема вдвойне актуальна еще и в связи с уходом с поста главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрия Трофимова. Трофимов, чей приход давал большие надежды на определенные перемены, провел свой срок спокойно, тихо, без суеты. Глава секции унаследовал инерцию в российско-грузинских отношениях, ничего к ней не добавил, но и не убавил. В итоге российский дипломат оставил завещание в виде открытого письма под названием "Моя Грузия: манифест любви", в котором признался в симпатиях к принимающей стороне и пожелал ей всего наилучшего. 2 июня на его должность был официально назначен опытный дипломат Дмитрий Олисов, но на этот раз никакого особенного энтузиазма и надежд это решение среди местного сообщества не вызвало.



Грузинские эксперты, ученые, гражданские деятели и просто заинтересованные улучшением грузино-российских отношений люди давно пришли к простому выводу: что бы ни случилось, а караван идет. Представители российской стороны активно заверяли и будут заверять грузинскую сторону, что на этот раз ошибки и недочеты будут учтены. А вот реальная политика России – это караван, который шагает все в том же направлении, с минимальными отхождениями, объявляющимися каким-то фундаментальным прорывом.



Наглядный пример – вопрос упразднения визового режима для граждан Грузии. Два десятка лет грузины просили предпринять этот шаг, и два десятка лет они получали заверения, что решение практически принято. И вот Москва решилась в тот момент, когда никто уже и не просил и никому особо оно не было нужно. Граждане Грузии, которые рассматривали Россию как возможное поле деятельности, давно уехали в Америку, Европу, Турцию, арабские страны и даже в Китай.



Конечно, можно засомневаться в возможности дальнейшего развития грузино-российских отношений в целом, особенно при отсутствии дипломатических отношений. Скорее всего именно поэтому многие российские дипломаты, эксперты и журналисты время от времени призывают Тбилиси рассмотреть возможность восстановления официального межгосударственного диалога. Правительство "Грузинской мечты" могло бы задуматься, но опять же лишь в соответствующей геополитической обстановке и лишь в случае восприятия Кремля как силы, подталкивающей Сухуми и Цхинвали к урегулированию территориального вопроса. И то и другое тяжело себе представить, поэтому тема дипломатических отношений – очередная пустышка.



В реальности есть целые сферы, которые российская сторона могла бы активно развивать, и для этого не нужны ни политические заявления, ни дипломатические отношения, и особенно не нужна политическая составляющая. Как уже было ранее сказано, речь идет об аполитическом продвижении публичной дипломатии. Москва должна убрать политику, в том числе и вопросы совместного советского прошлого, из распорядка дня, полностью сфокусировавшись на научном обмене, экспертном диалоге, финансировании высшего образования на территории России для граждан Грузии, в частности непосредственно грузин. Зачастую многие такие инициативы носят условный характер, в них участвуют представители местной русской, армянской или азербайджанской диаспоры, а не грузинская молодежь; отдельно стоят темы продвижения русской/российской культуры и русского языка. В центрах продвижения российской мягкой силы нет не просто понимающих грузинскую реальность деятелей, но даже книг для преподавания русского языка. Публичная дипломатия страдает от политизации, ограничений и желания российской стороны найти и сотрудничать со "своими" в стране, где таковыми являются заинтересованные денежным и политическим вознаграждением группы.



Подытоживая: грузино-российские отношения уже давно нуждаются не в новых лицах, а в новых слагаемых. В частности, в новых переменных в этих отношениях, которые свободны от политики и пропаганды. Понятное дело, у Тбилиси и Москвы свои интересы, но их надо продвигать с умом, а не топорно. Российский караван идет, а грузинские группировки видят в нем прибыль, а не идею. Кстати, именно идею США продали в свое время пророссийской Грузии, сделав страну уже прозападной. Источник - НГ

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