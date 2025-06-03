|Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
02:08 09.06.2025
В КР по результатам 2024 г. объем продукции текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий достиг 20,5 млрд сомов, что на 15% больше, чем в 2023 г. При этом наибольшая доля -85% приходится на производство одежды, и 12% - на текстильное производство.
Внедрение современных логистических и технологических решений открывает перед производственниками новые горизонты, позволяя выпускать продукцию, отвечающую самым высоким международным стандартам качества.
В 2024 г. в легкой промышленности было занято около 130 тыс. человек, большинство из которых работают именно в производстве одежды. Это говорит о том, что легкая промышленность не только обеспечивает высокие экономические показатели, но и играет важную социальную роль, создавая рабочие места для тысяч кыргызстанцев.
Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником
08 Июнь 2025
Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил работников легкой промышленности Кыргызской Республики с профессиональным праздником.
Текст поздравления:
"Уважаемые работники легкой промышленности Кыргызской Республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника легкой промышленности! Легкая промышленность, в которой 90% приходится на швейное производство - одна из важнейших отраслей нашей экономики. Она сегодня играет ключевую роль в развитии страны - является важнейшим фактором обеспечения занятости населения, источником доходов как значительной части населения страны, так и государственного бюджета.
Ваш труд, ваша преданность делу, высокий профессионализм и ответственность позволяют нашей продукции уверенно занимать свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынках.
С гордостью отмечаем успешную работу предприятий швейной, трикотажной и кожевенной промышленности. Внедрение современных логистических и технологических решений открывает перед нами новые горизонты, позволяя выпускать продукцию, отвечающую самым высоким международным стандартам качества.
Развитие электронной торговли значительно расширяет возможности наших производителей - товары кыргызстанских предприятий успешно представлены на крупнейших мировых маркетплейсах, завоевывая доверие и уважение потребителей ближнего и дальнего зарубежья. Это показатель конкурентоспособности и высокого качества, достигнутый вашим талантом и неустанным трудом.
Особую гордость вызывает и признание наших дизайнеров и мастеров за рубежом, ведь одежду отечественного производства выбирают и мировые знаменитости.
Благодаря их таланту и креативному подходу, весь мир узнает о богатстве и красоте кыргызской культуры. Они представляют страну на международных подиумах, участвуют в престижных выставках и модных показах, формируя положительный имидж Кыргызстана как страны с сильной творческой школой и глубокими традициями.
С каждым годом улучшаются показатели развития отрасли. По результатам 2024 года объем продукции текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий достиг 20,5 млрд сомов, что на 15% больше, чем в 2023 году. При этом наибольшая доля -85% - приходится на производство одежды, и 12% - на текстильное производство.
В 2024 году в легкой промышленности было занято около 130 тысяч человек, большинство из которых работают именно в производстве одежды. Это говорит о том, что легкая промышленность не только обеспечивает высокие экономические показатели, но и играет важную социальную роль, создавая рабочие места для тысяч кыргызстанцев.
Ваш ежедневный труд, ваш профессионализм - залог успеха и дальнейшего развития легкой промышленности. Но мы не остановимся на достигнутом. Для устойчивого роста отрасли необходимо и дальше повышать производительность труда, расширять производство и усиливать экспортный потенциал.
Государство продолжит оказывать вам всестороннюю поддержку - развивать инфраструктуру, стимулировать модернизацию предприятий, расширять рынки сбыта и готовить квалифицированные кадры, чтобы создавать еще более конкурентоспособную продукцию.
Благодарю каждого из вас за вклад в развитие легкой промышленности, за вашу самоотверженность и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений и успехов в вашем важном деле!".