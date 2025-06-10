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ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция, - Алексей Балиев
02:12 10.06.2025

ЕАЭС: новые зоны свободной торговли с зарубежьем – необратимая тенденция

10.06.2025 | Алексей БАЛИЕВ

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на днях заявил, что ЕАЭС близок к подписанию соглашений о зоне свободной торговли (ЗСТ) еще с двумя странами: имеются в виду ОАЭ и Индонезия. Он также напомнил, что уже доказали свою взаимовыгодность действующие ЗСТ с Ираном, Вьетнамом и Сербией.

По мнению вице-премьера, необходимо создавать лучшие условия для продвижения товаров из ЕАЭС на экспорт. При этом у зарубежных партнеров "требуется и впредь добиваться таких условий". Тем более что каждое ЗСТ-соглашение "уникально, охватывая широкие товарные позиции".

К слову, еще в середине августа 2024 г. глава Минпромторга РФ Антон Алиханов уточнил, что соглашения ЕАЭС о зоне свободной торговли с ОАЭ, Индонезией и Египтом "уже в высокой степени проработки". Планируется подписание ЗСТ-соглашений с этими странами в 3-4-м кварталах с.г. Министр подчеркнул, что "важнейший механизм отношений ЕАЭС с внешними партнерами - соглашения о зоне свободной торговли. Как показала практика, они позволили существенно нарастить товарооборот РФ и всего ЕАЭС с Вьетнамом, Сербией и Ираном".

Впрочем, дальнейшее развитие межгосударственных зон свободной торговли с участием РФ-ЕАЭС отнюдь не ограничивается означенными странами. Уточним в этой связи, что такие товарные зоны формируются для устранения барьеров в двух/многосторонних торговых взаимосвязях, предусматривая введение минимальных ограничений или полное устранение барьеров в виде экспортно-импортных пошлин или квот по товарным взаимопоставкам. В состав таких зон включаются, прежде всего, те товары, производство которых в какой-либо стране-члене ЗСТ недостаточно или отсутствует и может восполняться поставками означенных товаров из другой страны-участницы ЗСТ. По мере развития производства таких товаров в стране-импортере объемы их поставок в рамках ЗСТ в эту страну подлежат корректировке.

Для РФ-ЕАЭС проблемными товарами – с точки зрения максимального насыщения ими за счет собственного производства – пока являются, по оценкам ЕЭК и экономических ведомств стран Союза, ряд видов продовольственного (частично мясного и рыбного) и текстильного сырья, некоторые виды промышленного и инфраструктурного оборудования, марганцевая, бокситовая (алюминиевая), оловянная руды, химические/синтетические волокна, маломощная сельхозтехника, изделия и компоненты радиоэлектроники, субтропическая/тропическая древесина. В основном именно такая продукция включается в поставки из других стран-участниц ЗСТ.

В свою очередь, в зарубежных странах-членах ЗСТ с РФ-ЕАЭС, как и в странах - потенциальных участницах таких зон, наиболее востребованы производимые или поставляемые из ЕАЭС многие виды промышленного, энергетического, железнодорожного, геологоразведочного оборудования, нефтепродукты, сжиженный газ, химудобрения, зерновые и зернопродукты, молочные продукты, ряд видов мясных изделий, продукция птицеводства, растительные масла. Взаимные поставки осуществляются в основном по согласованным ценам (в том числе по товарообменному бартеру по согласованным ценам поставок). Плюс к тому закупки из РФ-ЕАЭС никогда не сопровождаются внешнеполитическими условиями – в отличие от поставок с Запада, в том числе в участвующие и планирующие участвовать в ЗСТ с РФ-ЕАЭС.

Интерес же многих стран к созданию таких зон с Россией-ЕАЭС впрямую связан с растущей востребованностью тех стран в новых - обширных и стабильных - рынках. Что проистекает и из "сверхпротекционистской" политики Д. Трампа в отношении импорта, де-факто закрывающей рынок США для большинства стран. Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала (Нигерия) выразила серьезные опасения по поводу последствий вводимых в США максимальных импортных пошлин. Она считает, что это "будет иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста. Я глубоко обеспокоена потенциальной возможностью перерастания этих мер в тарифную войну". Но никаких дискуссий по этим проблемам пока не предусмотрено, что снова подтверждает изначально решающую роль США в этой структуре.

Хотя группа примерно из 30 развивающихся и наименее развитых стран в апреле с.г. обратилась к ВТО с предложением обсудить тарифную политику Вашингтона, дестабилизирующую мировую экономику и, соответственно, торговлю. В числе этих стран, по имеющейся информации, Индия и ряд других стран - потенциальных участниц ЗСТ с Россией-ЕАЭС. Реакции от ВТО пока нет.

Индийская же сторона планирует ввести повышенные пошлины на товарный импорт из США, если там не отменят пошлинную блокаду индийского промышленного экспорта. А по данным Минпромторга Малайзии (один из индустриальных "драконов" Азии), тоже заинтересованной в ЗСТ с РФ-ЕАЭС, новые тарифы США "потенциально имеют значительные последствия для мировой торговли и экономического роста" Поэтому правительство "расширяет свои экспортные рынки… используя существующие и потенциальные соглашения о свободной торговле". Соответственно, повышая устойчивость "и своей цепочки экспортных и импортных поставок".

Та же реакция у правительств Индонезии и Таиланда, также заинтересованного в ЗСТ с Евразийским союзом. В то же самое время Вашингтон принуждает – в обмен на отмену своих сверхвысоких ввозных пошлин - Вьетнам и Пакистан к отмене всех ограничений на импорт из США. Что чревато деиндустриализацией их экономики-экспорта.

Вьетнам же, повторим, имеет ЗСТ с Россией-ЕАЭС, а Пакистан планирует ЗСТ-соглашение с РФ-ЕАЭС не позже 2026 года. Последнее подтверждается российской стороной. "ЕАЭС обсуждает возможность заключения соглашения о создании ЗСТ с Пакистаном; на ранних этапах находятся переговоры по этой теме с Индией", - об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в середине апреля с.г. на правительственном часе в Совете Федерации. Пояснив, что политика Союза в отношении ЗСТ "нацелена, прежде всего, на дальнейшее улучшение торговых условий на пространстве Большой Евразии, с опорой на демонстрирующие свою эффективность ЗСТ-соглашения с Вьетнамом, Сербией и Ираном".

С учетом вышеупомянутых и смежных факторов неудивительно, что, по имеющимся данным, объем торговли Евразийского союза с участвующими в ЗСТ Ираном, Сербией и Вьетнамом увеличился в целом за 2020-24 гг. - с учетом реэкспорта - более чем на треть. Этот тренд сохраняется и в текущем году. По тем же причинам быстрыми темпами растет торговля РФ-ЕАЭС с потенциальными участниками ЗСТ – Индией, Таиландом, Египтом, ОАЭ, Пакистаном, Индонезией, Монголией, Камбоджей, Лаосом, Мьянмой.

Временное соглашение Монголии по ЗСТ с ЕАЭС планируется заключить во второй половине 2025 года: об этом в начале июня сообщил посол России в Улан-Баторе Алексей Евсиков.

Ранее по итогам дополнительных консультаций с Монголией (весна с.г.) сообщалось, что в проект соглашения по ЗСТ включены по 367 товарных категорий с каждой стороны. По данным министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, в связи с постоянным последующим действием ЗСТ-соглашения (предполагается с середины 2026-го) ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынок Монголии по таким принципиальным для РФ-ЕАЭС экспортным позициям: зерновые, мясопродукты, молочная продукция, растительные масла, сахар, металлургическая продукция, транспортные средства, шины, химудобрения, пластмассы.

Помимо Монголии, еще целый ряд стран региона работает над созданием зон свободной торговли с ЕАЭС: по данным ЕЭК и экономических ведомств стран ЕАЭС, наряду с Таиландом, Индонезией и Малайзией имеются в виду Камбоджа, Лаос и Мьянма. Подтверждено и то, что активно ведутся консультации с Индией.

Плюс к тому в конце ноября 2024 г. ЕЭК и Министерство торговли Туниса, по инициативе тунисской стороны, договорились создать совместную экспертную группу по изучению взаимных выгод при создании ЗСТ, предварительно намеченном на 2026-й. Недавно Совет ЕЭК распорядился создать такую группу.

По оценке А. Слепнева, переход на режим ЗСТ "может позволить ЕАЭС нарастить поставки зерновых, масличных, готовых пищевых продуктов, металлотоваров, продукции нефтехимии и лесопромышленного комплекса на рынок Туниса". Одновременно он позволит партнеру увеличить экспорт в Союз отдельных категорий промтоваров (текстиль, одежда, консервы, ряд видов сырья для химпрома, свежих фруктов, оливкового масла, орехов. Ныне у ЕАЭС, по данным государственного Центра продвижения тунисского экспорта (CEPEX), 4-е место в экспорте Туниса; в торговле союза со странами Африки у Туниса 6-е место.

Словом, расширение ареала зон свободной торговли РФ-ЕАЭС с зарубежьем, обусловленное взаимосвязанными политико-экономическими факторами, формирует общеэкономическое пространство Большой Евразии и Северной Африки. Что, в свою очередь, практически доказывает провал и в мирохозяйственном измерении санкций Запада против России и Белоруссии.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1749510720


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