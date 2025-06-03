Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта

12:00 08.06.2025

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в 2024 году стала шестой среди крупнейших экономик мира по зависимости от экспорта, при этом сильнее всего на внешнюю торговлю полагается Ирландия - там стоимость поставок за рубеж составляет рекордные 148% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.



РИА Новости проанализировало данные по отношению стоимости экспорта товаров и услуг в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок за рубеж у этих государств составляет 40,7%.



Зависимость России от экспорта по итогам прошлого года была вдвое меньше среднего по миру - всего 21,9%. Примерно столько же от ВВП занимает экспорт в экономиках Индии (21%) и Китая (21,1%), которые расположились на четвертой и пятой позициях соответственно, а также у Индонезии (22,2%), Австралии (23,7%) и Японии (22,8%), занимающих с седьмого по девятое места.



Меньше всего от экспорта зависят США - там поставки товаров и услуг за рубеж составляют всего 10,9% от экономики. В тройку стран с наименьшей долей экспорта от ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).



В то же время выше среднего уровня доля экспорта от ВВП была у Германии (41,8%) и Южной Кореи (44,6%), Польши (52,7%), Швейцарии (72,2%), Нидерландов (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где стоимость экспорта товаров и услуг в прошлом году составила рекордные для крупных экономик 147,6% ВВП.



Экспорт от ВВП %:

1. США - 10,9%

2. Аргентина - 15,3%

3. Бразилия - 17,9%

4. Индия - 21%

5. Китай - 21,1%

6. Россия - 21,9

7. Индонезия - 22,2%

8. Австралия - 23,7%

9. Япония - 22,8%