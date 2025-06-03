Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 09.06.2025 Украина саботирует достигнутые договоренности и отказывается проводить обмен – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников, Дарья Продина



СВО



На уходящей неделе состоялись переговоры в Стамбуле, итоги которых были обсуждены на высоком уровне в Москве. Было констатировано, что с сегодняшним Киевом, как с террористом, переговоры не имеют смысла. Не хочет он ни мира, ни забирать по достигнутой договоренности тела своих погибших и проводить обмен. На фронте тем временем ВС РФ идут вперед с целью перерезать логистику ВСУ на границе ДНР и Харьковщины, ликвидируют эшелонированную оборону противника в Сумской области. Под Константиновкой враг соскальзывает в окружение, а западнее, у Покровска и Мирнограда, пытается добиться пирровой победы, не отдавая ключевое село.



Сумское направление







Оборона ВСУ на Сумском направлении, поставленная в полосе сел Алексеевка – Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка, начала распадаться под ударами русской армии. Для начала наши войска относительно быстро освободили Алексеевку, сломив сопротивление противника, потом штурмовики добились значительного прогресса в Юнаковке, завязав бои в южной половине села. На западном же крыле наступления, в направлении Сум, ВС РФ заняли Кондратовку. Тем самым оборонительный эшелон ВСУ, проходивший по этой полосе сел, был взят под контроль. Следовательно, наши войска получают возможность фланговыми атаками добить противника в оставшихся под его контролем населенных пунктах на этом рубеже – Андреевке, Варачино и Яблоновке. Последняя, по некоторым данным, уже пала.



Однако, если смотреть глубже, далее на пути русской армии встает второй и ключевой оборонительный эшелон, проходящий по селам Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина. Это последняя преграда перед уже непосредственно Сумским оборонительным районом ВСУ. Преодолеть ее будет трудной задачей. Дистанция между первым и вторым эшелонами составляет около 5 км на всем протяжении зоны наступления ВС РФ, и эта территория представляет собой поля и редкие лесопосадки. Однако на руку нашим штурмовикам играет изобилие сухих балок, передвигаясь по которым, пехота может сблизиться с очередной оборонительной полосой противника.



Тем не менее высока вероятность, что наши части попытаются избежать необходимости пробивать второй оборонительный эшелон ВСУ в лоб. У русских войск есть целых 2 альтернативных варианта действий. Один из них подразумевает атаку – из района пограничного села Горналь в направлении населенного пункта Могрица. Контроль над ним даст ВС РФ "трамплин" для дальнейшего прямого удара во фланг второму оборонительному эшелону ВСУ на пути к Сумам. Важно учитывать, что южнее Могрицы и далее на юго-запад протекает река Псел, которая прикроет южный фланг нашей армии, в случае если русские подразделения пойдут именно этим путем. К тому же единственный в округе автомобильный мост через Псел находится у той же Могрицы, то есть ВС РФ будут плотно и надежно прикрыты местностью от контрмер ВСУ. Последние на уходящей неделе пытались предотвратить само по себе наступление в сторону Сум своей контратакой на курское Теткино, заняв 2 опасные позиции в окрестностях, но были де-факто нейтрализованы.



Краснолиманское направление



В эти дни мотострелки-гвардейцы 144-й дивизии ВС РФ под Красным Лиманом приступили к окружению противника в Зеленой Долине. Это лишь пролог к более масштабной комбинации действий: обвалить передний край обороны ВСУ и начать прорыв в направлении группы сел Шандриголово, Новоселовка, Яровая и Дробышево с целью занятия последних. В случае успеха русская армия приобретает весьма удобный для обороны и удерживания участка "форт" у излучины Северского Донца. У противника, в свою очередь, нет возможности оборонять данную местность, поскольку он не имеет достаточного количества войск в условиях сохраняющихся угроз на соседних участках.



Однако главное, что даст контроль над данными населенными пунктами – это перебить сообщение между Изюмом и Красным Лиманом. В изоляцию вместе с последним попадет еще и Северск со своим гарнизоном. Более того, при систематическом уничтожении импровизированных переправ через Северский Донец стабильный подвоз грузов и переброска личного состава будут крайне затруднены для противника. Неприятель, в свою очередь, в качестве попытки остановить дальнейшую деградацию оперативной картины перебросил из района Северска 115-ю ОМБр. Но по объективным показателям – имеются в виду прежние невосполненные потери личного состава и слабый парк техники, представленные разнообразными БТР и БМП – данное подразделение не сможет сильно повлиять на ход боев.



Русские войска же пробиваются к самому Изюму, двигаясь от недавно освобожденного села Редкодуб. В тех же местах начался и штурм Карповки. Стоит заметить, что противник в этом секторе Краснолиманского направления получил сразу 2 участка нашего прорыва к логистическим маршрутам, критически важным для Северской группировки ВСУ. Украинские войска не в состоянии одновременно реагировать на сразу 2 кризиса, особенно при угрозе получить еще как минимум один – в районе Торского и Заречного. Следовательно, "перекрытие кислорода" неприятелю в Северске и Красном Лимане – это вопрос хоть и не кратчайших сроков, но отнюдь не отдаленной перспективы.



Константиновское направление (восточный сектор)



Тем временем к востоку от Константиновки ВС РФ приступили к ликвидации украинских частей в оперативном выступе между Торецком и Часовым Яром. Ударом со стороны торецкого микрорайона Дружба наши части атаковали позиции противника и опрокинули его, тем самым фактически овладев селом Дылеевка. Оттуда враг бежал в соседние населенные пункты Белая Гора и Александро-Шультино. Чуть западнее русские подразделения также теснят неприятеля в районе поселка станции, также носящей название Дылеевка.



По всей видимости, перед ВС РФ поставлена задача рассечь украинские оборонительные порядки к востоку от Константиновки и выйти на соединение с 98-й гвардейской ВДД в районе Предтечино. Так части ВСУ, развернутые на позициях по западному берегу канала Северский Донец – Донбасс между Часовым Яром и Торецком, будут окружены. Силы противника в указанном секторе оцениваются условно в 2 мотопехотные бригады смешанного состава. Однако маловероятно, что такая группировка будет рисковать попаданием в "котел".



Наступление 98-й дивизии на Ступочки и продвижение из района Торецка обесценили полевые укрепы противника на протяжении 8 км, которые тот в скором времени может начать бросать и отступать в Константиновку. Эти позиции, которые ВСУ начали возводить еще в 2023 году, когда шла битва за Бахмут (Артемовск), чтобы не дать нашим силам вклиниться в оборонительный периметр между еще не тронутыми боями Торецком и Часовым Яром. Теперь же некогда одна из самых крепких полос обороны ВСУ утратила свое назначение вчистую. Штурм Предтечино уже начат, вот-вот начнутся бои за Белую Гору, и противнику от канала Северский Донец – Донбасс надо отступать и подальше, причем очень быстро. ВСУ в очередной раз в шаге от "бутылочного горла", коридор на Константиновку с каждым днем сужается. Потеря населенных пунктов Предтечино и Белая Гора закупорит его немедленно.



Покровское направление



А на Покровском направлении русские войска приступили к штурму Новоэкономического, одного из ключевых узлов обороны ВСУ, с юга и востока одновременно. Благодаря этому нашим подразделениям удалось в короткий срок овладеть как южной частью населенника, так и соседней Николаевкой. Обороняться, сохраняя противника на дистанции от населенного пункта проще, однако штурмовые подразделения ВС РФ именно в ближнем бою великие мастера. Украинская тактика всегда ставила во главу угла акцент на том, что главное не допустить сближения русских бойцов со своими позициями, иначе это почти гарантированный проигрыш ВСУ. Потеряв передовые позиции в Новоэкономическом, неприятель против всякой логики теперь вынужден "сжигать" контратаками свои мотопехотные подразделения, лишь бы не допустить полной утраты села, совершенно не думая о средствах и последствиях.



На западном фланге боев за Покровско-Мирноградскую агломерацию оперативная пауза также закончилась. Вновь идут интенсивные бои за село Удачное, есть основание говорить о хороших перспективах для русской армии. На руку ВС РФ играет, прежде всего, "тасовка" вражеских подразделений внутри оборонительного района, а также переброска части сил на подмогу своим на границе ДНР и Днепропетровской области. Стоит предположить, что наши войска смогут продолжить операцию по перебиванию трассы Е-50, соединяющей Покровск с Павлоградом, а в совокупности действия ВС РФ на флангах Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ преследуют цель нарушить его снабжение.



Встреча состоялась



2 июня, как и было оговорено, в Стамбуле состоялся новый раунд переговоров Москвы и Киева. Уже после них замглавы МИД Рябков подчеркнул, что произошедшие накануне украинские террористические атаки – подрывы мостов и последующие железнодорожные катастрофы, удары по аэродромам – были именно попыткой сорвать переговоры. И тем не менее, Россия не отменила встречу, на которой произошел обмен меморандумами.



Считать наш документ меморандумом, впрочем, нелегитимный Зеленский скоро отказался, заявив, что это ультиматум, который Киев не воспринимает всерьез. Тем не менее удалось достичь гуманитарной подвижки и договориться о новом обмене пленными – ранеными, тяжелобольными и молодыми. Отдельной статьей обмена стали тела погибших. Глава российской делегации особо отметил, что все они идентифицированы, то есть могут быть переданы родственникам для похорон. Киев очень скоро показал, что эту оговорку Мединский, отметившийся также жесткой речью о "тысячах похищенных украинских детей", допустил не просто так.



Мертвые слишком дорого стоят



В Стамбуле переговорщики условились о передаче тел в промежуток с 7 по 9 июня. В субботу же, в оговоренный день, когда на границу привезли первую партию тел погибших ВСУшников, украинская сторона махнула хвостом, заявив, что с ней не согласовали эту дату, и потому тела она отказывается принимать. Приемку же, как и обмен живыми, Украина переносит "на неопределенный срок". Официально причина такого поведения Киева, который всегда так ратует за своих "героев", неизвестна, а на самом деле считывается легко.



Все дело в деньгах, в 15 млн гривен, которые ранее правительство обещало выплачивать семье каждого погибшего – но не пропавшего без вести. Москва же разом передает 6 тыс идентифицированных погибших – то есть, по сути, придется платить 15 млн по 6 тыс раз, и даже если такие деньги есть в наличии, тем более отдавать их никому не захочется. В ответ на это губернатор Запорожской области Балицкий начал публиковать списки "золотого груза 200", чтобы родные погибших знали, как с ними поступает их власть.



Кто ведет переговоры с террористами?



После Стамбула президент России Путин провел совещание с членами правительством, на котором прежде всего обсуждались итоги переговоров и произошедшие накануне теракты. Глава СК Бастрыкин доложил лидеру РФ о ходе расследования железнодорожных катастроф в Курской и Брянской областях, которые были признаны терактами.



Киев же продолжает настаивать на том, что реальных результатов по мирному урегулированию можно добиться только прямой встречей глав государств – Путина и нелегитимного Зеленского. Но о какой встрече может идти речь, когда на нее вызывают настоящие террористы? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, задался вопросом президент РФ. Сегодняшнему Киеву, оставалось только констатировать, мир не нужен.



Вчера, 7 июня, главным событием недели стала так называемая "гонка ответок" за наносимые сторонами удары по тылу и какой на деле должна быть реакция России на действия Украины. Источник - Readovka

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