|Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
15:53 09.06.2025
Алмазбек Акматалиев освобожден от должности ректора Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
09.06.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Акматалиев Алмазбек Акматалиевич освобожден от занимаемой должности ректора Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.
Айгюль Калчакеева назначена ректором Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
09.06.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Калчакеева Айгюль Муратовна назначена ректором Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова.