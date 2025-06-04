|ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
00:05 10.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июня в разрезе СВО. Русские войска отрезали ВСУ возможность отступать с позиций к югу от Клебан-Быкского водохранилища. 90-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ широким фронтом вошла в Днепропетровскую область. Испанская пресса сообщила, что в гражданских домах ВСУ организуют сборку и оснащение дронов. Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, чей возраст не достиг 25 лет.
Конец оперативного выступа
Русская армия к югу от Константиновки поставила "мат" украинскому оперативному выступу благодаря рывку штурмовиков от Зари к Александро-Калиново. Таким образом, единственная полноценная дорога, по которой мог выходить противник, огибая с запада Клебан-Быкское водохранилище, перерезана. Кроме того, этот рывок означает очень скорый коллапс обороны ВСУ в соседнем селе Яблоновка. Украинские подразделения там фактически оказались в охвате, бои на данном рубеже можно считать проигранными противником. Для одновременного удержания и Яблоновки, и Александро-Калиново у неприятеля нет никаких возможностей, несмотря даже на недавно полученные мощные подкрепления. Все внимание украинского командования сосредоточено на сельской полосе Русин Яр – Степановка – Бересток. Именно там ВСУ готовятся встречать ВС РФ, чтобы помешать атаке на саму Константиновку.
Восточнее Клебан-Быкского водохранилища русские войска начали наступление в направлении Катериновки со стороны северных окраин Щербиновки. Командование ВС РФ таким образом хочет перерезать противнику путь отхода.
Важно отметить, что ВСУ в настоящее время имеют только один относительно безопасный маршрут, чтобы покинуть "котел". Он пролегает по плотине на восточном берегу водоема, однако неприятелю придется двигаться малыми группами, и разумеется, без тяжелой техники. Но эта дорога сохраняется лишь до тех пор, пока ВСУ удерживают Катериновку, ведь без нее даже приблизиться к водохранилищу у украинских подразделений не получится. Данное село – последняя надежда неприятеля просочиться к своим на север, далее у русских войск уже никаких препятствий нет, кроме зачистки территории от разрозненных групп противника.
В отличие от предыдущих малых окружений, где улов ВС РФ в виде пленных был весьма скромен, в актуальной ситуации перспективная добыча будет посолидней. Пополнения числа военнопленных, прежде всего, стоит ждать из района крупных сел Петровка и Щербиновка. Там обороняются подразделения НГУ, которые в условиях глубокого охвата и постоянной скованности боем просто не имеют возможности сняться с позиций. Единственное, что может предпринять противник, – это заминировать свои же позиции, не давая ВС РФ сесть ему на хвост, и под покровом ночи попытаться уйти через дамбу. Однако шансов выскользнуть из "котла" мало, любые маневры неприятеля пресекаются при помощи дронов и артиллерии.
Административная граница преодолена
90-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ официально вошла на территорию Днепропетровской области. Если раньше сообщения о том, что наши войска пересекли административную границу ДНР и Днепропетровщины касались разведгрупп, которые, как говорится, "заходили-выходили", то теперь речь идет о том, что ВС РФ обустраивают там долговременные позиции.
Участок, где русские танкисты пробили административную границу, находится за селом Орехово, которое ранее было оставлено украинскими войсками. Фронт атаки наших сил на Днепропетровскую область составляет без малого 5 км и пролегает от Орехово до Котляровки.
В скором времени ожидается прорыв административной границы и южнее, в районе Вольного и Зеленого Поля. В той полосе боев русским передовым подразделениям до Днепропетровщины осталось порядка 3–5 км.
"А нас-то за що"
Испанское издание El Pais сообщило, что украинские мастерские по сбору разного типа дронов развернуты в частных домовладениях. По информации газеты, в такого рода помещениях за сутки собирается от 20 до 100 FPV-дронов. El Pais также подчеркивает, что снаружи сборочный цех похож на обычный частный дом и ничто не выдает того, что это де-факто полноценный малый военный объект.
В этой связи стоит остановиться на том, что военные администрации прифронтовых областей незалежной не упускают шанса показать кадры того, как корректируемая бомба или дрон ВС РФ уничтожает "гражданский дом". Это выставляется как очередное проявление "варварства" нашей армии. Однако украинская пропаганда никогда не расскажет, что внутри жила не семья, а сборщики дронов или военные. Множество частных домовладений в прифронтовых регионах незалежной давным-давно оставлены гражданскими, которые либо покинули страну вовсе, либо переехали подальше от боев. Соответственно, "свято место пусто не бывает", пустующие площади занимают либо военные, устраивая "казарму" в гражданском доме, либо же в нем, как сообщила газета El Pais, собирают "адские машины".
А как ВС РФ узнают, какой дом жилой, а какой не то, чем кажется? За линией фронта находится множество положительно настроенных по отношению к России граждан Украины. Они разными методами и оповещают русскую армию о том, что в селе или пригороде появились отнюдь не замечательные соседи.
Обмен военнопленными
Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Стороны возвращают на родину военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста. Наши солдаты в данный момент находятся на территории РБ, где они получают медицинскую и прочую квалифицированную помощь.
Формула, по которой происходил обмен, неизвестна. Однако это лишь первый и один из этапов масштабной гуманитарной акции, соглашение о которой было достигнуто в ходе переговоров делегаций РФ и незалежной в Стамбуле. В перспективе на обмен пойдут также тяжелораненые и больные. Стоит упомянуть и тот факт, что украинская сторона по-прежнему отказывается принимать тела своих убитых.
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