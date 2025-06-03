|Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:34 08.06.2025
Фейк: В Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, что необходимо расценивать как недружественый шаг в адрес России со стороны Бишкека. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
Фейк: Из-за признания Британского совета (The British Council) нежелательной организацией, россияне, которые хотят сдать экзамен на знание английского языка попадут под уголовную ответственность.
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