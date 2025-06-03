 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.06.2025
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
11:34  Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
00:30  Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:05  Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине
Суббота, 07.06.2025
21:24  "Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
17:00  Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
15:10  В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
01:47  Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
00:05  Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня
Пятница, 06.06.2025
17:00  США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана
16:42  Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией
14:33  Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ РФ. Главное
14:04  Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием
13:54  В Казахстане завершили посевную кампанию. Что посеяли?
13:00  Довоенные репрессии в РККА: нет худа без добра, - П.В. Густерин
12:33  Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
11:00  В России 6 июня в день рождения Пушкина отмечают День русского языка
10:01  ФСК: Трамп анонсировал удары по Украине
01:38  Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона (история)
00:05  ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Четверг, 05.06.2025
21:35  МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией
20:09  Афганистан. Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Кыргызстан
14:44  Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
12:56  ФСК: Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа
12:49  Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
12:40  СП: Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
04:06  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу
03:14  80 лет назад союзники подписали "Декларацию о поражении Германии.."
02:26  Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных? - Дмитрий Шевченко
01:10  НГ: Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
00:05  Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Среда, 04.06.2025
20:41  Визит Мишустина в Душанбе: Москва держит руку на пульсе таджикского транзита власти, - МК
19:23  История успеха YTO в Казахстане. Год назад китайская компания запустила трансграничную курьерскую доставку
18:44  В Синьцзяне обнаружили наскальные рисунки возрастом 2500 лет
16:31  О встрече С.Бердымухамедова и У.Хурэлсуха. Что обсуждали президенты Туркмении и Монголии
14:04  Репрессии: политика или история, - Данияр Ашимбаев
13:36  Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест
13:32  В Афганистане начали строить ветроэнергетическую установку и солнечную электростанцию
13:24  В Киргизии завезенных иностранных гастарбайтеров называют "этническими кыргызами"
12:58  Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"
12:56  S&P Ratings: Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные"
12:45  Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро, "мы продолжим сотрудничество с ЕС", - Абдулазиз Камилов
12:30  Zamin.uz: Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?
02:30  В Узбекистане появится агентство по разведению лесов. Чем оно займется
01:21  Caravan.kz: Казахстан почти выбрал строителя для АЭС: кто из претендентов ближе всех к победе
00:43  В Киргизии депутаты решили перевести на государственный язык слово "порнография". Объявят конкурс?
00:05  Русские войска приступили к ликвидации группировки ВСУ к востоку от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 июня
Вторник, 03.06.2025
23:51  НГ: Мировая торговая война становится реальностью
21:01  Полмиллиона сайгаков сбежали из Казахстана в Россию
20:01  Regnum: Как шесть тысяч трупов могут сдвинуть политику Украины
18:56  Кабул назначил Мовлави Гул Хасана послом Афганистана в России
16:07  Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по использованию водохранилища "Бахри Точик"
15:56  Мединский ответил на главный вопрос переговоров, - Давид Нармания
13:27  Парламент Монголии не поддержал принятие постановления "О вотуме доверия Премьер-министру"
12:25  Как Америка скупает Британию, - Владимир Прохватилов
11:35  Олег Царев: На Украине чиновники используют русский язык. Переходят на мову только для публики
10:00  Памяти Егора Петровича Ковалевского, - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
11:00 08.06.2025

Надо что-то делать: назван первый в мире рискующий остаться без воды современный город
Кабул с семимиллионным населением может остаться совсем без воды

Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды, предупреждает отчет. Неправительственные организации заявляют, что 7-миллионное население столицы Афганистана сталкивается с экзистенциальным кризисом, который необходимо срочно решать всему миру.

Эксперты предупреждают, что Кабул может стать первым современным городом, в котором полностью не останется воды, пишет The Guardian. Согласно отчету одной из неправительственных организаций, уровень воды в водоносных горизонтах Кабула за последнее десятилетие снизился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и ухудшения климата.

Между тем почти половина городских скважин – основного источника питьевой воды для жителей Кабула – пересохла. В настоящее время добыча воды превышает норму естественного водоснабжения на 44 миллиона кубометров в год, отмечает The Guardian.

Если эти тенденции сохранятся, то все водоносные горизонты Кабула иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города.

"Необходимо предпринять целенаправленные усилия, чтобы лучше задокументировать это и привлечь внимание международного сообщества к необходимости урегулирования кризиса, - сказал директор действующей в Афганистане НПО Дейн Карри. – Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины, поэтому, если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана в воде, это приведет лишь к увеличению миграции и еще большим трудностям для афганского народа".

В докладе также отмечается, что загрязнение воды является еще одной широко распространенной проблемой. До 80% подземных вод Кабула считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, солености и мышьяка.

Доступ к воде стал ежедневной проблемой для жителей Кабула, подчеркивает The Guardian. Некоторые домохозяйства тратят на воду до 30% своих доходов, и более двух третей из них имеют долги, связанные с водоснабжением.

"Афганистан сталкивается со множеством проблем, но нехватка воды - одна из самых серьезных, - говорит учительница Назифа, живущая в районе Хайр Хана в Кабуле. - Каждая семья сталкивается с трудностями, особенно те, у кого низкий доход. Адекватной, качественной колодезной воды просто не существует".

Некоторые частные компании извлекают выгоду из кризиса, активно роя новые колодцы и извлекая большие объемы подземных вод общего пользования, а затем продавая их обратно жителям города по завышенным ценам.

"Раньше мы платили 500 афгани (5,30 фунтов стерлингов) каждые 10 дней за то, чтобы наполнять наши канистры водой из автоцистерн. Теперь такое же количество воды обходится нам в 1000 афгани, - говорит Назифа. - За последние две недели ситуация ухудшилась. Мы опасаемся, что это еще больше подорожает".

Семикратный рост населения Кабула с менее чем 1 миллиона человек в 2001 году резко изменил спрос на воду. Отсутствие централизованного управления и регулирования также усугубило проблему на протяжении десятилетий, пишет The Guardian.

В начале 2025 года управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило, что его партнеры получили всего 8,4 миллиона долларов из 264 миллионов, необходимых для реализации запланированных программ в области водоснабжения и санитарии в Афганистане. После бегства западных оккупантов в августе 2021 года международное финансирование в области водоснабжения и санитарии было заморожено еще на 3 миллиарда долларов. Недавнее решение США сократить более чем на 80% финансирование USAID усугубило кризис.

"Все так сильно зависит от помощи, - констатирует Карри. - Мы можем потратить миллионы долларов на краткосрочное решение проблем с водоснабжением и сказать, что мы удовлетворили потребность, но эта потребность будет сохраняться до тех пор, пока не будут найдены более эффективные инвестиции для долгосрочных решений. И именно здесь иностранные правительства на данный момент останавливаются из-за политической динамики".

Местная учительница Назифа говорит: "Вода - это право человека и природный ресурс Афганистана. Это не политический вопрос. Мое сердце обливается кровью, когда я смотрю на цветы и фруктовые деревья в саду, которые засыхают. Но что мы можем сделать? В настоящее время мы живем в условиях военного положения, поэтому точно не можем обратиться к правительству с заявлением о проблеме".

Трубопровод через реку Панджшер - это один из проектов, который, в случае его завершения, может уменьшить чрезмерную зависимость города от подземных вод и обеспечить питьевой водой 2 миллиона жителей. Этапы проектирования этого объекта были завершены в конце 2024 года и ожидают утверждения бюджета, а правительство ищет дополнительных инвесторов для покрытия расходов в размере 170 миллионов долларов.

"У нас нет времени сидеть сложа руки в ожидании бюджета. Мы попали в шторм, из которого не будет выхода, если мы не примем незамедлительные меры, - сказал доктор Наджибулла Садид, старший научный сотрудник по управлению водными ресурсами и член Афганской сети специалистов по водным ресурсам и окружающей среде. - Жители Кабула оказались в ситуации, когда им приходится выбирать между едой и водой. И все же местные жители, с которыми мы беседовали, по-прежнему готовы вкладывать то немногое, что у них есть, в устойчивое решение проблемы. Приоритетным является тот проект, который принесет наибольший непосредственный эффект. Нам просто нужно с чего-то начать".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749369600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Цифровизация и развитие искусственного интеллекта": новый выпуск подкаста Taldau Talks
- Мажилис принял к сведению отчет ВАП об итогах аудита в сфере лекарственного обеспечения
- Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Беларуси Александр Турчин обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Казахстан выстраивает сквозную модель в животноводстве: от фермы до экспорта
- Единая цифровая платформа, Smart Turmys и call-центр: Канат Бозумбаев поставил задачи по МЭКС
- Казахстан и Италия намерены расширить двустороннее сотрудничество в сфере культуры
- Местная власть: династии акимов и чиновничий сексизм. Где? В Кызылорде…
- Осужден экс-заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения МСХ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  