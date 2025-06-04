ВС РФ блокировали украинские силы южнее Клебан-Быкского водохранилища – итоговая сводка Readovka за 9 июня

00:05 10.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июня в разрезе СВО. Русские войска отрезали ВСУ возможность отступать с позиций к югу от Клебан-Быкского водохранилища. 90-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ широким фронтом вошла в Днепропетровскую область. Испанская пресса сообщила, что в гражданских домах ВСУ организуют сборку и оснащение дронов. Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, чей возраст не достиг 25 лет.



Конец оперативного выступа



