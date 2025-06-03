Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина

02:08 09.06.2025

В КР по результатам 2024 г. объем продукции текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий достиг 20,5 млрд сомов, что на 15% больше, чем в 2023 г. При этом наибольшая доля -85% приходится на производство одежды, и 12% - на текстильное производство.



Внедрение современных логистических и технологических решений открывает перед производственниками новые горизонты, позволяя выпускать продукцию, отвечающую самым высоким международным стандартам качества.



В 2024 г. в легкой промышленности было занято около 130 тыс. человек, большинство из которых работают именно в производстве одежды. Это говорит о том, что легкая промышленность не только обеспечивает высокие экономические показатели, но и играет важную социальную роль, создавая рабочие места для тысяч кыргызстанцев.



