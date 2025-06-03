В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками

10:20 08.06.2025

Это поможет не лишиться денег и персональных данных, отметили в ведомстве



МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Киберполиция в разговоре с телефонными мошенниками советует притворяться неподходящей жертвой, чтобы они утратили интерес, а человек не лишился денег и персональных данных.



"Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес", - сказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.



Кроме того, в управлении посоветовали включать фантазию и придумывать нестандартные ответы, чтобы поставить мошенников в тупик. "Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, а также используйте автоответчик для важных звонков", - порекомендовали в ведомстве.



Если есть основания полагать, что звонок неважный, его лучше игнорировать, добавили в управлении. "Используйте голосовых помощников для ответа на звонки", - советуют в УБК.