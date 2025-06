Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды

11:00 08.06.2025

Надо что-то делать: назван первый в мире рискующий остаться без воды современный город

Кабул с семимиллионным населением может остаться совсем без воды



Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды, предупреждает отчет. Неправительственные организации заявляют, что 7-миллионное население столицы Афганистана сталкивается с экзистенциальным кризисом, который необходимо срочно решать всему миру.



Эксперты предупреждают, что Кабул может стать первым современным городом, в котором полностью не останется воды, пишет The Guardian. Согласно отчету одной из неправительственных организаций, уровень воды в водоносных горизонтах Кабула за последнее десятилетие снизился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и ухудшения климата.



Между тем почти половина городских скважин – основного источника питьевой воды для жителей Кабула – пересохла. В настоящее время добыча воды превышает норму естественного водоснабжения на 44 миллиона кубометров в год, отмечает The Guardian.



Если эти тенденции сохранятся, то все водоносные горизонты Кабула иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города.



"Необходимо предпринять целенаправленные усилия, чтобы лучше задокументировать это и привлечь внимание международного сообщества к необходимости урегулирования кризиса, - сказал директор действующей в Афганистане НПО Дейн Карри. – Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины, поэтому, если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана в воде, это приведет лишь к увеличению миграции и еще большим трудностям для афганского народа".



В докладе также отмечается, что загрязнение воды является еще одной широко распространенной проблемой. До 80% подземных вод Кабула считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, солености и мышьяка.



Доступ к воде стал ежедневной проблемой для жителей Кабула, подчеркивает The Guardian. Некоторые домохозяйства тратят на воду до 30% своих доходов, и более двух третей из них имеют долги, связанные с водоснабжением.



"Афганистан сталкивается со множеством проблем, но нехватка воды - одна из самых серьезных, - говорит учительница Назифа, живущая в районе Хайр Хана в Кабуле. - Каждая семья сталкивается с трудностями, особенно те, у кого низкий доход. Адекватной, качественной колодезной воды просто не существует".



Некоторые частные компании извлекают выгоду из кризиса, активно роя новые колодцы и извлекая большие объемы подземных вод общего пользования, а затем продавая их обратно жителям города по завышенным ценам.



"Раньше мы платили 500 афгани (5,30 фунтов стерлингов) каждые 10 дней за то, чтобы наполнять наши канистры водой из автоцистерн. Теперь такое же количество воды обходится нам в 1000 афгани, - говорит Назифа. - За последние две недели ситуация ухудшилась. Мы опасаемся, что это еще больше подорожает".



Семикратный рост населения Кабула с менее чем 1 миллиона человек в 2001 году резко изменил спрос на воду. Отсутствие централизованного управления и регулирования также усугубило проблему на протяжении десятилетий, пишет The Guardian.



В начале 2025 года управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило, что его партнеры получили всего 8,4 миллиона долларов из 264 миллионов, необходимых для реализации запланированных программ в области водоснабжения и санитарии в Афганистане. После бегства западных оккупантов в августе 2021 года международное финансирование в области водоснабжения и санитарии было заморожено еще на 3 миллиарда долларов. Недавнее решение США сократить более чем на 80% финансирование USAID усугубило кризис.



"Все так сильно зависит от помощи, - констатирует Карри. - Мы можем потратить миллионы долларов на краткосрочное решение проблем с водоснабжением и сказать, что мы удовлетворили потребность, но эта потребность будет сохраняться до тех пор, пока не будут найдены более эффективные инвестиции для долгосрочных решений. И именно здесь иностранные правительства на данный момент останавливаются из-за политической динамики".



Местная учительница Назифа говорит: "Вода - это право человека и природный ресурс Афганистана. Это не политический вопрос. Мое сердце обливается кровью, когда я смотрю на цветы и фруктовые деревья в саду, которые засыхают. Но что мы можем сделать? В настоящее время мы живем в условиях военного положения, поэтому точно не можем обратиться к правительству с заявлением о проблеме".



Трубопровод через реку Панджшер - это один из проектов, который, в случае его завершения, может уменьшить чрезмерную зависимость города от подземных вод и обеспечить питьевой водой 2 миллиона жителей. Этапы проектирования этого объекта были завершены в конце 2024 года и ожидают утверждения бюджета, а правительство ищет дополнительных инвесторов для покрытия расходов в размере 170 миллионов долларов.



"У нас нет времени сидеть сложа руки в ожидании бюджета. Мы попали в шторм, из которого не будет выхода, если мы не примем незамедлительные меры, - сказал доктор Наджибулла Садид, старший научный сотрудник по управлению водными ресурсами и член Афганской сети специалистов по водным ресурсам и окружающей среде. - Жители Кабула оказались в ситуации, когда им приходится выбирать между едой и водой. И все же местные жители, с которыми мы беседовали, по-прежнему готовы вкладывать то немногое, что у них есть, в устойчивое решение проблемы. Приоритетным является тот проект, который принесет наибольший непосредственный эффект. Нам просто нужно с чего-то начать".



Андрей Яшлавский