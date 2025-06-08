 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
01:45 09.06.2025

Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума
Главная цель Трампа – возродить американскую промышленность – сбывается с точностью до наоборот

08.06.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Новый доклад американского аналитического центра "Институт Людвига ко всеобщему экономическому процветанию" (LISEP) показал, что "истинный уровень безработицы" в США составляет 24,3%, что в шесть раз превышает официальные данные Бюро статистики труда (4,2%).

"В течение многих лет федеральное правительство говорило нам, что уровень безработицы в США очень низкий. Все знают, что это полная чушь", – прокомментировал доклад LISEP известный американский экономический блогер Майкл Снайдер.

Несмотря на федеральные отчеты, свидетельствующие о стабильности рынка труда, новые данные LISEP раскрывают гораздо более мрачную реальность для американцев, особенно чернокожих и испаноязычных. По данным LISEP, третий месяц подряд функциональная безработица превышает 24% и продолжает расти.

"Мы сталкиваемся с рынком труда, где почти каждый четвертый работник является функционально безработным, и текущие тенденции не показывают никаких признаков улучшения, – заявил президент LISEP Джин Людвиг. – Суровая реальность заключается в том, что слишком много американцев все еще с трудом сводят концы с концами".

LISEP определяет функциональную безработицу (functional unemployment) как совокупность лиц, не имеющих работы, лиц, неспособных обеспечить себе постоянную занятость, и лиц, получающих заработную плату на уровне бедности – менее 20 000 долларов США в год с учетом инфляции.

Среди чернокожих работников функциональная безработица достигла 26,7%, в то время как у белых работников наблюдалось ее небольшое снижение до 23%. Этот показатель для испаноязычных работников поднялся до 28,2%, оставаясь самым высоким среди зарегистрированных групп населения. Проявился также устойчивый гендерный разрыв: функциональная безработица среди мужчин выросла до 20%, в то время как у женщин, хотя и наблюдается небольшое улучшение, по-прежнему наблюдается значительно более высокий показатель – 28,6%.

Аналитики LISEP считают сам термин "функциональная безработица" принципиально неверным, используя другой: "истинный уровень безработицы" (True Rate of Unemployment -TRU).

Исследовательская работа LISEP "Измеряя лучше" (Measuring Better) вскрывает в официальной методике измерения безработицы, называя их вводящими в заблуждение и устаревшими. Вместо этого LISEP предлагает подход, который "отражает реальные экономические реалии большинства американцев, особенно тех, кто принадлежит к рабочему и среднему классу, то есть тех слоев населения США, которые давно уже далеки от процветания".

"Данные о безработице в том виде, в каком они публикуются, имеют некоторые недостатки, – сказал Джин Людвиг в интервью CBS MoneyWatch. – Например, вас считают трудоустроенным, если вы проработали хотя бы один час за предыдущие две недели. Таким образом, вы можете быть бездомным и жить в палаточном городке, но при этом проработать один час и быть учтенным, независимо от того, насколько низкооплачиваемым может быть этот час".

Методология, лежащая в основе TRU, учитывает как "занятых" только тех, кто работает полный рабочий день и получает заработную плату выше уровня бедности, исключая работающих неполный рабочий день, и тех, кто зарабатывает менее 20 000 долларов в год. В LISEP утверждают, что такой подход дает более точное понимание экономического благополучия и информирует о принятии более эффективных решений по распределению ресурсов.

"Общественность выиграет от обязательства экономических политиков принять стабильный курс действий, основанный на реальных показателях, который лучше служит интересам работающих американцев", – считает Джин Людвиг.

В текущей реальности американский политикум интересы работающих американцев игнорирует, публикуя, по сути, фальсифицированные данные о безработице в США.

Неудивительно, что, согласно новому опросу Talker Research, финансовый стресс достиг исторического максимума для 70 процентов американцев.

"Американцы тонут в денежных заботах, и это серьезно сказывается на их психическом здоровье. Новый опрос показывает, что 70% американцев говорят, что их финансовый стресс достиг исторического максимума, а более трех четвертей чувствуют себя совершенно одинокими в своей борьбе с финансовым давлением.

Хуже того, эта финансовая напряженность влияет на общее благополучие людей: 20% сообщили об ухудшении психического здоровья за последний год.

Результаты опроса 2000 человек дают тревожную картину того, как экономическое давление меняет отношение американцев как к психическому, так и к физическому здоровью", – говорится в отчете социологов.

Опрос показал, что 40% респондентов были вынуждены пропускать работу или учебу, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, то есть избавиться от гнетущего состояния психики. "Все больше людей связывают точки между своим финансовым положением и своим эмоциональным благополучием", – сказала Дана Удалл, доктор философии, вице-президент поведенческого здоровья в компании Included Health. "Мы видим, что все больше людей осознают, насколько тесно связаны между собой психическое и физическое здоровье. Даже такие факторы, как наше финансовое благополучие, действительно оказывают значительное влияние".

Исследование выявило тесную связь между психологическим и физическим здоровьем. Около 41% респондентов заявили, что страдают от хронической физической боли, а 70% считают, что их психические расстройства напрямую влияют на их физическое состояние.

При этом ни психически, ни физически средний американец здоровей в обозримой перспективе не станет, так как стоимость жизни неудержимо растет.

Например, средняя цена за фунт говяжьего фарша, согласно данным Бюро статистики труда, в апреле достигла рекордно высокого уровня в 5,80 доллара. Это почти на 50% больше, чем пять лет назад.

Инфляция – одна из основных причин, по которой потребительские настроения в США только что почти достигли самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Индекс потребительских настроений снизился до 50,8 с 52,2 в апреле, по предварительным данным за май. Это второй самый низкий показатель за всю историю наблюдений после июня 2022 года.

Прогноз по изменению цен также изменился в худшую сторону. Ожидаемая инфляция в следующем году выросла до 7,3% с 6,5% в прошлом месяце, а долгосрочные инфляционные ожидания выросли до 4,6% с 4,4%.

И перспективы на ближайшие месяцы ничуть не радужные.

Согласно индексу опережающих экономических показателей (LEI), краткосрочные перспективы экономики США в апреле существенно ухудшились.

Индекс LEI (сводный показатель нескольких экономических факторов) упал на один процент до 99,4 в апреле, зафиксировав пятое ежемесячное снижение подряд и самое резкое падение с марта 2023 года. За шесть месяцев, закончившихся в апреле 2025 года, LEI упал на два процента, что соответствует темпам снижения, зафиксированным за предыдущие шесть месяцев.

"Резкое снижение индекса LEI является одним из нескольких предупреждающих сигналов, поступивших из экономики США в последние месяцы на фоне неопределенности торговой политики и связанного с этим ухудшения потребительских настроений", – отмечает экономический портал The Conference Board.

При этом главная цель Трампа возродить американскую промышленность сбывается с точностью до наоборот.

Крупнейшие американские автопроизводители и их поставщики рассматривают возможность переноса производства некоторых запчастей в Китай из-за приостановки экспорта китайских редкоземельных металлов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Исход американских промышленников из вздернутой на тарифную дыбу страны бегством автопрома не ограничится.

Это еще более подвинет рассудок миллионов американцев.

Вот ведь как бывает: хотел сделать Америку великой, а на поверку свел с ума.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749422700


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