СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия

20:59 09.06.2025

Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия

Человечество скачет на литиевой бомбе, прекрасно зная - рванет так, что мало не покажется



Иван Рыбин



Готово ли человечество к применению электроэнергии? Казалось бы, странный вопрос, без нее нашей цивилизации не будет. Все верно, но есть нюансы. Чрезмерное увлечение различными новомодными аккумуляторными устройствами, в которых применяются технологии, не прошедшие всесторонних испытаний, становится очень опасной тенденцией.



Автовоз Morning Midas перевозил более 3000 легковушек из Китая в Мексику, но до пункта назначения судно не добралось. На половине пути на борту случился сильнейший пожар, с которым команда справиться не смогла. Загорелись электромобили, и огонь с них перекинулся на весь остальной груз. Морякам пришлось эвакуироваться, к счастью, никто не пострадал.



