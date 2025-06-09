Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева

15:53 09.06.2025

Алмазбек Акматалиев освобожден от должности ректора Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

09.06.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Акматалиев Алмазбек Акматалиевич освобожден от занимаемой должности ректора Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.



