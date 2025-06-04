 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.06.2025
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Воскресенье, 08.06.2025
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Суббота, 07.06.2025
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Пятница, 06.06.2025
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Четверг, 05.06.2025
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Среда, 04.06.2025
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Президент Таджикистана выступил на Конференции ООН по океану
01:20 10.06.2025

ДУШАНБЕ, 09.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. 9 июня Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на Конференции Организации Объединенных Наций по океану, проходившей в городе Ницце Французской Республики.

В Конференции Организации Объединенных Наций по океану приняли участие 15 тысяч участников из 120 стран мира и более 70 международных и региональных организаций, главы государств и правительств 50 стран.

В своей речи глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что в настоящее время защита океанов, покрывающих более 70 процентов поверхности планеты, становится одной из важнейших задач человечества.

Президент нашей страны уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что современные угрозы океанам представляют собой глобальную проблему, требующую принятия коллективных мер.

По мнению Главы нашего государства, несмотря на то что Республика Таджикистан не имеет прямого выхода к океану, она играет ключевую роль в продвижении водно-климатической повестки.

Было отмечено, что глобальные инициативы Таджикистана, особенно в рамках "Душанбинского водного процесса", на протяжении двух десятилетий объединяют государства – члены ООН и ее структуры, региональные, международные и финансовые организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны для обсуждения глобальных водных проблем и поиска путей их решения.

Затрагивая другую актуальную проблему планеты - таяние ледников, Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что ледники, являющиеся одним из основных источников пресной воды, играют важную роль в поддержании глобальной экосистемы.

"На фоне беспрецедентного роста спроса на воду, быстрое сокращение ледников и их ресурсов вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества", - подчеркнул Глава нашего государства.

Было упомянуто, что согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 21 марта отмечается как "Всемирный день ледников", а Таджикистан в период с 29 по 31 мая текущего года принял у себя первый международный форум по сохранению ледников.

Президент нашей страны заявил, что данное мероприятие стало важной платформой для обсуждения совместных мер по решению проблемы ускоренного таяния ледников.

Уважаемый Эмомали Рахмон назвал защиту океанов и водных ресурсов задачей всех стран мира и заявил, что ее решение возможно только путем принятия совместных мер и развития международного сотрудничества.

В завершение выступления Глава нашего государства уважаемый Эмомали Рахмон предложил увеличить количество глобальных фондов и объемы финансирования, направленных на защиту прибрежных и морских экосистем, а также регионов формирования источников пресной воды.

Была выражена надежда, что нынешнее мероприятие создаст прочную основу для выполнения новых обязательств в области защиты океана и подводной фауны.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749507600


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