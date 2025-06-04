 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.06.2025
00:05  ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
Понедельник, 09.06.2025
20:59  СП: Во имя чего в Тихом океане горят 3000 жертв зеленого безумия
15:59  "Соглашение Мар-а-Лаго": Америку не спасет, а мир может подвести к войне, - Валентин Катасонов
15:53  Ректором Академии госуправления Кыргызстана назначена Айгюль Калчакеева
13:04  Британия буднично и без барабанного боя объявила войну России, - Владимир Корнилов
02:51  МК: Раскрыты причины отказа Украины принять тела военных
02:08  Легкая промышленность Кыргызстана находится на подъеме. Поздравления главы Кабмина
01:45  Средний класс Америки приказал долго жить и ускоренно сходит с ума, - Владимир Прохватилов
00:05  Украина саботирует стамбульские договоренности – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 08.06.2025
20:42  О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года
17:04  В Казахстане решили, что британская армия круче российской и стали учить английский, - СП
12:00  Россия стала шестой среди крупных экономик с самой низкой зависимостью от экспорта
11:34  Фейки: в Кыргызстане тайно снесли памятник Ленину, в России сажают в тюрьму за экзамен по английскому
11:00  Кабул рискует стать первым современным городом, в котором не останется воды
10:20  В МВД РФ советуют притворяться неподходящей жертвой в разговоре с мошенниками
01:40  НГ: Большинство грузин разочаровались в ЕС. Тбилиси и Москве следует развивать публичную дипломатию
00:30  Синьхуа: Д.Трамп заявил о готовящейся смене руководства ФРС
00:05  Readovka: Какими на самом деле должны быть ракетные удары по Украине
Суббота, 07.06.2025
21:24  "Свободной торговли никогда не было". Эргашев о полумертвой ВТО и альтернативах для Узбекистана
20:31  Минобороны Казахстана о рейдах в отношении граждан призывного возраста
17:00  Исторический шаг. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
15:10  В Минобороны России сообщили о подготовке четырех эшелонов с телами для передачи Украине
12:32  Индия и страны Центральной Азии договорились о совместной разведке редкоземельных минералов
01:47  Киев заявляет, что обмен пленными и прием от России 6000 тел погибших еще не начинались
00:05  Русская армия заняла ключевые позиции под Мирноградом - итоговая сводка Readovka к исходу 6 июня
Пятница, 06.06.2025
17:00  США заинтересовались водными ресурсами Узбекистана
16:42  Казахстан подписал план военного сотрудничества с Британией
15:29  Трамп запретил въезд в США для граждан ряда стран. В списке есть Центральная Азия
14:33  Снижение ключевой ставки и другие заявления ЦБ РФ. Главное
14:04  Узбекистан едет на Мундиаль! Президент поздравил футболистов с историческим событием
13:54  В Казахстане завершили посевную кампанию. Что посеяли?
13:00  Довоенные репрессии в РККА: нет худа без добра, - П.В. Густерин
12:33  Profinance: Чем рискуют Маск и Трамп из-за своего эпичного конфликта
11:00  В России 6 июня в день рождения Пушкина отмечают День русского языка
10:01  ФСК: Трамп анонсировал удары по Украине
01:38  Мировой финансовый порядок: как осуществлялись первые контакты Москвы и Вашингтона (история)
00:05  ВС РФ начали прорыв к коммуникациям ВСУ между Красным Лиманом и Изюмом – итоговая сводка Readovka за 5 июня
Четверг, 05.06.2025
21:35  МИД РФ предостерег дружественные страны от сближения с Великобританией
20:09  Афганистан. Панджшерская черешня будет экспортироваться в Россию, Узбекистан и Кыргызстан
14:44  Интересы НАТО и цена для него мертвого украинца, - Владислав Макаров
12:56  ФСК: Макрон зовет азиатские страны на борьбу с Китаем и Россией под командованием Парижа
12:49  Известия: Зачем Россия создает зерновую биржу БРИКС
12:40  СП: Западные аналитики волнуются - достанет ли "Орешников" всем, кто нарывается
04:06  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял секретаря СБ РФ Сергея Шойгу
03:14  80 лет назад союзники подписали "Декларацию о поражении Германии.."
02:26  Почему киевскому режиму не нужны 6000 замороженных тел украинских военных? - Дмитрий Шевченко
01:10  НГ: Минюст США обвинил китайских студентов в аграрном терроризме
00:05  Русские войска освободили село Андреевка Сумской области – итоговая сводка Readovka за 4 июня
Среда, 04.06.2025
20:41  Визит Мишустина в Душанбе: Москва держит руку на пульсе таджикского транзита власти, - МК
19:23  История успеха YTO в Казахстане. Год назад китайская компания запустила трансграничную курьерскую доставку
18:44  В Синьцзяне обнаружили наскальные рисунки возрастом 2500 лет
16:31  О встрече С.Бердымухамедова и У.Хурэлсуха. Что обсуждали президенты Туркмении и Монголии
14:04  Репрессии: политика или история, - Данияр Ашимбаев
13:36  Монгольские скотоводы столкнулись с острым дефицитом невест
13:32  В Афганистане начали строить ветроэнергетическую установку и солнечную электростанцию
13:24  В Киргизии завезенных иностранных гастарбайтеров называют "этническими кыргызами"
12:58  Искандар Абдуллаев: "В Латинской Америке исчезли ледники, Центральная Азия не должна повторить эту ошибку"
12:56  S&P Ratings: Прогнозы по рейтингам двух узбекистанских банков пересмотрены на "Позитивные"
12:45  Еврокомиссия пообещала выделить 12 млрд евро, "мы продолжим сотрудничество с ЕС", - Абдулазиз Камилов
12:30  Zamin.uz: Почему недавно построенная Талибаном плотина рухнула за пять дней?
02:30  В Узбекистане появится агентство по разведению лесов. Чем оно займется
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня
00:05 10.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июня в разрезе СВО. Русские войска отрезали ВСУ возможность отступать с позиций к югу от Клебан-Быкского водохранилища. 90-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ широким фронтом вошла в Днепропетровскую область. Испанская пресса сообщила, что в гражданских домах ВСУ организуют сборку и оснащение дронов. Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, чей возраст не достиг 25 лет.

Конец оперативного выступа



Русская армия к югу от Константиновки поставила "мат" украинскому оперативному выступу благодаря рывку штурмовиков от Зари к Александро-Калиново. Таким образом, единственная полноценная дорога, по которой мог выходить противник, огибая с запада Клебан-Быкское водохранилище, перерезана. Кроме того, этот рывок означает очень скорый коллапс обороны ВСУ в соседнем селе Яблоновка. Украинские подразделения там фактически оказались в охвате, бои на данном рубеже можно считать проигранными противником. Для одновременного удержания и Яблоновки, и Александро-Калиново у неприятеля нет никаких возможностей, несмотря даже на недавно полученные мощные подкрепления. Все внимание украинского командования сосредоточено на сельской полосе Русин Яр – Степановка – Бересток. Именно там ВСУ готовятся встречать ВС РФ, чтобы помешать атаке на саму Константиновку.

Восточнее Клебан-Быкского водохранилища русские войска начали наступление в направлении Катериновки со стороны северных окраин Щербиновки. Командование ВС РФ таким образом хочет перерезать противнику путь отхода.

Важно отметить, что ВСУ в настоящее время имеют только один относительно безопасный маршрут, чтобы покинуть "котел". Он пролегает по плотине на восточном берегу водоема, однако неприятелю придется двигаться малыми группами, и разумеется, без тяжелой техники. Но эта дорога сохраняется лишь до тех пор, пока ВСУ удерживают Катериновку, ведь без нее даже приблизиться к водохранилищу у украинских подразделений не получится. Данное село – последняя надежда неприятеля просочиться к своим на север, далее у русских войск уже никаких препятствий нет, кроме зачистки территории от разрозненных групп противника.

В отличие от предыдущих малых окружений, где улов ВС РФ в виде пленных был весьма скромен, в актуальной ситуации перспективная добыча будет посолидней. Пополнения числа военнопленных, прежде всего, стоит ждать из района крупных сел Петровка и Щербиновка. Там обороняются подразделения НГУ, которые в условиях глубокого охвата и постоянной скованности боем просто не имеют возможности сняться с позиций. Единственное, что может предпринять противник, – это заминировать свои же позиции, не давая ВС РФ сесть ему на хвост, и под покровом ночи попытаться уйти через дамбу. Однако шансов выскользнуть из "котла" мало, любые маневры неприятеля пресекаются при помощи дронов и артиллерии.

Административная граница преодолена

90-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ официально вошла на территорию Днепропетровской области. Если раньше сообщения о том, что наши войска пересекли административную границу ДНР и Днепропетровщины касались разведгрупп, которые, как говорится, "заходили-выходили", то теперь речь идет о том, что ВС РФ обустраивают там долговременные позиции.

Участок, где русские танкисты пробили административную границу, находится за селом Орехово, которое ранее было оставлено украинскими войсками. Фронт атаки наших сил на Днепропетровскую область составляет без малого 5 км и пролегает от Орехово до Котляровки.

В скором времени ожидается прорыв административной границы и южнее, в районе Вольного и Зеленого Поля. В той полосе боев русским передовым подразделениям до Днепропетровщины осталось порядка 3–5 км.

"А нас-то за що"

Испанское издание El Pais сообщило, что украинские мастерские по сбору разного типа дронов развернуты в частных домовладениях. По информации газеты, в такого рода помещениях за сутки собирается от 20 до 100 FPV-дронов. El Pais также подчеркивает, что снаружи сборочный цех похож на обычный частный дом и ничто не выдает того, что это де-факто полноценный малый военный объект.

В этой связи стоит остановиться на том, что военные администрации прифронтовых областей незалежной не упускают шанса показать кадры того, как корректируемая бомба или дрон ВС РФ уничтожает "гражданский дом". Это выставляется как очередное проявление "варварства" нашей армии. Однако украинская пропаганда никогда не расскажет, что внутри жила не семья, а сборщики дронов или военные. Множество частных домовладений в прифронтовых регионах незалежной давным-давно оставлены гражданскими, которые либо покинули страну вовсе, либо переехали подальше от боев. Соответственно, "свято место пусто не бывает", пустующие площади занимают либо военные, устраивая "казарму" в гражданском доме, либо же в нем, как сообщила газета El Pais, собирают "адские машины".

А как ВС РФ узнают, какой дом жилой, а какой не то, чем кажется? За линией фронта находится множество положительно настроенных по отношению к России граждан Украины. Они разными методами и оповещают русскую армию о том, что в селе или пригороде появились отнюдь не замечательные соседи.

Обмен военнопленными

Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными. Стороны возвращают на родину военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста. Наши солдаты в данный момент находятся на территории РБ, где они получают медицинскую и прочую квалифицированную помощь.

Формула, по которой происходил обмен, неизвестна. Однако это лишь первый и один из этапов масштабной гуманитарной акции, соглашение о которой было достигнуто в ходе переговоров делегаций РФ и незалежной в Стамбуле. В перспективе на обмен пойдут также тяжелораненые и больные. Стоит упомянуть и тот факт, что украинская сторона по-прежнему отказывается принимать тела своих убитых.

Вчера, 8 июня, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749503100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат одобрил законы по вопросам территориальной обороны Казахстана
- Кадровые перестановки
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
- Олжас Бектенов обсудил с главой ICBC Лю Цзюнем перспективу привлечения инвестиций свыше 1 млрд юаней
- Что не так с экономической политикой?
- Глава МИД Казахстана посетил Индию с официальным визитом
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- Половина из возвращенных в госсобственность 12,2 млн гектаров земель распределена для пользования
- Азат Перуашев: В Демпартии "Ак жол" прошло интересное обсуждение перспектив развития рынка криптовалют и цифровых активов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  