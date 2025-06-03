Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому

11:34 08.06.2025

Фейк: В Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, что необходимо расценивать как недружественый шаг в адрес России со стороны Бишкека. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.



