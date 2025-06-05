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Воскресенье, 08.06.2025
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Пятница, 06.06.2025
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Четверг, 05.06.2025
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    Кыргызстан   | 
О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
20:42 08.06.2025

Подписан Указ "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года"
05.06.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года", согласно которому в целях обеспечения дальнейшего динамичного и комплексного развития Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Утвердить Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2030 года согласно приложению.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– в шестимесячный срок разработать и принять План мероприятий по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года;

– принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего Указа.

3. Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, органам судебной власти, государственным органам и органам местного самоуправления согласовать свои стратегические документы (концепции, стратегии, программы) и планы мероприятий с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года.

4. Управлению политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики осуществлять на постоянной основе мониторинг исполнения Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года.

5. Признать утратившими силу:

- с 1 января 2026 года Указ Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435;

- Указ Президента Кыргызской Республики "О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435" от 30 июля 2024 года № 210.

Документ
https://centrasia.org/i/Kyrgyzstan_Proekt_do_2030.pdf

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749404520


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