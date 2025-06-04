 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
20:59 09.06.2025

Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
Человечество скачет на литиевой бомбе, прекрасно зная - рванет так, что мало не покажется

Иван Рыбин

Готово ли человечество к применению электроэнергии? Казалось бы, странный вопрос, без нее нашей цивилизации не будет. Все верно, но есть нюансы. Чрезмерное увлечение различными новомодными аккумуляторными устройствами, в которых применяются технологии, не прошедшие всесторонних испытаний, становится очень опасной тенденцией.

Автовоз Morning Midas перевозил более 3000 легковушек из Китая в Мексику, но до пункта назначения судно не добралось. На половине пути на борту случился сильнейший пожар, с которым команда справиться не смогла. Загорелись электромобили, и огонь с них перекинулся на весь остальной груз. Морякам пришлось эвакуироваться, к счастью, никто не пострадал.



Обычные автомобили, с ДВС, конечно, тоже могут загореться. Однако самопроизвольно ГСМ не воспламеняются, заправленный автомобиль может стоять годами и десятилетиями, он не загорится. На электромобилях "топливо" в аккумуляторах, вроде как все тоже должно быть безопасно.

Ан нет, все как раз наоборот. Хваленые электромобили Tesla горят по всему миру, недавно несколько таких пожаров случилось и в Москве. Причем, как говорится, подобные аварии пошли косяком. В чем дело?

"Возгорания - типичные проблемы для электромобилей в целом. Известны случаи возгорания и электрических автомобилей Nissan, и Hyundai. Это связано с типом аккумуляторов: литий-ионные батареи очень не любят перегрева, и если нарушена система охлаждения, это может привести к короткому замыканию. В результате любая батарея в любом устройстве, в том числе в телефоне, в коптере, может привести не просто к возгоранию, но еще и к взрыву", - объясняет ведущий программы "Городская автомобильность" Павел Федоров.

В США масштаб проблемы намного больше. Представители компании-производителя утверждают, что авто Tesla поджигают злоумышленники, которые по какой-то неведомой причине очень не любят персонально Илона Маска. Быть может, и такие случаи были, однако пока ни одного "тесло-герострата" задержать не удалось. Существовали ли они вообще?

Причем самовоспламеняются и электромобили иных производителей - китайские, японские, европейские и американские тоже. По всей нашей планете. Вот тут владелец Tesla точно не при чем, но про это почему-то помалкивают. Так как в целом посыл получается не очень позитивный. Не модный.

Если просуммировать все эти случаи, стоит признать - "высокие технологии", которыми люди сейчас балуются, крайне опасны. Счет жертв пошел уже на многие тысячи, причем большая часть подобных инцидентов замалчивается и просто не попадает в статистику. Что вообще происходит?

"Заговор молчания" объясняется просто - если начать собирать честную статистику и проводить ее анализ, то выяснится, что электромобили намного опасней обычных авто с ДВС. Точнее, это уже и так понятно, но, как говорится, на бытовом уровне. Нужны исследования от именитых компаний, которые это подтвердят. Но их нет.

И не будет. В противном случае на так называемом "зеленом переходе" ("зеленой повестке", прочие красивые названия) придется поставить крест. Илон Маск тут не при чем, он просто вовремя подсуетился и заработал денег на "прогрессивной" тенденции, которая возникла как бы сама по себе. Но сами по себе в этом мире даже кошки не родятся.

Главным "толкачом" всевозможных "зеленых" технологий является американская корпорация General Electric, ее аналитическое подразделение с должной регулярностью выдает всякие исследования о перспективах электромобилей, альтернативной (солнечной, ветряной, иной) энергетики и т. д. Пресса моментально раскручивает всевозможные "передовые тенденции", они объявляются прогрессивными и перспективными.

Структура собственности GE довольно сложна, но известно, что основными ее акционерами являются крупные американские инвестиционные фонды. А они, в свою очередь, контролируются американскими же банками. Любопытно, что сама корпорация в деле производства всевозможного "зеленого" оборудования особо не усердствует, делает понемногу, но скорее в рекламных целях.

Итак, за всем стоит крупный капитал, банкиры-космополиты. Которые, помимо всего прочего, контролируют и добычу нефти. Не только в США, но и в других странах. Месторождения в том же ОАЭ только формально принадлежат арабам, распоряжаются ими не они. А чтобы никто не сомневался, в стране расположены американские военные базы.

"Массовое производство электромобилей только ухудшает ситуацию с выбросами углерода. Только замена автомобилей на ископаемом топливе на электрические не решит проблему „углеродной нейтральности". Производство 9 млн электромобилей в одной только Японии не уменьшает, а увеличивает выбросы углекислого газа. Все потому, что в Японии до 80% электроэнергии производится на тепловых (угольных и газовых) станциях", - говорит глава Toyota Motors Акио Тойода.

Не только в Японии - это происходит про всему миру. Атомную энергетику объявили вне закона, а заряжать авто электричеством получается в 2,5−3 раза дороже, чем просто лить в бак ГСМ. Выгода очевидна - если всех пересадить на электромобили, нефти можно продавать в разы больше.

А бомбу практически каждый из нас таскает в кармане. "Литиевые батареи современных мобильных телефонов запасают большие объемы энергии, при этом не терпят перегрева и могут загореться и даже взорваться при температуре 50 градусов.

С развитием прогресса мощности батарей телефонов только растут, как и объемы энергии, которые в них запасаются. Это не только полезно и удобно, но и опасно, если пользоваться устройством беспечно, ведь мало кто задумывается, что накопленная в литиевой батарее энергия однажды может выплеснуться единоразово огромной волной", - предупреждает инженер международной группы "Россия сегодня" Юрий Артамонов.

И не только при 50 градусах. На днях на борту летевшего Петербурга в Якутск самолета загорелся и взорвался пауэрбанк, борт пришлось срочно сажать. К счастью все остались живы. Повезло. Регулярно самопроизвольно воспламеняются смартфоны, причем не только модные iPhone, но и все прочие. Так что "персональная бомба" - это не фигура речи.

Технологии должны развиваться, тут даже спорить бесполезно. Но не в угоду крупному капиталу. Пока же в массовое производство идут непроверенные новинки, опасность которых для потребителей никто толком не исследовал. Это касается и электромобилей, и смартфонов с особо мощными батареями, и аккумуляторного инструмента, и прочих гаджетов.

По большому счету, до грамотного использования "мобильного электричества" человечество еще не доросло, нужно продолжать исследования и совершенствовать технологии. Однако пока на первом месте стоит прибыль, надеяться на это не приходится. И всемирная "аккумуляторная гонка" выглядит очень пугающе.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749491940


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