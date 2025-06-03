 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:51 09.06.2025

Раскрыты причины отказа Украины от передачи тел военных: Зеленский хочет сохранить позиции
"Для Зеленского это неудобно": эксперт оценил поведение Киева в рамках передачи тел военных

Во время переговоров в Стамбуле между Киевом и Москвой была достигнута договоренность о передаче 6000 тел украинских военных. Однако все пошло не по плану. Украина намеренно срывает обмен телами - ей просто невыгодно их возвращать.

7 июня российская сторона, согласно Стамбульским договоренностям, привезла в назначенное место 1212 тел погибших украинских военных. Украине также был передан первый список из 640 военнопленных для обмена. Однако, как сообщил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, все пошло не по плану: тела не были приняты, обмен военнопленными не состоялся, а на место даже не прибыла группа переговорщиков.

Происходящее казалось сюрреалистичным: стоит целый конвой с телами погибших солдат, но выясняется, что на той стороне их никто не ждет... Как прокомментировала происходящее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киеву свои граждане не нужны ни живые, ни мертвые. "Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", - подчеркнула Захарова.

Тем временем на Украине достаточно скромно комментируют срыв намеченного обмена пленными и передачи тел погибших. Как сообщается в заявлении украинского Координационного штаба, все дело в том, что якобы не была согласована дата. "Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса", - отмечается в сообщении.

Несмотря на упрек в сторону Москвы о несогласовании даты, утром воскресенья Украина все еще не отправила официальное уведомление России о времени старта передачи. "Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - подчеркнул генерал-лейтенант Александр Зорин.

Как оценивают эксперты, такая странная ситуация с передачей тел может быть связана с несколькими причинами. Во-первых, принять тела - значит уже согласиться с тем, что реальный масштаб украинских потерь гораздо больше, чем заявляется официальными лицами. Так, например, в ходе интервью с британским журналистом в начале 2025 года Зеленский заявил, что за время СВО погибло порядка 45 100 украинских военных. Получается, что 6000 - это более 13% от этого числа. Тем очевиднее смысл заявлений главы Украины о том, что из 6 тысяч тел военных, которые должен получить Киев, опознано только 15%. Он тогда подчеркнул, что "очень важно все проверить", так как "у нас уже был случай, когда телами наших солдат они передавали тела своих убитых солдат".

Во-вторых, придется выплачивать деньги семьям погибшим и обеспечивать им пожизненные льготы. Согласно расчетам украинского издания "Страна", возврат шести тысяч тел погибших в бою военных будет означать для украинского бюджета 90 миллиардов гривен выплат - это почти 10% военного бюджета Украины на весь нынешний год.

В-третьих, самое очевидное - эти тела нужно будет где-то разместить. Для проведения судебно-медицинских экспертиз приспособлены не все морги, а состояние тех помещений, куда могут принять погибших, оставляет желать лучшего. Для захоронений на кладбищах также уже критически не хватает места. Так что одномоментный приезд большого количества тел погибших станет большой проблемой для региональных властей и может перерасти в скандал.

Риск скандала особенно высок, учитывая то, что российская сторона начала постепенно публиковать списки тех погибших военных, которые должны были быть переданы Киевом. "Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших", - написал губернатор Запорожской области Балицкий. По его словам, украинская сторона не забрала тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть масштабы потерь и избежать выплаты компенсаций семьям.

Однако, как отметил в разговоре с "МК" политический эксперт, журналист издания "Украина.ру" Василий Стоякин, финансовые вопросы имеют место быть, но это не основная причина срыва договоренностей: "Российские эксперты в основном высказывают версию о том, что это связано с финансовыми вопросами. Выглядит это, конечно, убедительно, но неоднозначно. Дело в том, что практика предоставления тех же пособий семье погибшего солдата достаточно сложная. Кроме того, Украине в плане финансов на все наплевать, потому что у них все равно нет своих денег. Так что эти соображения, наверное, имеют значение, но вряд ли первоочередное".

Основная же причина, как считает эксперт, заключается в желании Зеленского сохранить свою позицию в переговорах. "Украинская сторона не хочет утратить свою самостоятельную позицию в переговорах. Соглашаться сейчас на обмен - значит идти на поводу у России, которая это сама предложила в качестве гуманитарного одностороннего акта. Для Зеленского это неудобно. Он старается для себя выбить лидирующие позиции", - объяснил Стоякин.

Однако самое паскудное со стороны киевского режима заключается не в том, что на границе стоят фуры с трупами украинских военных - это на их совести. Стороны договорились не только на передачу тел, но и на репатриацию тяжелораненых и больных, а также на обмен пленными в возрасте до 25. Теперь же эти процессы под вопросом, и вот это уже - по-свински.

Елизавета Калашникова

Источник - МК
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