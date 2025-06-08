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В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
17:04 08.06.2025

В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский
Астана начнет проходить в Лондоне "курс молодого бойца", чтобы подтянуть военную подготовку своих войск

Александр Уральский
Константин Ольшанский
8 июня 2025

Казахстан и Великобритания подписали план военного сотрудничества, который будет действовать в 2025-2026 годах. Подписание документа состоялось с большой помпой в Лондоне.

Для этого организовали целый официальный визит делегации Минобороны Казахстана в Британию. Правда, впечатление смазало то, что делегацию возглавил не сам министр обороны, а лишь руководитель аппарата оборонного ведомства полковник Ербол Кумарбекулы.

Как сообщается в заявлении Министерства обороны Казахстана, соглашение о военном сотрудничестве подразумевает несколько направлений.

Во-первых, британские и казахские военные вместе будут участвовать в миротворческих операциях и обмениваться опытом в этой области. Это включает в себя обучение и подготовку казахстанских военнослужащих для участия в международных миссиях под эгидой ООН и других организаций.

Во-вторых, британцы займутся языковой подготовкой казахских солдат. Тут даже и комментировать ничего не нужно: таким образом, Казахстан пытаются вытеснить с российской орбиты.

Ну и, наконец, в-третьих, казахским военным предлагают обучение в высших военных учебных заведениях Великобритании. Как гордо заявляет Минобороны, это позволит им освоить современные методы ведения боевых действий, логистики и управления.

Звучит более чем странно. Не будем даже говорить, что Казахстан входит в ОДКБ - военно-политический союз бывших советских республик, ведущую роль в котором, безусловно, играет Россия. Именно силы ОДКБ в январе 2022 помогли президенту страны Токаеву подавить мятеж исламистов и остановить гражданскую войну.

Выстраивать международные отношение, в том числе по линии военно-технического сотрудничества - это право любой суверенной страны. Но если вдуматься: Казахстан решил набраться ума-разума у британцев, чья армия не нюхала пороха с момента операции "Шок и трепет" в Ирак (2003 г), когда бритты были на подпевках у янки.

Сегодня ВС Великобритании напоминают дряхлеющего джентльмена, который в далекой молодости был удалым воякой - слабые сухопутные войска, флот, который в силу возраста опасно отправлять в бой, авиация, со времен Второй мировой не воевавшая с серьезным противником. Набираться опыта и знаний у таких учителей - только собственную армию гробить. Об этом хорошо знают в ВСУ. Как раз под непосредственным руководством британцев проводилась десантная операция украинских войск в Крынках, обернувшаяся тысячами гробов и пропавших без вести побратимов.

Тем не менее соглашение между Лондоном и Астаной подписано. Но дело не столько в нем, сколько в политическом векторе, по которому следуют наши соседи и союзники.

Турецкое издание Anadolu, комментируя соглашение, подчеркивает: Великобритания в последние годы все активнее влезает в Казахстан. Причем если поначалу это было экономическое и гуманитарное сотрудничество, то теперь речь зашла уже о военном.

Сначала в Казахстане открывались филиалы британских колледжей и университетов. А в прошлом году в Астане побывал британский министр иностранных дел и бывший премьер Дэвид Кэмерон. Как пишет The Times of Central Asia, Кэмерон привез в Казахстан несколько инвестиционных соглашений.

Одно - с британо-шведской транснациональной фармацевтической и биотехнологической компанией AstraZeneca, второе - с британской компанией Car Park Transformer. Соглашение с последней не так интересно, оно лишь предусматривает строительство придорожных объектов сервиса на национальных и международных автомагистралях Казахстана.

А вот AstraZeneca намерена полностью заполучить контроль над лекарственным рынком Казахстана, который оценивается примерно в 2 млрд долларов.

Anadolu пишет, что Кэмерон привез инвесторов не просто так. Он сразу подписал соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией. Ну и сразу вскрыл карты: Лондон намерен "углублять связи" с Астаной как с ключевым британским партнером в Центральной Азии. То есть именно через Казахстан русофобский режим в Лондоне намерен проецировать свое влияние на всю Центральную Азию.

Президент Касым-Жомарт Токаев недавно провел встречу с премьером Киром Стармером на полях климатического саммита COP29 в Баку, а заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко встретился с послом Великобритании в Казахстане Кэти Лич, пишет DK World News. В общем, британские политики и дипломаты активно окучивают Казахстан.

Великобритания пытается играть все большую роль и во внешней торговле Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли составил примерно $1 млрд. Британцы воспринимают Казахстан прежде всего как сырьевую колонию, покупая нефть, серебро, медь, а взамен отправляют дорогостоящее оборудование, лекарства, бумагу.

В стране функционирует около 550 предприятий с участием британского капитала. Но что самое важное в Казахстане беспрепятственно работают британские НКО (включая те, которые в России уже давно признаны нежелательными из-за подрывной деятельности: Chatham House, The Institute for Statecraft, The John Smith Trust, The British Council и многие другие).

DK World News приводит статистику: общий приток инвестиций из Великобритании в Казахстан с 2005 года превысил $17 млрд. Но, как пишет главный редактор информационного агентства SpecialEurasia Маттео Мелони, инвестиции в Казахстан - для британцев лишь способ получить доступ к транспортным коридорам. Великобритании нужно получить доступ к логистике и природным ресурсам в Центральной Азии. Что лишний раз подчеркивает, по мнению Мелони, неоколониальную сущность Великобритании.

Понимают это в Астане? Конечно. Но в Казахстане с самого начала обретения независимости культивируется такое понятие, как многовекторность развития. В принципе, это нормально. Любое государство стремится выстраивать взаимовыгодные отношения с разными странами и партнерами. Только многовекторность штука очень тонкая.

В один прекрасный момент вчерашний партнер может оказаться господином и начать диктовать свои условия. А возможности избавиться от диктата уже не будет. Британцы - известные мастера по части выстраивания таких схем. На Центральную Азию глаз они положили лет 150 назад.

В 1918 году, под шумок гражданской войны в России, на западном берегу Каспийского моря в Красноводске (ныне это город Туркменбаши) стоял даже английский гарнизон - с пушками, с пулеметами, с кавалерией.

Стоял он там недолго, но взяв под свой контроль судоходство на Каспии, британцы успели вывезти в метрополию немалые объемы хлопка, шерсти, нефти, ковров, драгоценностей, нефти. А отделение английского банка в Ашхабаде нажило огромные суммы, принимая от населения вклады взамен на фиктивные обязательства.

Выбивать британцев из очень удобного "логистического места" Советам пришлось с кровопролитными боями.

История, как известно, имеет свойство повторяться. Если не извлекать из нее уроков.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749391440


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